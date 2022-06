Se enojaron por una panfleteada de la Mesa de Enlace y pidieron acciones más fuertes

Luego de que la Mesa de Enlace anunciara su vuelta a las rutas para la primera semana de julio próximo con la entrega de un manifiesto para expresar su malestar por la falta de combustible, productores autoconvocados y de entidades de base cruzaron la medida propuesta y dijeron que el descontento del campo se debe mostrar con acciones más contundentes.

“Ha llegado el momento de expresar nuestro malestar con más contundencia. Instamos a nuestro sector a sincronizar las energías y unirnos en un reclamo firme, como así también al resto de los sectores de la economía que, así como nosotros, sienten el hartazgo de trabajar y vivir en un país sin rumbo, que desaprovecha toda ocasión, cada vez que el mundo decide darnos una oportunidad”, señaló el Grupo Independencia, que organizó el tractorazo a Plaza de Mayo el 23 de abril pasado.

Con este panorama, Walter Malfatto, productor autoconvocado y dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que se está tratando de dialogar con la Mesa de Enlace para que entiendan “que hoy el campo está mucho peor que en el 2008″.

“Una panfleteada me parece una zoncera, una chiquilinada. Tenemos que hacer cosas diferentes, dejar de publicar comunicados y hacer cosas más fuertes, porque el diálogo con un Gobierno que no escucha ya no sirve”, dijo a LA NACION.

“No somos promotoras del TC para andar repartiendo panfletos en las rutas. No participaremos de esto. La gente sabe lo que hacemos. Además de las retenciones, hoy tenemos un cepo cambiario, no tenemos gasoil, pero la Mesa de Enlace no quiere hacer nada y los productores estamos cansados que estos dirigentes de las entidades no escuchen a las bases. Lo más grave de todo es que se van a quedar sin socios”, añadió.

Escenario crítico

En el documento, los autoconvocados indicaron que el faltante y sobreprecio del gasoil fue el detonante de una multiplicidad de problemas que vienen atravesando. “No es solo el gasoil, es el desdoblamiento cambiario, son los niveles elevados de derechos de exportación, es la vaca de conserva, es el cierre virtual de los registros de exportación de trigo y de maíz, es la falta de insumos, es la relativización de la propiedad privada que alienta las usurpaciones, es la falta de previsibilidad y cambio constante de reglas de juego, es la falta de inversión en infraestructura para las economías regionales que atraviesan una caótica crisis hídrica, etc.”, enumeraron.

En lugar de una protesta más dura, la Mesa de Enlace impulsa que se reparta un manifiesto en las rutas con los reclamos del sector. Archivo Nicolás Aguilera

En la misma línea, entidades ruralistas del norte bonaerense también respondieron a la propuesta de la Mesa de Enlace y dijeron que “no hubo consulta alguna a las bases de productores”, por lo que tampoco serán parte de la movida.

“¿Qué pasó con los gobernadores? ¿Qué pasó con los legisladores afines al gobierno nacional? ¿Qué pasó con los ministros? Nada. Aun así, siguen queriendo agradar a los dos mundos. Nosotros no estaremos”, enfatizaron.

Raúl Víctores, dirigente ruralista de la Sociedad Rural de San Pedro, una de las firmantes del documento, señaló que es “un disparate salir a panfletear” y coincidió con Malfatto que “el campo no tiene que salir a las rutas a explicar lo que hace para producir alimentos”.

“La Mesa de Enlace quiere quedar bien con Dios y con el diablo. No vamos a participar de ese circo, va a ser un fracaso ¿Cómo se va a plantear una medida de fuerza con casi un mes de anticipación cuando el problema es hoy? No tienen capacidad para dirigir un conflicto de este tamaño”, remarcó.

Las sociedades rurales de la provincia de Buenos Aires recordaron cuando los autoconvocados estaban organizando el tractorazo del 23 de abril pasado y “la Mesa de Enlace decía no saber del reclamo de los productores no reconocía legitimidad de autoconvocados y, mucho menos, una marcha hacia CABA como medida de protesta”.

“En ese momento a las entidades que solicitábamos apoyo nos trataron de separatistas y, en algún caso, se excusaron para hablar sobre el tema”, afirmaron.

Para el ruralista, los dirigentes de la Mesa de Enlace “están totalmente desdibujados y tras el tractorazo pasado debían haber presentado la renuncia porque trabajaron en contra de la marcha para que fuera un fracaso”.

“Hoy la cúpula de la Mesa de Enlace está totalmente desgastada y no es respetada ni valorada por los productores”, enfatizó Vítores.

Por último, Malfatto manifestó que ya no quiere participar de reuniones de las entidades donde se cuentan cuántos productores quedaron en el camino. “Basta de contar cadáveres de productores que dejan de serlo, el chacarero chico ya no existe, alquiló o vendió el campo, se fue a vivir al pueblo y no vuelve más”, finalizó.

Consultada por LA NACION sobre las críticas recibidas, la Mesa de Enlace prefirió no realizar declaraciones al respecto.