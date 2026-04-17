“Situación compleja”: una cámara del negocio de semillas hizo una fuerte advertencia

En medio del debate en el agro por una ley de semillas, la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem) expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesa el sector semillero de especies autógamas en la Argentina. A través de un comunicado manifestaron que el principal problema del sistema es el bajo uso de semilla legal.

El planteo de Casem se da en un contexto más amplio atravesado por la discusión sobre la propiedad intelectual en semillas, reactivada a partir de la firma del acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos. En ese entendimiento bilateral, uno de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional es avanzar hacia la adhesión al convenio internacional Upov- 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), un estándar que otorga mayores derechos a los obtentores de nuevas variedades.

La eventual incorporación al acta de UPOV-91 implica un cambio relevante respecto del esquema vigente en el país, basado en Upov-78, ya que introduce una protección más amplia sobre la genética vegetal y aborda aspectos sensibles como el uso propio de la semilla por parte de los productores.

En ese escenario, la Casem expuso la necesidad de promover activamente el uso de semilla fiscalizada, herramienta que consideró clave para garantizar estándares de calidad, trazabilidad y respaldo técnico. Según resaltaron, la entidad que representa a semilleros multiplicadores a lo largo y ancho del país, reafirmó el rol central que cumple la calidad de la semilla como base del desarrollo productivo, la innovación tecnológica y la competitividad del agro argentino.

En la CASEM consideraron que la semilla debe ser considerada un bien estratégico

“El sector enfrenta hoy una situación compleja, evidenciada por el bajo porcentaje de comercialización de semilla fiscalizada, lo que debilita el sistema en su conjunto y desalienta la inversión en genética y tecnología", advirtieron.

Frente a este escenario, mencionaron que es indispensable “avanzar en la conformación de una mesa de diálogo amplia e inclusiva, que integre a todos los eslabones de la cadena semillera, con el objetivo de construir consensos y superar las actuales posiciones antagónicas que impiden el desarrollo del sector".

Consideraron que la cámara reafirmó su convicción de que la semilla debe ser considerada un bien estratégico, en tanto constituye el primer eslabón de toda producción agropecuaria y un factor determinante para el crecimiento sostenible del país.

“Resulta fundamental el rol del Estado, que a través del Instituto Nacional de Semillas (Inase) debe actuar como garante del funcionamiento equilibrado de la cadena, promoviendo reglas claras, previsibilidad y condiciones que favorezcan la inversión y la innovación", dijeron.

Por último desde Casem informaron que cuentan con propuestas concretas orientadas a destrabar el actual escenario de estancamiento. Manifestaron su plena disposición a trabajar de manera conjunta con todos los actores involucrados para alcanzar soluciones superadoras que beneficien al conjunto del sistema productivo.

Hoy la discusión pasa por una nueva ley de semillas y la eventual adhesión a Upov-91

En rigor, la discusión sobre una nueva ley de semillas y la eventual adhesión a Upov-91 aparece como telón de fondo de los reclamos actuales del sector semillero, que busca reglas más claras, previsibilidad y mecanismos que incentiven la inversión.