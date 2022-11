Se dilata el cumplimiento de un anuncio de Massa al campo y hay un cortocircuito

escuchar

Cuando finalizó el dólar soja, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un mecanismo de subsidio para la siembra de soja y de maíz a los productores de hasta 200 hectáreas en el primer cultivo y 100 en el segundo. Fue para quienes no participaron del régimen especial con un tipo de cambio a $200. Después se amplió a 400 hectáreas para la oleaginosa. La iniciativa fue presentada a la Mesa de Enlace; sin embargo, pasado más de un mes desde que se oficializó el primer incentivo, todavía no se ha puesto en marcha y en el sector hay interrogantes sobre su aplicación.

Recientemente, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, convocó a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA); Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, y Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), para contarles los detalles sobre la ampliación de la ayuda, con foco en solventar el 40% del gasto en fertilizantes y semillas. En el caso de la soja, se amplió el tope a 400 hectáreas.

El Gobierno ya tiene antecedentes de incumplimientos, como la prometida devolución de retenciones a la soja para pequeños productores cuando se incrementó de 30 a 33% la alícuota en marzo de 2020. No todos terminaron de cobrar.

En este contexto, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), señaló: “El Gobierno tiene que tener en cuenta que sean de fácil implementación y este caso es un claro ejemplo. Disponen arbitrariamente una medida que después no les llega a los productores”. Agregó: “Además, este tipo de iniciativas genera desconfianza, porque los anuncios de políticas públicas que no llegan a los productores, no sirven. Estamos esperando que nos den una respuesta, las dificultades que atravesamos hoy no permiten tiempos largos”.

En tanto, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, contó que en esta semana había hecho esta consulta al Gobierno para saber en qué instancia estaba todo y cuándo comenzarían a realizarse los pagos. “Por lo que me contestaron desde Agricultura, la semana que viene o la otra van a empezar a entregarlas”, indicó Achetoni que fue la respuesta que obtuvo desde la oficina de Bahillo.

El dirigente afirmó que podría haber un motivo detrás de la demora. “Principalmente, creo que lo que falta es la plata. No la quieren largar quizás por la sequía y que esto no incida en los productores, porque ellos por más que se las den en subsidio no van a poder sembrar si no hay condiciones idóneas de perfil [de humedad del suelo]”, amplió.

Por otra parte, Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), recordó un antecedente con las devoluciones a los productores por la compensación por la suba de las retenciones a la soja en 2020, de 30% al 33%. “No me quiero ni imaginar lo que pueden llegar a demorar estas compensaciones [del nuevo sistema]”, señaló.

Según Achetoni, la primera etapa de la anterior compensación por la suba de las retenciones se pagó pasado un año y la segunda a los dos años, aunque todavía quedaron productores sin recibirlas.

Lo que dicen en Agricultura y la AFIP

Ante una consulta de LA NACION, en la Secretaría de Agricultura indicaron que la AFIP está terminado de instalar el sistema para la adhesión, ya que es la parte que más cuesta, pero que en esta semana o la próxima se llevaría a cabo la implementación. Desde la cartera que conduce Carlos Castagneto, en tanto, aclararon que “las definiciones sobre el Fortalecimiento a los Pequeños y Medianos Productores se encuentran en el ámbito de la Secretaría de Agricultura” y que “hasta el momento no tienen definiciones de la Secretaría de Agricultura al respecto”.

Tras finalizar el dólar soja por el cual la venta se liquidó con un tipo de cambio a $200, Massa anunció que este programa iba a estar destinado a quienes vendieron previo al régimen especial. Además, se indicó que para acceder al beneficio los productores debían anotarse en la AFIP y la ayuda tomará la forma de un aporte no reintegrable con $20.000 por hectárea para maíz y $6500 por hectárea para soja.

Según advirtió Bahillo a la prensa, tras la misma conferencia de Massa, esto se haría mediante “un aporte no reintegrable o subsidio, estimado en 40% del valor del fertilizante y la semilla”. Además, aclaró que el productor alcanzado por este fondo, solo tenía que ingresar a través de la página de AFIP, “en la base de datos para validarlos, ya que no había que desarrollar otro programa, o bancarizarlo aunque no era la idea”. Al aporte no reintegrable no se podrán sumar quienes hayan participado del dólar soja.