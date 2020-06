Daniel Pelegrina, presidente de la Rural Fuente: Archivo - Crédito: Archivo-Hernán Zenteno

En medio de los crecientes ataques a silobolsas que están sufriendo los productores, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, alertó que hay "pasividad" del Gobierno ante el aumento de los casos. En la actualidad, ya se destruyeron unos 57 silobolsas en distintas regiones agrícolas en lo que va del año. Para el dirigente, hace falta una "reacción efectiva" y que "se despeje la intencionalidad política del asunto".

Pelegrina señaló que los ataques, además de afectar a los productores, ocasionan la pérdida de impuestos por la mercadería que se pierde en muchos casos.

"La inseguridad y el vandalismo en el campo continúan en aumento ante la pasividad del Gobierno, del que no vemos una reacción con la seriedad que el tema necesita", indicó el presidente de la Rural.

"Los ataques, en su afectación, superan a los propios propios productores. Por ejemplo, los estados municipales, provinciales y nacional no recaudarán la enorme proporción de impuestos sobre esos granos o sobre la producción que se pierde. Y, principalmente, hace que haya menos trabajo directo e indirecto. Los empleados y sus familias empiezan a percibir miedo, y ya no quieren vivir en el campo. Todo lo contrario a lo que hay que buscar para revertir la migración a las grandes ciudades", precisó el dirigente.

La Mesa de Enlace, que integran, además de la SRA, Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), pidió una audiencia a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y al ministro del Interior, Eduardo De Pedro. Todavía no hubo respuestas a ese pedido.

No obstante, el viernes pasado Frederic y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, mantuvieron una reunión virtual con 38 entidades de la cadena, entre ellas FAA, Coninagro y CRA, pero no la Rural. Escucharon los reclamos del sector y, en el caso de Frederic, se "comprometió a proponer que la problemática del delito relacionado con el sabotaje y robo de silobolsas sea tratado en las próximas semanas en el Consejo de Seguridad Interior", según informó el Gobierno. La reunión no dejó conforme a CRA. Su presidente, Jorge Chemes, pidió que las autoridades reconozcan que puede haber "algo ideológico" detrás de los ataques.

"Desde la Comisión de Enlace y desde la SRA venimos demandando respuestas y ofreciendo colaborar en soluciones efectivas que no aparecen. Y esto desde hace bastante tiempo. Es por eso que es imperiosa una reacción efectiva y contundente de las respectivas autoridades. Especialmente que se despeje la intencionalidad politica del asunto. De lo contrario, el problema continuará agravándose, afectando la paz social en un momento en que la sociedad necesita estar unida, focalizada en combatir el enemigo que constituye la pandemia, pero luego en sus desastrosas consecuencias económicas", expresó el dirigente.

Ayer, sábado, aparecieron cinco silobolsas destruidos en la zona de Murphy, a 20 kilómetros de Venado Tuerto, y el total de bolsones para almacenaje vandalizados ahora asciende a 57 en todo el país en lo que va del año.

Más ataques

Según informó a LA NACION Carlos Castagnani, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), los productores afectados son Ricardo Morero y Oscar Virgili.

Morero sufrió la rotura de 3 silobolsas con maíz, en tanto que Virgili la destrucción de dos bolsones con soja. Castagnani indicó que la distancia entre un campo y otro es de unos 7 kilómetros.

Castagnani precisó que no se perderá la mercadería en este caso porque la están recuperando. "Ellos vieron esto a la mañana, no se robaron nada, fue solo para hacer daño", apuntó el ruralista sobre estos hechos.

Ayer hubo más roturas de silobolsas en Murphy, cerca de Venado Tuerto

Santa Fe en general y el sur provincial en particular se convirtió en una zona caliente en las últimas semanas. En rigor, además ahora de Murphy, ya se registraron casos en San Jerónimo Sud, María Teresa y Bustinza.

Castagnani indicó que recibe consultas sobre si estos casos tienen un trasfondo "ideológico". Al respecto, indicó: "Esto se está generalizando y hay daño, pero no puedo decir si es ideológico. Quiero pensar que no es ideológico".