Tiene 366 empleados: incertidumbre por el futuro de una algodonera que lleva meses sin trabajar

SANTA FE.- La segunda quincena de febrero será decisiva para el futuro de la Algodonera Avellaneda, propiedad de la familia Vicentin, radicada en el Parque Industrial de Reconquista, 330 kilómetros al norte de esta capital, que se encuentra cerrada desde el 29 de septiembre del año pasado, aunque algunos meses antes dejó de producir, consecuencia de la crisis del sector, dicen en el sector, luego de la amplia apertura de las importaciones.

“El 20 de febrero es la fecha para una reunión informativa en el juzgado que entiende en la causa (de los Tribunales de Reconquista). Ese día, los empresarios deben informar cómo va a seguir la algodonera”, señaló en diálogo con LA NACION el delegado del Sindicato de Textiles en Reconquista, Juan Carlos Bandeo. Si bien la semana próxima es clave para los más de 300 trabajadores que reclaman salarios de varios meses adeudados, el período de exclusividad otorgado por el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini (el mismo que gestionó el llamado Caso Vicentin), se extenderá una semana más, hasta el 27 de este mes. En noviembre de 2024 la firma pidió su concurso preventivo de crisis.

A pesar de los reiterados intentos de este medio, no pudo acceder a ningún contacto con la empresa. En tanto, ante una consulta, el dirigente gremial Bandeo reconoció: “Sé que (los propietarios de la algodonera) mantienen reuniones con empresarios que estarían interesados en hacerse cargo del complejo industrial. Pero son cosas que se dicen, nadie informó nada concreto”.

El gremio dice que la firma adeuda salarios

El gremialista dijo que la estrategia empresarial es que se firme nuevamente un acuerdo, como el que se rubricó en diciembre pasado para abonar paulatinamente los salarios. “Pero resulta que nos deben dos meses de un acuerdo anterior que ellos no cumplieron. Hablando con los empleados, la gran mayoría no lo quieren firmar”, afirmó el dirigente sindical. Bandeo insistió: “Piden extender el acuerdo, pero no vamos a firmar nada si antes no nos pagan lo que nos deben. (Hasta hoy) No cumplieron con nada”, remarcó. Bandeo mencionó que “desde la empresa están esperando” a vender un inmueble en Buenos Aires tasado en 4.300.000 dólares.

El sindicalista indicó que habría una empresa interesada que estaría observando los papeles y realiza proyecciones sobre la situación actual. “Quieren trabajar con la mitad del personal y Algodonera Avellaneda no se quiere hacer cargo del resto”, lamentó.

También cuestionó la falta de competitividad de la industria local frente a la importación: “Acá se hace hilo y tela, pero se están comprando contenedores afuera. No sé qué empresario va a venir a invertir así”, finalizó.

La Justicia convocó a una reunión informativa a la empresa Algodonera Avellaneda

En tanto, como se informó oportunamente, Algodonera Avellaneda, con planta principal en el Parque Industrial Reconquista, y 366 trabajadores, elaboraba hasta la segunda mitad de 2025, productos derivados del algodón, incluyendo fibra, hilos (peinados, cardados, Open End de algodón 100%, viscosa y poliéster) y tejidos de punto (jersey, pique, frisa, entre otros). También realizaba el desmotado y la confección de prendas.