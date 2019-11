Subió la soja en Chicago y bajaron el trigo y el maíz

Un acuerdo entre EE.UU. y China impulsa el precio de la soja

Bajas para el maíz y el trigo y cotizaciones sostenidas para la soja marcaron hoy la tendencia del mercado de granos de Chicago que influyó sobre los valores locales.

En el caso de la soja, la cotización de la posición noviembre se incrementó 0,55 dólares por tonelada por encima del cierre del viernes pasado, para cerrar en US$ 340,16.

Según interpretaron los analistas, la suba se motivó en las expectativas positivas que se presentan por un posible acuerdo entre Estados Unidos y China para ponerle fin al enfrentamiento comercial que tiene a la oleaginosa como principal protagonista.

"Seguimos muy atentos a toda la información sobre la conclusión de un acuerdo parcial con China para fin de mes", dijo Monica Moehring, de la firma corredora de granosa Allendale, según consignó la agencia de notiticias AFP. Después de algunos signos bastante alentadores en los últimos días, "ahora estamos esperando una confirmación de dónde y cuándo" podría tener lugar la firma de un pacto comercial, señaló.

El principal asesor económico del presidente Donald Trump, Larry Kudlow, informó el viernes pasado de "enormes progresos" en la negociación de un acuerdo parcial con China, y Trump anunció poco después que una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, podría tener lugar en Iowa.

También hubo una respuesta positiva por el aumento del precio del petróleo, fundado en las mismas razones. Eso se comprobó en el aumento de las cotizaciones del aceite de soja, que treparon casi 19 dólares por tonelada en relación con el cierre del viernes pasado. Así, el aceite de soja, principal insumo para la elaboración de biodiésel, se cotizó en US$ 702,61 por tonelada en la posición diciembre de 2019.

En tanto, en el Matba-Rofex, la cotización de la soja creció US$ 1,10 por tonelada y tuvo un ajuste de US$ 254,60 en la posición noviembre. El valor pactado para la nueva cosecha -marzo de 2020- se ajustó en US$ 244,50, con una suba de US$ 0,40 respecto de la cotización del viernes pasado.

Según informó la Bolsa de Comercio de Rosario, "el mejor valor ofrecido abiertamente por compra de soja disponible fue de US$ 250 por tonelada", el mismo precio que había sido ofrecido en la jornada del viernes. Por ese motivo no hubo un volumen importante de lo negociado.

Respecto de la cotización de la soja de la nueva campaña, "el mejor valor abierto ofrecido por soja condición fábrica con descarga en mayo del 2020 fue de US$ 243/t, mejorando tres dólares en comparación con el precio de compra del día viernes", informó la BCR.

El maíz tuvo una baja de 2,36 dólares por tonelada respecto del viernes en el mercado de Chicago, con una cotización de US$ 150,88 en la posición diciembre. La baja fue explicada por una mejora en las estimaciones de rindes del cereal en la actual campaña por parte de analistas privados. A su vez se conocieron datos sobre exportaciones que no resultaron lo positivos que esperaban en el sector privado.

En el mercado local "no hubo variación en comparación con el cierre de la semana pasada, situándose la oferta de compra en los US$ 142/t", en el segrmento disponible, según informó la BCR. "Este mismo valor se ofreció para el maíz con descarga en enero/febrero de 2020", se añadió el informe,

En el Matba-Rofex, el maíz tuvo una leve suba de 0,50 dólares por tonelada, con un cierre de US$ 144,50 para la posición noviembre.

El trigo tuvo una baja de 1,30 dólares respecto del cierre del viernes pasado en la posición diciembre, con un ajuste de US$ 187,30. Según los analistas, el trigo fue arrastrado en su caída por el maíz, especialmente por el destino forrajero.