“Tomada por un burócrata”: fuerte rechazo del gobernador de Río Negro a la medida del Gobierno que permite el ingreso de carne con hueso a la Patagonia

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Luego de que el gobierno nacional habilitara el ingreso de carne con hueso a la Patagonia desde zona libres de aftosa sin vacunación, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck indicó que se trata de “una medida totalmente inconsulta, arbitraria y unitaria, tomada por un burócrata desde un escritorio en Buenos Aires, respondiendo quién sabe a qué intereses”.

Según informaron hoy desde el gobierno provincial, Weretilneck ya elevó su reclamo al gobierno nacional y en las próximas horas “iniciará las acciones correspondientes para que se corrija esta medida que pone en riesgo el estatus sanitario y el trabajo conjunto realizado durante 20 años”.

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo rionegrino, Carlos Banacloy, advirtió sobre las graves consecuencias que traería esta decisión para la producción ganadera y los mercados internacionales. “Estamos hablando de una medida que pone en riesgo un trabajo de más de 20 años, un esfuerzo colectivo que nos permitió alcanzar un estatus sanitario reconocido a nivel mundial. Actualmente, el 60 o 65% de la carne que consumimos ya proviene del norte del país. Lo que se impide es el ingreso de carne con hueso, lo que asegura nuestra sanidad y previene el riesgo de enfermedades. La decisión del gobierno nacional nos somete a un riesgo enorme: cada pérdida de estatus es pérdida de mercado”, advirtió Banacloy.

Asimismo, se descartó que el ingreso de carne con hueso desde el norte de la barrera sanitaria vaya a significar una sustancial baja en el precio de la carne. Desde el gobierno rionegrino indicaron que el 63% de la carne sin hueso que se vende en la provincia es ingresada al vacío desde el norte de la barrera y “sus precios son relativamente similares a los de la carne producida y faenada en la región”.

Weretilneck remarcó: “Quieren confundir a la gente diciéndoles que va a bajar el precio de la carne. Eso no es cierto. No pasó con los cortes sin hueso que ingresan desde el norte de la barrera y tampoco va a pasar con el asado. Seguramente nos tratarán de endulzar durante unos meses, pero con el tiempo la realidad será otra y los que ganarán serán los mismos de siempre: los empresarios del centro del país”.

Las autoridades de Río Negro buscan avanzar en una solución que beneficie a todo el país sin afectar a los productores patagónicos. “Si el objetivo real es mejorar el estatus sanitario del país, la solución es clara: levanten la vacunación en todo el territorio nacional y tengamos un solo estándar sanitario. No podemos aceptar que se perjudique a quienes han hecho el esfuerzo”, subrayó Banacloy.

El gobernador provincial ha remarcado que la medida oficializada a través del Senasa significa “un claro retroceso en las políticas de cuidado sanitario de Río Negro y toda la región patagónica, que constituyen la Zona Libre de Aftosa sin Vacunación”.

En igual sentido que Banacloy, Weretilneck opinó: “Nuestro país necesita avanzar en sus estatus sanitarios, no retroceder. Las demás regiones del país deberían sumarse a la zona libre de aftosa sin vacunación y no obligarnos a nosotros a retroceder luego del esfuerzo de estos 20 años. Si no hay riesgos en materia de aftosa, que el Senasa asuma la responsabilidad, que se deje de vacunar y unifique el status sanitario, pero claramente no lo van a hacer. Hoy, con esta medida, están poniendo en riesgo el único diferencial que tiene Argentina ante los mercados internacionales”.

Y en relación con un potencial descenso en los precios de la carne, Weretilneck lamentó que “por el lobby de los grandes supermercadistas, que no son los que precisamente piensan en los intereses de la gente sino en los propios, y las grandes empresas importadoras de carne de otros países, nos condenan a un riesgo sanitario permanente y nos cierran las puertas a futuro de los mercados internacionales que tanto le costó conseguir a la Patagonia”.

Para el gobernador la medida “llevará casi indefectiblemente a una crisis en la industria cárnica rionegrina y patagónica, afectando a miles de trabajadores que verán cómo comienzan a peligrar sus fuentes de trabajo” Télam - Archivo

El mandatario añadió que la medida “llevará casi indefectiblemente a una crisis en la industria cárnica rionegrina y patagónica, afectando a miles de trabajadores que verán cómo comienzan a peligrar sus fuentes de trabajo”. Y concluyó: “En Río Negro hicimos todo para mejorar: mejorar la genética, generar producción de granos para el engorde, correr la barrera agrícola, cuidar la sanidad a rajatabla, y todo lo que significó el sudor de la frente de nuestros ganaderos. No vamos a permitir que todo ese esfuerzo no valga de nada”.

