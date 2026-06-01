Tax free: modernizan la devolución de IVA a turistas extranjeros

El Gobierno avanzó en la digitalización del sistema de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para turistas extranjeros, con la puesta en marcha de una herramienta que reemplaza el tradicional sellado manual en Aduana por un esquema electrónico en tiempo real.

La implementación del nuevo sistema está a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que incorporó el Customs Approval System (CAS), una plataforma que permite validar las compras bajo el régimen de Tax Free Shopping de manera digital, más ágil y con trazabilidad completa.

El desarrollo tecnológico y la operación del sistema fueron provistos por Global Blue, empresa que actúa como operador del régimen de Tax Free Shopping en la Argentina y que tiene presencia en más de 50 países. La compañía está a cargo de la infraestructura digital, incluyendo canales de autogestión mediante tótems en puntos de salida y una aplicación móvil para los viajeros.

El nuevo esquema incorpora un sistema de prevalidación por parte de ARCA, que en la Argentina representa una novedad respecto de la operatoria tradicional vigente en el país. A diferencia de otras jurisdicciones donde ya existen terminales de autogestión —como Uruguay—, el sistema comienza ahora a desplegarse localmente.

En esta primera etapa, el servicio ya se encuentra operativo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en la Terminal de Buquebus. Según el cronograma oficial, en los próximos días se incorporará el Aeroparque Jorge Newbery y luego continuará su implementación en el aeropuerto de Mendoza.

En los próximos días se incorporará el Aeroparque Jorge Newbery y luego continuará su implementación en el aeropuerto de Mendoza Santiago Filipuzzi

El turista puede cargar sus compras realizadas bajo el régimen de Tax Free desde el celular o en los tótems de autogestión ubicados en los puntos de salida del país. Si la información es validada automáticamente, el proceso avanza y se habilita la devolución del IVA directamente en la tarjeta del viajero.

En los casos en los que el sistema detecta inconsistencias o activa controles selectivos, ARCA puede derivar el trámite a revisión presencial, lo que implica que el pasajero deba dirigirse al mostrador de atención aduanera para la verificación manual de la documentación.

El sistema reemplaza un procedimiento vigente desde 1998, basado en formularios en papel y validaciones manuales en los puntos de salida del país. Con esta actualización, el proceso se alinea con estándares internacionales de mayor desarrollo en la materia.

Actualmente, más de 70 países cuentan con regímenes de devolución de impuestos para turistas, y los sistemas electrónicos (eTFS, por sus siglas en inglés) se consolidaron como el formato predominante por su capacidad de control en tiempo real y mayor eficiencia operativa.

Entre las principales novedades, el nuevo esquema reduce tiempos de espera y simplifica la experiencia del turista en el momento de egreso del país, al incorporar canales de autogestión en aeropuertos y pasos fronterizos.

La digitalización también permite mejorar la gestión de riesgos y focalizar los controles aduaneros, al tiempo que fortalece la prevención del fraude mediante registros electrónicos auditables.

Desde el sector remarcan que la actualización del sistema busca reforzar el atractivo de la Argentina como destino de compras, en línea con las tendencias internacionales del turismo de consumo.