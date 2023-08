escuchar

Desde mediados de este mes, los exportadores de carne vacuna empezaron a registrar problemas en las aprobaciones de los permisos de embarques para los envíos al exterior. Y en las últimas horas la situación se habría agravado con despachos que comenzaron a atrasarse porque deben pasar por el “canal rojo”, según alertaron a este medio en el sector. Desde la Aduana, organismo a cargo de Guillermo Michel, ante una consulta de este medio respondieron que este procedimiento es solo para despachos de firmas puntuales que habían sido sancionadas en el último tiempo.

En las últimas horas, entre los exportadores comenzó a circular un audio que hace referencia a “una máquina” que “no anda”, pero también menciona que no dejaron que ningún “vista” verifique exportaciones. Al observar que se dejó de cargar de forma fluida, los empresarios se pusieron en alerta. Las versiones que manejan en diferentes firmas es que recién la próxima semana van a comenzar a habilitarlos, como de costumbre, y que el entorpecimiento es solo hasta hoy, 31 de agosto.

“Los van a habilitar en septiembre”, confió una fuente a este medio, quien reveló que por estos días está todo demorado porque “no quieren que figuren” muchas exportaciones en el conteo de todo el mes. Además, agregaron que a algunos les pidieron pasar para la semana próxima todos los embarques que pudieran. Les garantizan que van a salir con el nuevo mes. La semana pasada también hubo un par de días en los que no salían los permisos, pero la operatoria de a poco se fue destrabando.

A mediados de este mes, el Gobierno había amenazado con la suspensión de las exportaciones de carne vacuna por 15 días. No obstante, pocas horas después y tras una reunión con los exportadores anunció que había llegado a un acuerdo de volumen y precios [en rigor, es uno vigente hasta fin de año con 12.000 toneladas mensuales, 6000 a cargo de los exportadores y otro monto igual de los supermercados] con los frigoríficos que hacen envíos al exterior de este producto, para mantener el abastecimiento en el mercado doméstico y sostener el nivel de embarques. La medida entonces quedó sin efecto.

Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Guillermo Michel, director general de Aduanas y Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, reunidos tras la amenaza oficial de cerrar las exportaciones Gentileza Aduana

En la actualidad hay muchas empresas exportadoras de carne vacuna bajo la lupa de Michel por problemas de supuesta subfacturación, por lo que desde Aduana comenzaron a restringir la salida de las operaciones. Además, solo exportan los que están dentro del acuerdo de precios. En ese contexto, en el sector privado también afirmaron que, si bien “hay algunas demoras”, los embarques “no dejan de salir”. Otra fuente añadió: “Se atrasan, pasan todo por el control del canal rojo”.

Los exportadores advirtieron que todas las empresas están con muchos controles de Aduana en el canal rojo. Según explicaron los privados, esto significa que “miran contenedor por contenedor, caja por caja”. Por tanto, dijeron que “se atrasan mucho los embarques” de todas las empresas dentro del procedimiento del canal rojo. Esto, reiteraron, “significa un control exhaustivo por parte de la Aduana en todas las cargas que salen al exterior”.

Ante una consulta de LA NACION a la Aduana, allí respondieron que en realidad como hubo muchas denuncias de subfacturación y operaciones trianguladas se está controlando a muchos frigoríficos, por eso pasan a canal rojo. No obstante, señalaron que estos controles se realizan a las firmas involucradas en estas operatorias, pero que el problema no está generalizado, sino que la lupa está puesta en aquellos exportadores que habían subfacturado o intentado exportar cortes prohibidos. Vale recordar que hay siete cortes populares que por decreto de Alberto Fernández no se pueden vender al exterior hasta fin de año. Se trata de asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta, y vacío.

Todas las empresas exportadoras están con muchos controles de Aduanas en el canal rojo AFIP

En la exportación dijeron que no hubo “ningún [nuevo] acuerdo con el Gobierno”, pero que se mantienen los 7 cortes prohibidos hasta fin de año. La Secretaría de Comercio publicó en su página web nuevos precios para estos productos hasta el próximo 15 de septiembre. Allí se menciona el asado a $1396 el kg, nalga a $1854 el kg, matambre en $1767 por kg, vacío a $1823 el kg, falda por $909 el kg, paleta $1500 kg y tapa de asado a $1396 kg.

En este contexto, si bien luego de la fuerte suba que registró el precio del novillito para consumo este bajó entre $100 y $120 en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, no se prevé que esta caída se traslade a las carnicerías, ya que “el carnicero tiene gastos fijos que son muy altos”, explicaron fuentes consultadas. “Lo que pudo haber bajado en la materia prima se va a sostener, pero el precio en las carnicerías va a estar amesetado”, indicaron.