Juan Ustarroz, intendente de Mercedes: titularizó tierras por una supuesta posesión de más de 20 años que la familia Odda reclama como propias

En Mercedes, la ciudad que gobierna Juan Ustarroz, el hermano de crianza del ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro, sigue una batalla judicial por tierras que titularizó el jefe comunal en la zona de Agote.

Como contó LA NACION, un grupo de herederos de la familia Odda hizo una presentación ante el Concejo Deliberante local señalando que la titularización de unas siete manzanas de tierras donde la Municipalidad se adjudicó la posesión de más de 20 años fue irregular porque ya estaban en manos de la familia junto a otros lotes que habían sido comprados en 1960. Los Odda dicen que allí vienen haciendo ganadería.

En su momento, como también informó este medio, del lado de la Municipalidad defendieron lo actuado tras haber declarado la prescripción en cerca de un total de 400 terrenos en la zona, afirmaron que ya tenían la posesión y dijeron que la familia no acreditó una declaración de herederos.

Además del reclamo, la familia recurrió a la Justicia Contencioso Administrativo para frenar el decreto con el cual Ustarroz titularizó las tierras. Sin embargo, el juez Luis Laserna denegó una cautelar solicitada. El magistrado objetó, entre otros puntos, que no se individualizó quiénes se encuentran en la posesión de los inmuebles, que se presentó documentación sobre una manzana que no estaría en el decreto municipal y, además, señaló entre otros puntos que no están reunidos los elementos sumarios suficientes.

Tras esa decisión judicial, no obstante la familia decidió redoblar la ofensiva. En primer término, apeló la medida del juez. En la apelación, la abogada de los herederos Cristina Gottifredi objetó varios puntos observados por el juez.

"No se trata de establecer quien tiene mejor derecho a poseer, sino que lo que aquí se cuestiona como objeto principal del juicio, son los vicios de un acto administrativo, que por su falsedad ideológica provoca un perjuicio en los derechos constitucionales de los actores, como lo es el ejercicio del derecho de propiedad", dice la apelación en un tramo.

Luego advierte sobre el peligro de demora en la resolución para los herederos. "La denegatoria de la medida de no innovar solicitada en autos, al no detener los actos notariales, iniciados por la Municipalidad de Mercedes, coloca a los accionantes en el peligro inminente, como las consecuencias de que se continúen con los intentos de instalación una granja agroecológica que incluirá la "construcción de viviendas e infraestructura para la producción de verduras y frutas", además de que se sigan inscribiendo a su favor el dominio las tierras aquí reclamado, con el consecuente perjuicio económico que ellos significara de llegar a una sentencia favorable para los actores", dice el escrito.

Los herederos estuvieron reunidos con el diputado provincial Luciano Bugallo (CC-Juntos por el Cambio), que presentó un pedido de acceso a la información pública ante Ustarroz

En las tierras titularizadas Ustarroz prevé la instalación de una granja agroecológica y para ello firmó un convenio por 15 años con la Cooperativa de Trabajo Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) Zona Oeste Ltda.

Según informó la abogada de la familia, además del caso Odda en la justicia local hay más de cinco causas donde también se interponen pretensiones anulatorias sobre un decreto donde la Municipalidad dice haber tenido la posesión de más de 20 años.

"Lo notable de esta situación es que semanas atrás los concejales del bloque opositor (Juntos por el Cambio) dan cuenta de la firma de un acuerdo emanado del Ejecutivo donde particulares ceden los derechos posesorios al Municipio a cambio de la regularización dominial", contó la abogada. Gottifredi sostuvo que se trata de varias parcelas que también se encuentran incluidas en un decreto de prescripción administrativa "donde los cedentes no son otros que quienes demandaron al municipio ante el Contencioso Administrativo en idénticos términos que la familia Odda".

En este contexto, la abogada se interrogó: "¿Por qué razón el municipio firmaría un convenio recibiendo la cesión de derechos posesorios si por un decreto afirmaba que los tenía?"

