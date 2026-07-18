Suelos saturados de humedad complicaron la implantación del trigo

La situación del cultivo del trigo de la campaña 2026/2027 puede caracterizarse así: por un lado, el mercado internacional presenta una situación de oferta más ajustada que unos meses atrás, porque los cultivos de invierno en Estados Unidos darán una mala cosecha y en Australia se estima algo similar. Por otro lado, en el plano interno, la siembra avanzó con muchas dificultades propias del exceso de humedad en los suelos, lo que afirmó los precios a cosecha en ese momento. En varias zonas hubo que pasar de largo con las fechas de siembra tempranas, para enfocarse en las intermedias y tardías. “En el norte de Buenos aires, la siembra fue bastante entrecortada por falta de piso”, reconoce el consultor Julio Lieutier. “Lo que se alcanzó a implantar en mayo con variedades de ciclo largo emergió razonablemente bien, sufrió algún impacto por las heladas, que llevaron las temperaturas hasta 7 grados bajo cero, pero siguen en carrera”, agrega. Las siembras de junio fueron de stop and go en la medida que se secaba o no el lote; los cultivos implantados a principios de mes muestran un buen logro de plantas, en tanto que los tardíos recién están emergiendo.

“Ocasionalmente, en algunos campos se sembró semilla de cultivares de ciclo largo en las primera fecha de los tardíos; eso puede provocar alguna merma en el rendimiento. Además muchos planteos incorporaron el nitrógeno en presiembra, lo que también generó problemas logísticos con esa pasada y la siembra en suelos poco transitables”, añade. “En los primeros lotes por implantar, con el nitrógeno caro, se resolvió poner a disposición de los cultivos 140-150kg/ha entre suelo y fertilizante, y luego ver. Con el abaratamiento del insumo de los últimos días, se podrá agregar algún refuerzo durante el macollaje”, estima Lieutier.

En Tres Arroyos, Alejandro Vejrup, gerente de la cooperativa Alfa, no advierte una gran merma en la superficie implantada con trigo, a pesar de que algunos productores debieron cambiar variedades de ciclo largo por otras más cortas “porque hubo campos donde la vertiente afloró y dejó mucha superficie con agua”. Para el directivo, el problema de la campaña son los precios de los granos: “están estancados hace dos años y tienen muy poco poder de compra, por lo que se necesitan muchos kilos por hectárea para alcanzar márgenes positivos”, calcula.