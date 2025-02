Tensión: una empresa avícola suspendió el pago de un plus, un gremio la enfrentó y ahora paró su producción

Un conflicto laboral enfrenta a los trabajadores de la planta “La China”, perteneciente a Granja Tres Arroyos, del grupo GTA, ubicada en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay, luego de que los directivos del grupo empresario dieran la orden de cerrar las instalaciones y cortar la producción durante la noche. Estaba vigente una conciliación obligatoria que vence el 24 próximo: ese día también está pactada una nueva audiencia que se realizará virtual. Fuentes cercanas a la empresa confirmaron a LA NACION que están en procedimiento preventivo de crisis y ofrecerán el retiro voluntario a una parte del personal. Y pararon la producción para reordenar la fábrica y producción, dado que se trata de la manipulación de alimentos, ya que el personal estuvo trabajando a desgano. Adentro trabajan alrededor de 1000 personas. La tensión se inició al decidir la firma suspender un plus salarial.

“Hoy, a las 3 de la mañana, la empresa decidió cerrar la planta. Dejó a la gente afuera que estaba en el turno noche, y a las personas que ingresaban no les permitieron ingresar. Cerraron la planta; mil trabajadores están afuera, sin trabajo. La empresa no contestó el motivo, no dio explicación. Fuimos con una escribana, no nos quisieron recibir. Hicimos una asamblea. Se están enviando los telegramas como corresponde desde el sindicato y estamos esperando que la empresa se manifieste para ver por qué tomó esa determinación cuando no respeta la conciliación obligatoria que ya está vigente. Es un atropello a los derechos de los trabajadores y a la ley en sí”, dijo a LA NACION Miguel Ángel Klenner, secretario seccional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, (STIA).

El sindicalista deslizó que el hecho de que la empresa haya ignorado la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo agrava la situación. Este miércoles, los trabajadores encabezaron una asamblea y movilizaciones hacia la plaza General Francisco Ramírez, en una clara muestra de la tensión del conflicto. El intendente, José Eduardo Lauritto, los recibió en el salón de Concejo Deliberante ante la preocupación del personal y las familias por descuentos y recortes salariales y la amenaza de los despidos. Así, se desarrolló el encuentro con el titular del Ejecutivo local quien expresó que “aquí hay un conflicto y quiero conocer cuál es su postura”. Como se mencionó, el próximo lunes 24 vence la conciliación obligatoria.

En la firma aclararon que decidieron parar la fábrica porque se trata de manipulación de alimentos Cincap

Vale recordar que, en octubre pasado, el Grupo GTA decidió cerrar la planta que había comprado a su competidora Cresta Roja, en Tristán Suárez, provincia de Buenos Aires. En GTA argumentaron en ese momento que la decisión se debió a la falta de producción de pollitos tras la crisis sanitaria que vivió en 2023 la Argentina por la influenza aviar. Además, la pérdida del mercado de China, que todavía no fue reabierto. De las 270 personas de la planta, 55 pasaron a otro establecimiento de Esteban Echeverría de la firma, 15 quedaron en el lugar para mantenimiento y 200 fueron desafectadas.

Fuentes cercanas al Grupo GTA dijeron a LA NACION que el conflicto en la planta de Entre Ríos se inició por el pago de un porcentaje extra que se daba dentro de los sueldos y que, producto de la crisis que atraviesa la firma, no se puede sostener. La empresa pagaba el 21% de salario extra al convenio laboral: 9% de salario y 12% de presentismo que no tienen el resto de las empresas. Indicaron que el personal comenzó a trabajar a desgano, tras conocer la decisión de la firma de no abonarlo por la crisis que atraviesan. Además, tampoco lograron llegar a un acuerdo por un “procedimiento preventivo de crisis”, algo que sí aceptaron las otras plantas de la firma y por eso decidieron parar la producción durante la noche.

Una planta de deshidratado del Grupo GTA Grupo GTA

“Estamos buscando un paraguas de negociación para poder acercarnos al salario que tiene la competencia, porque si no no vamos a poder ser competitivos. Esto afecta nuestra competitividad, especialmente en un contexto de baja inflación. Nuestro objetivo es mantener la fuente de trabajo, por lo que necesitamos ajustar los costos salariales para alinearnos con el mercado. Sin embargo, en esta planta no hemos logrado un acuerdo, a diferencia de las demás”, indicó una fuente al tanto del conflicto.

Actualmente, en esa planta hay aproximadamente 900 trabajadores quincenales y 100 mensualizados. Por el procedimiento preventivo de crisis se prevé invitar a retiros voluntarios. “Nos han llevado a una situación en la que no se puede trabajar, no tenemos la posibilidad de mantener dos turnos y la producción que teníamos. En realidad, estamos en una situación de absoluta confusión”, aclaró una fuente. En la firma remarcaron que buscan ser competitivos, por lo que una de las formas sería indemnizar al 9% de la planilla de personal. Además, buscarían negociar el porcentaje de presentismo que estaban otorgando, pero manteniendo el beneficio.

