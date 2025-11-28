Subasta pública: se venden camionetas, motos y tractores de una reconocida empresa

Como parte de un proceso de recambio tecnológico, la compañía agroindustrial Ledesma realizará una subasta pública de más de 60 equipos agrícolas, maquinaria pesada, vehículos y otros bienes operativos que forman parte de su parque de trabajo. La venta será ejecutada por Monasterio Tattersall Activos.

La subasta, que se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre, llega acompañada de dos jornadas de exhibición abierta en el ingenio Ledesma, en Libertador General San Martín, Jujuy. Allí, los interesados podrán revisar de cerca la maquinaria los días 12 y 13 de diciembre. En tanto, la venta es con modalidad online y participación presencial opcional —con reserva previa— en las oficinas de Monasterio Tattersall en CABA.

En la firma rematadora remarcaron la importancia del proceso. “Es un honor para Monasterio Tattersall Activos colaborar nuevamente con Ledesma en su proceso de renovación de su parque operativo. La confianza que la empresa deposita en nosotros reafirma su liderazgo en el sector agroindustrial y subraya la importancia de realizar subastas transparentes y eficientes”, expresó Christian Laurenzana, gerente de Operaciones de la División Subasta de Activos.

Equipos agrícolas

El catálogo tiene una oferta de tractores poco común por cantidad, variedad de modelos y estado. Se subastarán:

11 tractores John Deere 6615 , modelos 2008 y 2009

, modelos 2008 y 2009 2 John Deere 6130J , año 2012

, año 2012 10 John Deere 7515 DT , años 2004, 2007 y 2010

, años 2004, 2007 y 2010 2 tractores oruga John Deere 943OT

El catálogo tiene una oferta de tractores poco común por cantidad, variedad de modelos y estado

Maquinaria pesada

Otro de los puntos fuertes de la subasta será la disponibilidad de maquinaria vial y de uso intensivo. El listado incluye:

Motoniveladora Caterpillar 120K (2011)

(2011) Topadora John Deere 850J

Excavadora Caterpillar 320D (2012)

(2012) Excavadora John Deere 210G (2020)

(2020) Grúas Bucyrus FNV22B

Plantadora de caña

Cargadora frontal CAT 938H (2011)

(2011) Topadora CAT D6T XL (2021)

Vehículos y motos de trabajo

El remate también incluye camionetas y vehículos livianos utilizados en tareas de campo:

3 Toyota Hilux 4x4 C/D DX 2.5TD (2005, 2006 y 2009)

(2005, 2006 y 2009) Toyota Hilux 4x2 C/S DX 2.5 TD (2010)

(2010) 2 Ford 4000 D chasis con cabina (2010 y 2012)

(2010 y 2012) Toyota Hilux 4x4 CD DX Pack 2.5 TDI (2013)

(2013) 2 Toyota Hilux 4x2 CS DX 2.4 TDI 6 M/T (2017)

(2017) Toyota Hilux 4x2 CS (2011)

(2011) 10 motocicletas Honda XR150 (2018 a 2022)

(2018 a 2022) 5 cuatriciclos Honda TRX250TM (2011)

La organización detalló que la actividad tendrá lugar en el predio del ingenio Ledesma, donde históricamente opera la compañía. La subasta será completamente pública.