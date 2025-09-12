“Se retoma la producción”: hubo acuerdo y se reactiva una conocida empresa láctea

SANTA FE.- La empresa Lácteos Verónica, con plantas en Totoras (sur), Lehmann (centro) y Suardi (noroeste), en el interior santafecino, reanudará el próximo lunes su producción luego de alcanzar un acuerdo que supera el conflicto con su personal, con el que mantiene una deuda salarial de varios meses. La empresa atraviesa una severa crisis financiera con cheques rechazados. Hasta ahora lleva acumulados 3244 cheques devueltos por $11.247.498.648,14 por falta de fondos, según consta en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA).

Según el acuerdo alcanzado este viernes, a partir del próximo lunes, la planta de personal (540 en relación de dependencia) comenzará a percibir pagos semanales con el propósito de generar un achicamiento de la deuda que por tales conceptos mantiene la firma con su personal.

A la par, las tres plantas de producción de Verónica retomarán las labores de procesamiento de leche para cumplir con una serie de compromisos asumidos recientemente. Se trata de operaciones a fasón, donde las plantas producen para terceros. “Se retoma la producción con mercadería de terceros. Es decir, de aquí en adelante, hasta superar la coyuntura, en la empresa (Verónica) se procesará leche bajo esas condiciones”, apuntó a este medio el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo. “Desde el lunes se reanudará la fase operativa de la empresa, pero siempre mediante el sistema a fasón”, insistió el funcionario.

La reunión donde se logró el acuerdo comenzó esta mañana en la sede de la cartera de Trabajo santafecina, en Rosario, y tras un prolongado cuarto intermedio se obtuvo el acuerdo.

El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo Instagram

Al término de la reunión, el representante legal y el gerente de Finanzas de la empresa, que participaron de la reunión, no efectuaron declaraciones a la prensa. A su vez, los funcionarios de la cartera laboral que actuaron destacaron la voluntad de las partes de retomar la producción lo antes posible, ya que desde hace varias semanas se viene trabajando con el sistema de fasón. Debe indicarse que en la planta de Lehmann se realizaban tareas de secado de leche a fasón para empresas como Saputo (de Rafaela -Santa Fe- y Tío Pujio –Córdoba-) y Punta del Agua (Villa María, Córdoba), procesando hasta 700.000 litros durante los fines de semana.

Como se sabe, la firma pidió hace dos meses un procedimiento preventivo de crisis que aún no le fue otorgado. No obstante, su estrategia era avanzar igual con los despidos. Ante ello, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) había criticado la postura de la familia Espiñeira.

Productos de la empresa Archivo

Ahora, cuando las partes resaltan el acuerdo alcanzado, pudo saberse que, a la fecha, el atraso salarial acumula entre 5 y 6 millones de pesos por trabajador. A los trabajadores les adeuda los salarios de julio y agosto y el proporcional del aguinaldo de junio y no obstante el acuerdo de este viernes, los empleados no saben cuándo percibirán la remuneración de septiembre.

En tanto, mientras se sigue insistiendo que la situación de Verónica es “complicada”, los analistas del mercado lácteo no descartan que los propietarios estén evaluando vender activos y readecuar la empresa. Sergio Polidoro, delegado gremial de la planta de Classon, especuló: “Puede ser que quieran vender la empresa sin los empleados adentro”.

Por otra parte, se menciona el presunto interés de la francesa Savencia por Verónica. Hubo varios sondeos en los dos últimos meses, pero ninguna negociación formal, aclararon voceros consultados.

Los comentarios apuntan a la estrategia de Savencia para consolidar posiciones en el mercado lácteo nacional.