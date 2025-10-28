Todo vendido: la mayor exposición del campo celebrará sus 20 años a puro récord

Expoagro edición YPF Agro, la mayor muestra para el campo de América Latina, cumplirá el próximo año y ya tiene todos sus espacios vendidos, según informó la organización, que prepara importantes novedades para su realización entre el 10 y el 13 de marzo de 2026 en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, Buenos Aires.

“En el año de su 20° aniversario, Expoagro alcanzó un nuevo récord: todos los espacios fueron reservados con anticipación. Un logro que refleja la confianza del sector y el compromiso de las empresas que, año tras año, eligen ser parte de esta gran vidriera de la producción argentina”, indicaron.

En este contexto, Patricio Frydman, gerente comercial de Expoagro, expresó: “Cada vez son más las empresas que apuestan a largo plazo, firmando acuerdos por varios años consecutivos y consolidando su presencia en la exposición agroindustrial más importante de la región”.

Agregó: “Este hito reafirma que Expoagro es el corazón de los negocios del agro argentino y regional, y nos impulsa a seguir creciendo junto a quienes nos acompañan desde hace dos décadas”.

Desde la muestra explicaron que la próxima edición “tendrá un predio renovado y una infraestructura a la altura de este gran hito”. Esto incluirá la reestructuración de los ingresos para agilizar la circulación; ampliación de los playones con servicios para expositores y visitantes; 251.000 m² de exposición; siete auditorios para conferencias y lanzamientos; 11 plots demostrativos (ensayos de cultivos en pie), entre otros puntos destacados.

Valeria Nethge, gerente de Operaciones, dio más detalles: “Estamos trabajando para que esta edición especial se viva de la mejor manera posible. En algunos sectores vamos a duplicar la cantidad de baños y en otros incorporaremos nuevos módulos, lo que representa una mejora significativa en términos de sanitarios”.

Desde la organización indicaron, en tanto, que el anfiteatro Fundación ArgenINTA será escenario de múltiples disertaciones. “Tras el éxito alcanzado en 2025, se realizará nuevamente el Club del Riego. Por cuarto año consecutivo se llevará a cabo el Foro Económico bajo la mirada de David Miazzo y Carlos Melconian. También tendrá su espacio Punto Clima que contará con la disertación de Leonardo De Benedictis, y la Jornada de Jóvenes coorganizada por Unnoba, donde se espera una concurrencia de 500 jóvenes de todo el país”, dijo.

Explicaron que una novedad será la Cumbre de Contratistas. También habrá actividades a cargo de la Red de Mujeres Rurales, ambos contenidos en el Auditorio de Agronegocios.

“Como ya es tradicional, el Tecnódromo ofrecerá dos funciones diarias, una por la mañana, titulada Evolución de las Máquinas, donde recordarán la tecnología de hace 20 años y comentarán los principales hitos en su evolución, y por la tarde, estará El Show de la Tecnología: un espectáculo para protagonizar el futuro en primera fila”, dijeron.

“Estamos muy satisfechos porque, en estos 20 años, hemos podido consolidar una oferta de contenidos que abarca todos los temas de interés, con los mejores exponentes. Y lo hacemos asociados a las entidades técnicas más representativas con gran apoyo del público”, señaló Andrea Fiadone, jefa de Contenidos de Exponenciar.

En tanto, en el sector ganadero de la muestra, desde el lunes hasta el sábado se realizarán remates de hacienda por TV y vía streaming, la segunda edición de Braford Avanza, nuevamente el Patio Brangus y las jornadas de las razas.