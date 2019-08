Habrá una jornada para los cultivos estivales en Santa Rosa, La Pampa Fuente: Archivo

Cultivos especiales

El 23 y el 24 de agosto se realizará en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, organizado junto con Fertilizar Asociación Civil, un curso para graduados en "Nutrición aplicada de cultivos estivales". Será en la Facultad, RN 35 Km 334, Santa Rosa. Inscripción previa en: http://www.agro.unlpam.edu.ar/index.php/eventos/1663-curso-nutricion-aplicada-de-cultivos-estivales.

Financiamiento

El Banco de la Provincia de Buenos Aires informó que durante la Exposición Rural de Palermo suscribió presolicitudes de crédito por 5700 millones de pesos. Presentó nuevas opciones en dólares para bienes de capital, con 18, 36 y 60 meses y tasas de 0%, 1% y 2% para cada tramo, respectivamente. En pesos, fueron de 36 y 60 meses, con 32% y 35% en cada caso, y bonificación de dos puntos para los equipos de la provincia.

Online

Rosgan lanzó la app Rosganet, que permitirá la compraventa de ganado online las 24 horas los 365 días del año. "Esta es una nueva herramienta que suma Rosgan, que es este mercado que debe estar a la vanguardia en los negocios ganaderos. Y lo importante es que somos el primer y único mercado televisado del país que hoy se suma a la venta online", dijo Raúl Meroi, vicepresidente de Rosgan.

Cultivo para biocombustibles

La firma Nuseed Argentina comenzó a comercializar Carinata, un cultivo no GMO que se utiliza para producir biocombustible de segunda generación derivado de aceites no comestibles. Carinata es un cultivo oleaginoso para la producción de biocombustibles que, además de producir aceites no comestibles, produce harina proteica para la alimentación animal.