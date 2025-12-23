“Sacarle el pie de encima”: un intendente bonaerense busca eliminar tasas y promete un ahorro de casi $300 millones para el campo

El intendente del partido bonaerense de 25 de Mayo, Ramiro Egüen (Acción Ciudadana), presentó ante el Concejo Deliberante local el proyecto de presupuesto 2026 con un eje claro: una profunda reforma fiscal orientada a aliviar la carga tributaria sobre la producción agropecuaria y el sector privado del distrito. Según contó a LA NACION, la iniciativa propone la eliminación de más de diez tasas municipales, entre ellas algunas históricamente cuestionadas por el campo, como la tasa por control de marcas y señales, la inspección veterinaria obligatoria y un fondo para el control de plagas, incluido dentro de la tasa vial. El objetivo, según explicó el propio jefe comunal, es “sacarle el pie de encima a quienes producen”.

Destacó que el proyecto fue presentado como el resultado de “dos años de ordenamiento, administración austera y planificación estratégica”, en los que el municipio logró reorganizar sus cuentas para avanzar ahora en una baja estructural de impuestos locales.

“El eje es cero tributación a la producción. Por eso, envié al Concejo Deliberante el proyecto para eliminar más de diez tasas”, afirmó Egüen.

Entre las tasas que se busca derogar figura el fondo de plagas incluido en la red vial, que con el paso del tiempo —según el intendente— “había perdido sentido operativo” y no ofrecía una contraprestación efectiva a los productores.

También se elimina la tasa por inspección veterinaria, que deja de ser obligatoria, y la tasa por control de marcas y señales, con el objetivo de simplificar trámites y reducir costos a los productores.

“Vamos a ser el único municipio en la provincia que elimina la tasa de Seguridad e Higiene”, destacó Egüen. Además de la baja de impuestos, el proyecto incorpora un cambio operativo largamente reclamado por el sector agropecuario: la adhesión al Documento Único de Traslado (DUT). “No solamente es la eliminación de las tasas, sino la adhesión al DUT, que va a ser a través del sistema con clave fiscal: es el DTe (Documento de Tránsito Electrónico) del Senasa más la guía municipal, todo en una gestión online”, explicó el intendente. Señaló que esta decisión permitirá agilizar los movimientos de hacienda y reducir costos administrativos.

El proyecto se encuentra actualmente en tratamiento en el Concejo Deliberante y el oficialismo espera que pueda aprobarse antes del 31 de diciembre, para iniciar el ejercicio 2026 sin estos cobros.

Egüen reconoció que no cuenta con mayoría propia, pero apeló al acompañamiento de otros espacios políticos. “Hay tres concejales de La Libertad Avanza (LLA) que deberían acompañar esta reducción tributaria, que es lo que el presidente Javier Milei está pidiendo”, sostuvo.

En términos económicos, el impacto no es menor. El intendente estimó que la reforma implicará un ahorro anual cercano a los $400 millones para todo el sector privado y de alrededor de $300 millones específicamente para el campo. “Entre la inspección veterinaria y el control de marcas y señales, son aproximadamente $30 millones por mes que quedan en el bolsillo de los productores”, precisó.

“Con respecto a estas dos tasas que eliminamos, queríamos, de alguna manera, hacer un acto de equidad con el productor ganadero que no usa tanto el camino rural, como si lo hacen los que siembran y cosechan", añadió.

Respecto del fondo de plagas, explicó que el municipio dejará de actuar como intermediario y ese 3% que se cobraba dentro de la tasa vial para el control de cotorras ahora queda en el bolsillo del productor, que podrá contratar directamente el servicio. Agregó: “Era un servicio que se venía prestando deficientemente; en realidad éramos agentes de recaudación y después tercerizábamos el trabajo. El año pasado, la recaudación por ese fondo alcanzó los $100 millones, pero el impacto real fue limitado. Cada nido de cotorra vale $20.000 y no terminás haciendo nada, llegás a muy pocos campos y encima se complicaba la logística”.

Con la reforma, el municipio conservará solo tres tasas: servicios públicos, servicios sanitarios y red vial. En este último caso, aclaró que no habrá aumentos reales. “No hay incremento, solo actualización trimestral por inflación. Si no hay inflación, no actualizamos”, remarcó.

El intendente también se refirió al estado de los caminos rurales, tras un año climático muy adverso, donde las lluvias generaron una inundación en el partido de más de 200.000 hectáreas, casi el 50% del partido: “Hoy los caminos están transitables, pero quedaron destrozados: son 4000 kilómetros en mal estado”. Según indicó, pese a ese escenario, el municipio logró capacidad de respuesta gracias a la inversión en maquinaria. “En los últimos dos años invertimos un 300% más de lo recaudado por la red vial”, afirmó.

En el sector agropecuario local, la iniciativa fue bien recibida. Darío Sabini, presidente de la Sociedad Rural del partido de 25 de Mayo, recordó que el intendente ya había anticipado la medida tiempo atrás. “Si bien perdía una cantidad importante de ingresos, quería de alguna forma retribuir y ahorrarle costos a la producción agropecuaria”, señaló. Sabini consideró que la eliminación de estas tasas representa un alivio concreto. “Es un ahorro que está en el orden de casi $2000 por cabeza que sale a destino, cuando se utilizan las guías para el movimiento”, explicó.

Además del impacto económico, destacó la simplificación administrativa. “Agiliza un trámite que a veces se vuelve muy engorroso: entre sacar el DTe y después la guía municipal, los tiempos nos corren”, dijo. Y agregó que, si bien en el último tiempo el sistema se había agilizado vía WhatsApp, “seguía siendo un costo y una gestión adicional”.