Tiene 700 empleados: funcionarios del gobierno de Santa Fe y legisladores buscan una salida para la crisis de Lácteos Verónica

SANTA FE.- El conflicto en Lácteos Verónica sigue en un punto muerto y con pocas soluciones a la vista. Desde enero pasado la familia Espiñeira, dueña de la empresa, cortó todo tipo de pagos y la mayoría de los 700 trabajadores acusa deudas de medio sueldo de noviembre, diciembre, aguinaldo, enero y febrero.

Además se paralizaron las tres plantas de la firma (Lehmann, Suardi y Clason) y el depósito de Rosario; en todos esos lugares las empresas de servicios públicos les interrumpieron el suministro de electricidad, gas y agua; y como si todo eso fuese poco, no hay provisión de insumos.

Este cuadro de situación fue evaluado en una reunión que se realizó este miércoles en la Legislatura provincial, de la que participaron funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra). No asistieron los miembros del directorio de la empresa.

La mesa de trabajo contó con la presencia del presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, junto a los senadores Alcides Calvo, Hugo Rasetto, Leonardo Diana, Germán Giacomino y Esteban Motta. Por el Poder Ejecutivo, participaron los ministros Fabián Bastía (Gobierno) y Roald Báscolo (Trabajo), además de representantes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

La empresa tiene paralizada su producción

Según explicó a este diario el dirigente Domingo Possetto (Atilra Rafaela), uno de los puntos más críticos que se evaluó fue el impacto social del conflicto. “Necesitamos poder llevarle una respuesta que le dé esperanza a todos los trabajadores y sus familias, que hace 90 días no cobran su sueldo”, aseguró.

En tanto, el senador Michlig destacó el esfuerzo de la provincia para acompañar a los afectados, señalando que la convocatoria surge ante la necesidad de “sortear esta situación y sostener una fuente de trabajo estratégica para la región”.

“No se trata de un conflicto menor, debido a la cantidad de personas damnificadas y la falta de respuestas por parte de la patronal”, aportó el senador Calvo, del departamento Castellanos, donde se encuentra la planta de Lehmann.

Durante la reunión, los representantes gremiales lamentaron que los empresarios no se presentaran para explicar lo que puede suceder con la firma, ya que en varias ocasiones dejaron trascender que había negociaciones concretas en marcha para una venta lo que, según se mencionó, “pasan las semanas y nada se concreta”. A la par, se recordó que existen presentaciones judiciales por retención de aportes.

En cuanto a una eventual venta de Verónica, el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, sostuvo en diálogo con LA NACION que “la ventaja que tiene Verónica es que ni siquiera está en concurso (preventivo de acreedores). Por lo tanto, los propietarios pueden vender sin problemas”, señaló.

No obstante, aclaró que esta situación puede cambiar “si empiezan a llegar reclamos judiciales”. Esto significa que no habría que descartar que ante las presentaciones iniciadas la empresa se presente ante la justicia solicitando la apertura de su concurso.

Más adelante, las partes que hablaron con los legisladores volvieron a señalar como “un obstáculo principal” la ausencia de los propietarios de Lácteos Verónica en las mesas de diálogo. “Esta falta de interlocución por parte de la firma dificulta el avance de acuerdos que permitan normalizar la situación productiva y laboral”, se destacó en un comunicado.

La reunión finalizó con la definición de tres líneas de acción concretas: se citará nuevamente a los responsables de la empresa para que den explicaciones y participen de una mesa de trabajo conjunta.

También se buscará integrar a productores, proveedores y comerciantes de las ciudades donde Verónica tiene sus plantas para ampliar el reclamo y visibilizar el daño a la cadena productiva regional. Por último, se evaluará impulsar normativas que permitan relevar las instancias judiciales vinculadas al caso.