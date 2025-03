“Son bravísimos”: la desconocida cualidad de los burros y el curioso motivo por el que los mezclan con el ganado

Una de las desconocidas cualidades del burro es su lado “protector”. Si bien este animal es más conocido por ser de carga y hace mucho arado, su compañerismo y sentido defensor los caracteriza por sobre el resto de los animales. Por esa particularidad hay productores agropecuarios que han comenzado de a poco a mezclarlos con los terneros y ovejas, para evitar los ataques de los pumas que se acercan a los campos.

En este marco, el productor agropecuario Santiago del Solar recordó en las redes sociales la función que cumplen y la decisión de adoptar uno para que cuide el rodeo de ganado que tiene en su campo ante los ataques de los pumas en la región. “Nueva generación del escuadrón anti puma”, escribió el productor junto con una imagen en la que se ve al animal delante de un rodeo de ganado.

La publicación generó no solo curiosidad entre los usuarios de la red social X, sino que también abrió un debate entre la gente. “Son bravísimos. Los pumas los respetan. De lejos nomás”, “Sí, funciona”, “Los pumas no se acercan a matar terneros recién nacidos si hay burro”, “¿Es efectivo?”, “Son muy afectivos, aunque parezca mentira”, “¿Es joda o es en serio? Si funcionan ya estoy comprando un par”, escribieron los usuarios. Otro internauta agregó un “consejo” no solicitado. “Para los que empiecen a usarlos. Es mejor poner uno solo o dos, no más, porque se integran al rodeo o la majada, si se ponen varios se juntan entre ellos y hacen rancho aparte. Especialmente en cuadros grandes como hay en el sur”, afirmó.

Un puma en el campo del productor

Del Solar indicó a LA NACION que en Pehuajó y Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, empezaron a ver cada vez más pumas, por eso, vieron la necesidad de agregar un burro en el campo donde están los animales. “Las pisadas las vemos. Los pumas están, andan de noche y no son fáciles de detectar”, contó. Los productores de la región han tenido avistamientos de pumas. “Los hemos visto de noche alguno que otro, pero principalmente van de noche. Atacan a los potrillos y también a los terneros. Tuvimos varios casos que los pumas matan a terneros, les sacan el costillar y se los comen”, contó.

Algunos pumas, después de matar a su presa, entierran los restos del animal para alimentarse horas más tarde. “Venía pasando una suerte de muerte por goteo, sucedía y los veíamos. Después escuchamos que los burros tenían una función territorial que son bastante agresivos, que es verdad, son agresivos con el mismo predador, si no son mansitos”, relató.

En efecto, una de las características de los burros es su carácter pasivo con las personas, no obstante, con los predadores es diferente. “Los burros cuando están los pumas no pelean directamente, pero sí asustan a los pumas, porque genera un ruido muy fuerte. Los pumas al escuchar el ruido se van porque le tienen miedo”, contó.

Los productores mostraron los burros que tienen en sus campos

Por eso, los animales están juntos todo el tiempo con el rodeo de vacas, y cuando se acerca el momento de parición, el burro cumple el rol de guardián de los terneros. En el campo, Del Solar tiene alrededor de 200-300 vacas junto con un burro. El año pasado se observaron pisadas de pumas en el campo, que marcó el indicio de una visita en el lugar.

Vale recordar que, en los últimos meses, productores de distintas regiones comenzaron a alertar sobre lo que, por experiencia en sus campos, consideran un problema creciente: ataques de pumas, jabalíes o el avance de ciervos axis o el guanaco que, según la especie, o matan ganado bovino o compiten por el pasto como el caso del guanaco con las ovejas en el sur de país. Los pumas y los jabalíes no tienen depredadores naturales y tampoco hay programas de control de las especies. Las leyes que hay a nivel nacional carecen de regulaciones que posibiliten el control de las especies, según los productores, no han sido suficiente y se ha aumentado considerablemente el problema.

LA NACION