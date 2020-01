La empresa enfrenta una deuda que superaría los US$1000 millones Crédito: Marcelo Manera

ROSARIO.- Tras cumplirse un mes de haber entrado en cesación de pagos por "estrés financiero", la cerealera Vicentín, una de las cinco más grande de las que operan en el país, no logró aún mostrar las cartas sobre cómo manejará una deuda que superaría los 1000 millones de dólares, mientras las tres plantas agroindustriales que posee en Santa Fe seguirán paradas por lo menos hasta el 20 de enero, según informaron desde la compañía al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo.

El próximo viernes será un día clave para el futuro de Vicentín porque en esa fecha la empresa podría ser suspendida para operar en la Bolsa de Comercio de Rosario debido a que no cumplió con el acuerdo de pago con uno de sus acreedores, como es BLD -una firma de correacopio que también entró en cesación de pagos en octubre pasado-, que llevó el caso a la Cámara Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Si se concreta esa sanción, como se descuenta en el sector, pondría a Vicentìn en un escenario de mayor debilidad porque la inhabilitación para poder operar en el mercado sería lapidaria para la confianza construida sobre todo en el exterior a lo largo de sus 90 años de historia.

Directivos de Vicentín pidieron la semana pasada, en la primera audiencia de conciliación, plazo hasta el viernes para poder presentar un plan de pagos. El 29 de diciembre la firma, oriunda de Avellaneda, incumplió el desembolso de 184 millones de pesos a BLD.

Lo que temen operadores de la Bolsa de Comercio es que la posible suspensión de Vicentín desate un efecto dominó en el sector de correacopios, que son los actores del mercado que interactuaban con Vicentín, en cuyo modelo de compra de granos eran vitales, ya que la firma no compraba de forma directa, como sí lo hacen otros exportadores.

Las dudas y demoras dentro del grupo familiar de Vicentín en abrir una negociación factible por una deuda que alcanzaría los 1000 millones de dólares profundizó la desconfianza de los principales acreedores.

Fuentes del sector agroindustrial señalaron a LA NACION que fracasaron las primeras negociaciones con directivos del Banco Nación, que antes de poder hablar de una reestructuración de un rojo que superaría los 350 millones de dólares con esa entidad quieren ver un plan concreto de la empresa para salir de este ahogo financiero.

Vicentín desginó un estudio jurídico contable para iniciar una estrategia de financiación con los acreedores pero no se termina de cristalizar esta operación porque los problemas internos en las familias que componen esta compañía no terminan de definir si darle o no el poder para negociar.

A lo largo de su historia, esta empresa tuvo una manera personalista de negociar con los sucesivos gobiernos y bancos, y en esta situación no terminan de dimensionar que es necesario un management distinto, interpretan fuentes del sector.

Esa postura quizá responda, como señalaron fuentes cercanas a las negociaciones, que Vicentín quiere permanecer en el negocio de la exportación de granos y aceites y harinas, pero lo que no se termina de dimensionar es que probablemente la única salida que le quede sea desprenderse de activos.

En ese esquema, los analistas del mercado de Rosario señalan que es probable, por un lado, que la multinacional Glencore, que posee en sociedad con Vicentín la planta más grande de molienda y biodiésel de la Argentina que se llama Renova, prefiera blindarse y adquirir más acciones de esta empresa, a la que la firma santafecina ya le traspasó el 2 de diciembre el 16 por ciento de las acciones, como reveló este diario.

Otra salida es que parte de los activos sean vendidos a otras empresas de este rubro, incluso se piensa en nuevos jugadores chinos que podrían aparecer para competir con Cofco, otra firma de capitales asiáticos.

Este panorama agrieta aún más la incertidumbre que reina entre los 1500 trabajadores que posee Vicentín con las tres plantas que tiene en la provincia de Santa Fe, dos en el Gran Rosario, y una en Avellaneda, en el norte de Santa Fe.

Pablo Reguera, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo, reveló a LA NACION que el jueves pasado mantuvo una reunión con representantes de la empresa que le informaron que hasta el 20 de diciembre las plantas estarán paradas. "Las plantas tienen guardias mínimas pero están paradas. La gran mayoría de los 1500 operarios que trabajan en las fábricas tienen mucho temor e incertidumbre porque no aparece nada concreto en el horizonte", afirmó el dirigente, que aclaró que la empresa pagó los salarios y el aguinaldo, aunque este último mes no acreditó el incremento correspondiente a la paritaria.