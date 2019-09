Tiempos difíciles para las mentes frías

La propuesta de reforma agraria de Grabois generó críticas Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Spivacow / AFV

Si alguien logra tener su mente fría frente a los acontecimientos cotidianos hay que entregarle un premio. Tomar decisiones en un contexto tan complejo es para valientes.

Por la crisis cambiaria, el domingo pasado el Gobierno se vio obligado a tomar medidas con las que no se siente cómodo. Acortó el plazo para la liquidación de divisas por exportaciones, (15 días después del cobro), e impuso restricciones para la compra de dólares (10.000 por mes para las personas).

Sobre la primera de las medidas los exportadores de granos y subproductos dicen públicamente que no los afecta porque calzan sus operaciones de compra y venta. Respecto de la segunda el mayor perjuicio está en la aparición de un mercado de divisas desdoblado. Si eso se prolonga y la brecha entre el dólar oficial y el blue -o como se lo denomine- habrá asimetrías.

El agro pierde cada vez que hay un dólar para comprar y otro para vender. Ya lo padece con los derechos de exportación: vende los granos con el dólar oficial, y con un impuesto, y compra los insumos con una divisa libre de tributos. La evidencia económica de la historia argentina demuestra que eso afecta a la competitividad.

El Gobierno adoptó estas medidas para alcanzar la estabilidad cambiaria que es, en definitiva, el marco mínimo que necesita el agro para desenvolverse. Es ese mismo marco mínimo que los productores necesitan por parte de los exportadores. Carbap y Cartez reclamaron que se cumpla la disposición 9/19 del Ministerio de Agricultura -en acuerdo con la AFIP- que, en las operaciones de compraventa de granos, se tome el valor del dólar Banco Nación del día anterior al pago.

Para los ruralistas bonaerenses y pampeanos quienes no cumplen con esa disposición tienen una "voracidad comercial" que coloca a la producción en una situación vulnerable dentro del marco de inestabilidad. Los exportadores, en cambio, afirman que se respeta la norma. Sin embargo, las quejas de la producción vienen en aumento. Agregar más incertidumbre a la incertidumbre no es lo más recomendable.

Pero si hay espacios donde encontrar más dudas que certezas alcanza con seguir los pasos de los referentes del Frente de Todos. La propuesta del dirigente social kirchnerista Juan Grabois para impulsar una reforma agraria, que supone la expropiación de "50.000 parcelas" en un plazo de 20 años y que nadie pueda tener más de 5000 hectáreas de campo, despertó rechazos en el sector.

Si bien Grabois no es candidato del Frente de Todos y aclaró que no hay consenso en esa fuerza sobre su propuesta, lo cierto es que se sabe que el peronismo es capaz de albergar ideas antagónicas bajo su ala y las utiliza según la coyuntura del momento. Alberto Fernández ha dicho que no concibe al país sin el campo y que considera necesario cerrar las heridas por el conflicto del 2008. Sin embargo, son más que razonables las dudas y temores sobre lo que hará con el agro en caso de ganar las elecciones presidenciales.

Con una propuesta tan radicalizada, Grabois le ha hecho un flaco favor a la necesidad de resolver varios problemas que plantean las agrupaciones de pequeños productores, de la agricultura familiar y campesinas. En vez de integrar y debatir, espanta. Hay mucho por hacer en la formación de mercados, cierre de conflictos por la propiedad de tierras, financiamiento, asociativismo y capacitación, entre otros puntos, que no pasan por la cuestión de la propiedad. Este tema ya está resguardado por la Constitución.

Además, importar recetas que demostraron su fracaso en los países que intentaron implementarlas no es la mejor solución a los problemas. Venezuela es el ejemplo más cercano. Ni el asesoramiento argentino de expertos del INTA y empresarios privados alcanzó para que pudiera lograr el abastecimiento de alimentos para su población. Un espejo poco recomendable para tener enfrente.