Sin precisar qué políticas concretas prevé aplicar para lograrlo, el Ministerio de Agricultura de la Nación creó hoy la "Iniciativa 200.000.000 de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres". Además de llegar a ese volumen de producción, prevé que el sector aumente un 60% sus exportaciones para vender por US$57.000 millones en un plazo de entre 5 y 10 años.

La iniciativa se conoce en momentos en que el Gobierno viene dialogando con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), una agrupación de casi 60 entidades ligadas al agro que buscan una ley agroindustrial para que la Argentina pase a tener exportaciones totales por US$100.000 millones y crear 700.000 nuevos empleos.

El programa de Agricultura, publicado en el Boletín Oficial con la resolución 216, dice en su anexo que "consiste en organizar y poner en funcionamiento una metodología de trabajo y coordinación de áreas de estudio, para elaborar y poner a disposición de esta cartera Ministerial propuestas no vinculantes de políticas públicas desarrolladas por áreas especializadas y consensuadas con los actores públicos y privados del sector".

"Atendiendo a la motivación y antecedentes expuestos a continuación, y con el fin de propender a un incremento de la producción, se postulan una serie de fascículos técnicos a ser abordados por las áreas especializadas que, una vez consolidados, serán puestos a consideración de los distintos actores públicos y privados del sector mediante la convocatoria a mesas de convergencia técnica", precisa luego.

Sin embargo, el proyecto no específica medidas -más allá de que nombra algunas- para lograr su objetivo. Solo dice: "La metodología planteada busca desarrollar y consensuar medidas de política pública que, de implementarse, generarían excedentes en el corto y mediano plazo para incentivar la producción sostenible, el agregado de valor en origen y la generación de fuentes de trabajo necesarias para reactivar la economía de nuestro país".

La iniciativa oficial estima una suba del 60% en las exportaciones del agro para alcanzar los US$57.000 millones en un plazo de entre 5 y 10 años

Después añade en potencial: "Estas medidas podrían consistir en mecanismos de beneficios fiscales, acceso a financiamiento, reducción del costo de producción y de las tasas de créditos bancarios, amortización acelerada de bienes de capital, entre otras".

Para Andrés Domínguez, asesor de Federación Agraria Argentina (FAA), lo anunciado por Agricultura es "un buen ejemplo de no-medidas, normas jurídicas sin ningún efecto económico o legal, que no comprometen en nada al Estado ni impactan en los privados".

"Siendo realistas, esto no significa nada. No tiene valor alguno. Ni siquiera es necesaria esta resolución o fascículos para trabajar propuestas dentro del Minagri: está dentro de sus propias atribuciones y funciones. Me recuerda al Plan Estratégico Alimentario PEA", señaló Domínguez.

Vale recordar que el PEA, que ideó el exministro de Agricultura Julián Domínguez con Cristina Kirchner como presidenta, estimaba para 2020 una cosecha de 157,5 millones de toneladas de granos. El año pasado el país tuvo un récord que se ubicó en 147 millones de toneladas.

De acuerdo a Agricultura, el sector tiene una potencialidad para alcanzar:

Un incremento de producción de 60.000.000 de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres.

Una recuperación de entre 500.000 y un millón de hectáreas agrícolas en zonas de exclusión/amortiguamiento con el uso de nuevas tecnologías seguras (Agtech) con una reducción de hasta el 80% en el uso de agroquímicos. Según indicó, "esto representaría aproximadamente un ingreso normalizado y sostenido por exportaciones de aproximadamente US$2.000.000.000".

En este contexto, para Agricultura "se estima que el sector posee la potencialidad para ver incrementadas las exportaciones agroindustriales en al menos un 60% alcanzando US$ 57.000.000.000 en un plazo de entre cinco y diez años".

