Semana de la Carne en Israel: Karina Milei y la embajadora Ahuva Spieler Reshef anunciaron una acción comercial

PromArgentina informó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, se reunieron con la embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef. Anunciaron la Semana de la Carne Argentina en Israel, que será el 15 de octubre.

Según cifras oficiales, entre enero y junio pasado se exportaron al mundo 411.705 toneladas, un aumento del 10% respecto del mismo período de 2025. “En el mismo lapso, Israel se ubicó como el tercer destino de las exportaciones de carne bovina argentina, detrás de China y Estados Unidos, y por delante de la Unión Europea. El mercado israelí representó el 10% de las ventas cárnicas que realiza Argentina al exterior, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”, dijo PromArgentina.

La novedad sobre la Semana de la Carne Argentina en Israel se conoció en el encuentro que los funcionarios mantuvieron en Casa Rosada. Allí se señaló que “representantes de frigoríficos exportadores, apoyados por PromArgentina, integrarán una misión comercial a Tel Aviv”.

“Ante la iniciativa de la secretaria general de la Presidencia, hay un sector privado listo y preparado para la demanda de un sector tan exigente como es el mercado de la carne kosher”, indicó Sucalesca.

Según se indicó, la acción es bajo el formato Argentina B2B Week, una estrategia de promoción comercial creada por PromArgentina. “Consiste en llevar a las empresas hasta el lugar donde se concentra la demanda; convocar importadores, distribuidores y canales comerciales identificados mediante inteligencia comercial y organizar agendas orientadas a generar vínculos, oportunidades y negocios concretos”, dijeron.

PromArgentina precisó que la Semana de la Carne Argentina llegará a Israel luego de dos exitosas ediciones llevadas adelante en Estados Unidos. Destacó que este formato favoreció a que la Argentina pudiera cumplir, en solo nueve meses, con el cupo exportable de carne bovina de 100.000 toneladas habilitado por el Donald Trump para todo 2026.

Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina Gentileza

“Bajo el mismo formato Argentina B2B Week, PromArgentina llevó la semana pasada a Francia la oferta exportable del país en materia de langostinos y vieiras, una iniciativa que buscará replicar para los mismos productos de mar en Japón durante 2027″, señaló.

Indicaron que, el 2 de octubre pasado, Karina Milei encabezó en París la Ronda de Negocios “Argentina B2B Week” que, dijo, “reunió cara a cara a representantes de 14 empresas exportadoras argentinas de langostinos y vieiras con importadores estratégicos franceses”.

La Argentina exporta a Israel carne vacuna kosher que es procesada estrictamente bajo los preceptos de la ley judía

Para la misión comercial a Israel, la acción es impulsada por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y PromArgentina en coordinación con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la Embajada de Argentina en Israel.

“La Argentina exporta a Israel carne vacuna kosher, que es procesada estrictamente bajo los preceptos de la ley judía y cumple con los estándares higiénicos y religiosos más exigentes del mundo para garantizar un producto de altísima calidad”, dijeron. Hay seis frigoríficos que tienen certificación.