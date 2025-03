Se cumplen 17 años: los productores recordaron en Expoagro el inicio del mayor conflicto que enfrentó el campo con Cristina Kirchner

SAN NICOLÁS.- A 17 años, hoy, del inicio del conflicto por la resolución 125 de retenciones móviles de la entonces presidenta Cristina Kirchner y el exministro de Economía Martín Lousteau, el sector agropecuario sigue enfrentando desafíos importantes en relación con las retenciones y la alta carga impositiva. Productores de distintas provincias recordaron, en el contexto de Expoagro 2025, cómo se movilizaron en su momento, sus motivaciones y la importancia de la unidad que hubo con la sociedad en defensa de sus derechos. Aunque algunos reconocieron mejoras en las políticas actuales, muchos consideraron que aún falta camino por recorrer. La expectativa en torno al gobierno de Javier Milei es alta, ya que prima la esperanza de que se reduzca la presión fiscal y se impulse el crecimiento.

Joaquín Müller es de Crespo, provincia de Entre Ríos, donde junto a su familia producen soja, maíz y cerdos. Recordó que tenía 14 años cuando comenzó la 125 y cómo su familia se organizaba para salir a la ruta. “Hoy veo al campo con más tranquilidad, pero en otros aspectos estamos más o menos iguales. Yo era muy chico y mi viejo nos hacía ir a los cortes para aumentar la gente. Nos decía: ‘toda la gente suma’. No la pasamos muy lindo, a mí nunca me gustó, pero se vivió ese momento y pasó. No somos piqueteros, somos productores”, contó sobre cómo se fueron formando los grupos que salían a las rutas.

“No era para hacer patota, pero era para juntar gente para el movimiento. Teníamos que apoyarnos entre nosotros. Somos productores y sabíamos que teníamos que apoyarnos entre nosotros. Fuimos, estuvimos. Pasaron muchas cosas feas en las marchas, que no me gustaban, pero estábamos ahí. Cuando se terminó y con el fallo a favor, me puse contento, porque sabíamos que había terminado”, relató.

La resolución, que se oficializó justamente el 11 de marzo de 2008, cayó como una bomba y no era para menos. Entre otros cultivos, en el caso de la soja se aumentaban las retenciones del 35% a casi un 44,1%, alcanzando luego un tope de 48,7%. Si la soja se ubicaba por encima de los US$600 por tonelada, el Gobierno de entonces Cristina Kirchner pasaba a quedarse con un 95%, algo que fue entendido en el acto por el agro como una confiscación. La 125 fue una creación del entonces ministro de Economía, Martín Lousteau nacida en un momento de altos precios internacionales.

Ignacio Piriz, un productor agrícola de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, dijo que en aquel momento estudiaba en Rosario. “Fuimos a la marcha en Rosario, porque estaba justo con mi padre y me llevó a la marcha y me explicó un poco todo. Era un mundo de gente, después hubo una caravana en el centro de Rosario, con tractores y mucha gente se manifestó”, enfatizó.

Sobre los reclamos que motivaron a los productores a salir a las rutas, resaltó que, si bien ese momento puntual que atravesó el campo fue escuchado, el reclamo histórico por la eliminación de las retenciones todavía está vigente. “Sí y no. En parte sí, pero todavía falta mucho por mejorar en tema retenciones. Algo mejoró ahora con el nuevo gobierno y esperemos que siga así. Vamos por buen camino. Las expectativas con Milei son muy buenas. Entiende al sector, a la gente y al reclamo que hace y que viene haciendo desde hace varios años”, sintetizó.

Jorge Calvo, tiene 61 años y rememoró cómo se gestó la 125 y el reclamo del campo. “Sí, cómo no me voy a acordar, si participé. Me acuerdo que el que impuso la 125 fue Martín Lousteau. Lo tengo muy bien presente. Me movilicé a Colón, provincia de Buenos Aires, donde se hicieron las manifestaciones. Yo soy de Hughes, provincia de Santa Fe, queda a 30 km”, sostuvo.

“En aquel entonces los precios eran bastante mayores que ahora, la soja estaba en 600 dólares y no era rentable porque las retenciones eran un 35%. Ahora la soja ha bajado y las retenciones son un poco menos, pero la ganancia es inferior. Además, ahora hay un poco más de competencia en el valor de los alquileres de los campos, que antes no había tanto. Al gobierno de Javier Milei lo veo confiable, con mucha confianza y le hemos puesto muchas fichas a él. Lo vemos responsable, logra metas que en otras oportunidades no había. Es muy concreto en sus decisiones”, agregó.

El diputado entrerriano y productor agropecuario, Atilio Benedetti, recordó que justamente hoy ingresaron a la Comisión de Agricultura dos proyectos por la baja de las retenciones. “Las expectativas que tenemos es que demos inicio a un período breve, intenso, de acuerdo, para poder llegar con un proyecto razonable y acorde con esta promesa del cuidado fiscal que tiene el gobierno, pero que ponga la realidad de hoy como nuevo techo y, en todo caso, un razonable gradiente de descenso en los años subsiguientes”, afirmó.

“Hoy se cumplen 17 años de un levantamiento del campo contra la pretensión del gobierno de implementar una medida confiscatoria sobre el fruto de su esfuerzo. Resulta lamentable que tantos años después sigamos batallando contra los mismos problemas, sin poder darle razonabilidad y certidumbre a la actividad más dinámica de la Argentina. Ese contrapeso (retenciones) que se le pone al sector agroindustrial de nuestro país significa atraso, postergación y estancamiento, mientras el resto de los países latinoamericanos avanzan en esta oportunidad que brinda el mundo”, subrayó.

La muestra, dijo, refleja solo una pequeña parte de lo que podría hacer el sector agropecuario si estuviera más aliviado de toda la carga impositiva que tiene el campo. “Los márgenes están muy ajustados. La guerra comercial que ha desatado el nuevo presidente de los Estados Unidos no augura tranquilidad. Los precios están bajos internacionalmente. Está la perspectiva también de que desaparezca el dólar blend, que también es una disminución más. Nada mejor que poder legislar para tener, al menos en la cuestión impositiva, esta cosa absurda que son las retenciones, pero al menos tener certidumbre en ese sentido”, subrayó.

