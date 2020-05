Nuevos casos: no ceden los ataques contra silobolsas y el robo de granos

El silobolsa roto en Pehuajó

En las últimas horas se registraron nuevos casos de roturas de silobolsas y robo de granos en Santa Fe y en Buenos Aires, según pudo saber LA NACION.

"Llegué y me agarró un dolor en el pecho y dije no, otra vez no", contó a LA NACION Daniel Menna, un productor de soja de San Jerónimo Sud, provincia de Santa Fe, a quien le rompieron un silobolsa y robaron el equivalente a cerca de $400.000 de este grano.

Él y su familia ya habían sufrido robos en otros campos más alejados de la zona donde viven y para disminuir el riesgo alquilaron uno cercano a la localidad de Luis Palacios. Sin embargo, "el esfuerzo fue en vano".

"Supuestamente acá, donde empezamos a cosechar, era más seguro. No contratamos el seguro porque había que presentar las condiciones del cereal, verificar que la zona no sea inundable, que estuviese a más de 1000 metros de distancia de una vivienda cercana, y nos arriesgamos y pasó lo que pasó", dijo.

Así quedó el silobolsa en San Jerónimo Sud

De acuerdo a su testimonio, el robo de granos y la rotura de silobolsas como un acto de vandalismo son cada vez más recurrentes en la región. Cada vez que me pasa "me agarra un dolor en el pecho y me da una impotencia porque uno no parar de trabajar todo el día y después te pasan estas cosas. No te dan ganas de hacer más nada", afirmó.

"Ayer a la mañana nos avisó un vecino de la zona que nos habían robado. Se llevaron unos 25.000 kilos de soja, que son casi $400.000. Existe el miedo a que nos roben otra vez", añadió.

"Había tres silobolsas, cargaron solo de uno hasta que llenaron el camión. Por suerte no rompieron las otras, hicieron el daño y se fueron. De pasada a vecinos les robaron las lonas de los acoplados", indicó.

El productor Daniel Menna

"Evidentemente usan el mismo modo del año pasado. El mismo grupo que lo hizo el año pasado y los años anteriores, para todos nosotros los productores son los mismos porque los conocemos hasta por la huella de los camiones y es la misma forma que usaron el año pasado. Empiezan a robar cuando empieza el frío, que las noches son más largas", detalló.

En Buenos Aires

En tanto, en un campo de Pehuajó, ubicado entre el pueblo de Francisco Madero y la Estación Alagón, ayer también se registró la rotura de otro silobolsa con casi 210 toneladas de soja.

"Lo hicieron más por el daño, porque solo rompieron un silobolsa. Es la primera vez que pasa, es algo triste. Se siente una gran desazón porque uno ve el campo de uno como propiedad y se pregunta cómo puede entrar alguien a hacer esto. Por más que uno hace la denuncia, no se resuelve nada. Es difícil", señaló Gustavo Romero , el propietario afectado.

El silobolsa de Gustavo Romero fue todo en su totalidad Crédito: Gentileza

"Uno llega al campo y ve el fruto de su trabajo ahí tirado, sabiendo que lo que falta en la Argentina es eso, trabajo. La denuncia ya está hecha y la policía dice que solo fue abierto. Es la soja que se había cosechado el mes pasado", afirmó.

Repudio

Mientras tanto, siguen las muestras de repudio por el incendio intencional que el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, sufrió en su campo en Oliva, Córdoba. También continúan las declaraciones de rechazo por la rotura de silobolsas.

En la provincia de Buenos Aires, el diputado provincial Luciano Bugallo presentó un proyecto de declaración en la Legistarura acompañado de otros diputados. Piden que se declare el "enérgico repudio por diversos ataques sufridos contra la propiedad privada con actos de vandalismo en distintas zonas rurales del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos en el que se rompieron silobolsas, se apropiaron de granos de soja y en donde además se vive en un constante estado de hostigamiento, amedrentamiento e inseguridad absoluta, por lo que condenamos profundamente estos hechos violentos y atentados con la propiedad privada en zonas rurales".

Por su parte, la diputada nacional Lucila Lehmann, junto a otros diputados, presentó en la Cámara baja un proyecto en el cual se expresa el "rechazo a los hechos violentos que ocurrieron durante las últimas semanas en campos de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos".

Además, se conoció el repudio de la Asociación Argentina de Angus contra el incendio de campos y otros hechos de vandalismo. "La Asociación Argentina de Angus repudia el incendio intencional en el campo del vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker, y de otros productores linderos en Oliva, provincia de Córdoba, y reclamó el pronto esclarecimiento de los hechos", dijo.

"En estos momentos de profunda preocupación de toda la ciudadanía por las consecuencias de la pandemia no se deberían sumar actitudes violentas que incrementen las diferencias entre la población", agregó.