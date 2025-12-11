LA NACION

Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

El club comunicó que la decisión se tomó de “común acuerdo”

Ariel Holan, con el trofeo de campeón de liga que la AFA le otorgó a Rosario Central y generó polémica@rosariocentral

El anuncio fue tan sorpresivo como impactante. Rosario Central anunció que Ariel Holan dejó de ser su entrenador. La noticia causa conmoción sobre todo por la gran campaña que realizó el técnico en 2025, que le valió el polémico título de campeón de liga (por haber sido el equipo que más puntos logró en el año) otorgado por la AFA y protestado por muchos. “Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año”, comunicó el club, y dando a entender que no fructificaron las charlas para renovar el contrato.

“Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, comunicó Rosario Central a través de su perfil oficial en X (antes Twitter).

