“Relevancia estratégica internacional”: el espectacular momento de la nueva estrella del agro, que trajo al país US$2174,5 millones

El complejo girasolero atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. En 2025 se consolidó como el mayor exportador de toda la agroindustria argentina, con ventas externas por US$2174,5 millones, lo que representó un salto interanual del 49,6%. En paralelo, la campaña local avanza con rendimientos récord y una proyección de cosecha que se ajustó al alza hasta los 6,2 millones de toneladas, en un contexto internacional de fuerte escasez que impulsa los precios y mejora la competitividad del producto argentino.

Así lo destacó el último informe de la Asociación Argentina de Girasol (Asagir), donde se valoró la extraordinaria performance del sector tras conocerse su “Informe Mensual de Coyuntura” elaborado por Jorge Ingaramo, asesor económico de la entidad.

Señalaron que durante el 2025 ingresaron en total de US$2174,5 millones del complejo girasolero. Este desempeño posicionó a la actividad como “el de mayor crecimiento exportador de toda la agroindustria nacional”. Según mencionaron, el dinamismo del sector se sustenta en una combinación de factores: una campaña local con rendimientos históricos y un contexto internacional definido por la escasez de oferta, lo cual ha impulsado los precios en el mercado doméstico.

El informe detalla un ajuste al alza en las estimaciones productivas, favorecido por los resultados obtenidos en el norte del país y las recientes lluvias en la región pampeana. Destacaron que se incrementó la estimación nacional en 400.000 toneladas para la cosecha, situando la proyección final en 6,2 millones de toneladas.

El rinde medio nacional se ubica en 22,8 quintales por hectárea (qq/ha)

En ese sentido, mencionaron que el rinde medio nacional se ubica en 22,8 quintales por hectárea (qq/ha), cifra que supera en 1,4 qq/ha al récord histórico registrado en la misma fecha de la campaña anterior. Hasta el momento se ha recolectado el 27,9% del área apta, lo que equivale a 1,70 millones de toneladas ya obtenidas. El análisis regional menciona el desempeño del Centro-Norte de Córdoba, con rindes de 29,6 qq/ha, y del Núcleo Norte, con 28,7 qq/ha.

Momento

El mercado global presenta una “oportunidad estratégica” para la Argentina debido a la caída en la oferta de los principales competidores, según destacaron. Los datos revelan una situación de “faltante crítico”, donde la relación stocks/consumo de girasol ha descendido al 5,8%, evidenciando una escasez extrema a nivel mundial. En el segmento de aceites, esta relación se redujo del 13,9% al 11,8%.

Este escenario reconfigura la participación en el comercio mundial, es decir, con esto, la participación de Ucrania caería al 32,6%. En tanto que la Argentina incrementaría su presencia en el mercado global, alcanzando el 11,9%.

El valor FOB del aceite de girasol en Argentina pasó de US$1109 por tonelada en julio a US$1318 en febrero Archivo

La firmeza de las cotizaciones internacionales se ha trasladado a la cadena local. El valor FOB del aceite de girasol en la Argentina pasó de US$1109 por tonelada en julio a US$1318 en febrero, lo que representa un aumento del 18,8% en siete meses.

En el mercado de granos, el valor estimado por la Cámara en Rosario asciende a 520.590 por tonelada, equivalentes a US$372,6. Asimismo, se registran precios de US$400 por tonelada para posiciones de junio-agosto en San Lorenzo, que “reflejan una oportunidad única para el productor argentino”.

Esta coyuntura ha incentivado la confianza del productor. las compras de la nueva campaña 2025/26 ya suman 2,34 millones de toneladas, volumen que representa un 80% más que lo registrado a la misma fecha el año anterior.

Ingaramo destacó que el crecimiento del sector se fundamenta en un fuerte incremento de la comercialización primaria: “Se pasó de 2,8 millones de toneladas vendidas por los productores a la industria, a 3,9 millones; es decir, 1,1 millones de toneladas adicionales, lo que representa una suba del 37,9%”. Según el analista, este excedente se volcó íntegramente al mercado externo debido a que el consumo interno se encuentra totalmente abastecido.

Respecto a la rentabilidad, Ingaramo dijo que el girasol se posiciona nuevamente como una alternativa sólida, impulsada por un aumento del 8% por precio y la ausencia de descuentos en los valores futuros. “Prácticamente el valor argentino de agosto-septiembre es igual al valor de febrero; por precio no se espera ningún cambio”, explicó.

Jorge Ingaramo, asesor económico de la entidad

Así también subrayó que hay una pequeña restricción: “Tenemos que ver con qué rapidez se hacen las inversiones que hacen falta para la molienda. Esta es la clave de todo”.

El economista subrayó que la proyección de producción nacional, recientemente ajustada de 5,8 a 6,2 millones de toneladas, permitirá superar “holgadamente” los 2 millones de toneladas exportadas el año pasado. Esto se refleja en la comercialización de la campaña en curso, que muestra un incremento del 80%, pasando de 1,3 a 2,34 millones de toneladas.

En este marco de crecimiento, Asagir confirmó la realización de su Congreso Anual “Mar de Girasol”, que se llevará a cabo el próximo 16 de abril en Mar del Plata. La entidad anticipó que el evento tendrá “relevancia estratégica internacional”, habiéndose confirmado la asistencia de representantes de las cámaras exportadoras de la India, actual principal mercado mundial del aceite de girasol.