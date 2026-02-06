“Se terminó el trabajo”: crisis en una reconocida empresa láctea

SANTA FE.- El futuro del complejo lácteo Verónica, una de las firmas emblemáticas de esta provincia, con plantas en Clason, Lehmann y Suardi, depende de la decisión empresarial que se está elaborando con ofertas de interesados en adquirirla, el aporte de terceros (hay gestiones con bancos locales) o una propia capitalización de la familia Espiñeira, que la administra en la actualidad, según fuentes al tanto de la situación.

Por ahora, todas las plantas siguen desactivadas y no existen posibilidades inmediatas de recuperación, ya que “se terminó el trabajo a fazón (procesar leche para terceros) y además se acentuó la caída en la producción por una cuestión estacional”.

Esa explicación, según fuentes consultadas por LA NACION, fue expuesta en una reciente reunión por Alejandro Espiñeira, uno de los empresarios dueños de Verónica.

En ese encuentro, celebrado la semana pasada en las oficinas del Ministerio de la Producción provincial, con sede en esta capital, y que presidió el titular de esa cartera, Gustavo Puccini; Espiñeira y sus asesores plantearon el estado de situación actual de la firma.

“Dijeron que se les había terminado el contrato a fasón pero que además hay una cuestión estacional que en esta época se traduce en una baja en la entrega de leche. Eso también les impacta”, comentó a este medio un asistente al encuentro. Cuando se requirió la posición oficial sobre el tema, luego de lo expuesto por el empresario, la fuente consultada refirió: “Nosotros entendemos que es una situación puntual de una empresa puntual, en un sector que en líneas generales está en crecimiento”.

Ante una consulta sobre lo que se habla entre los trabajadores y proveedores de Verónica, relacionado con una eventual negociación para la venta de las plantas, la misma fuente aclaró que “admitieron que tienen algunos interesados pero no profundizaron al respecto”.

Cuando se insistió para conocer otros detalles, el vocero evitó otro comentario aunque reconoció que hubo gestiones para gestionar reuniones direccionadas a obtener algún tipo de asistencia crediticia orientada a saldar la deuda con los trabajadores.

En tanto, no se descarta que durante el mes en curso, la empresa se presente ante la Justicia y solicite la apertura de su concurso de acreedores. “Es una posibilidad concreta”, admitieron voceros sindicales de Atilra.

El tema que también sigue preocupando es la caída en la cantidad de litros que reciben las plantas de Verónica para procesar. De enero pasado, según trascendió, en el caso de la planta de Lehmann, cerca de Rafaela, al oeste de la provincia, se bajó hasta un promedio de 15.000 litros por día, en una empresa que puede trabajar 500.000 o 600.000 litros/día.

A ello se suma que la planta de Totoras (al sur) se encuentra paralizada y que también disminuyó la actividad en Suardi (noroeste); esta última en una zona donde muchos años compitió con SanCor e Ilolay.

Actualmente, la situación de Verónica, que se suma a la de otras firmas lácteas en conflicto, como SanCor, produce un impacto social en el interior santafesino ya que las firmas adeudan salarios y además los servicios de salud están suspendidos por falta de pagos.