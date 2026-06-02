Video: el momento exacto en que se incendió el depósito de un supermercado en Río Negro

Un voraz incendio destruyó durante la madrugada de este martes un depósito de una cadena de supermercados en la ciudad de Cipolletti, Río Negro.

El fuego comenzó cerca de las 3 de la mañana en un predio ubicado sobre la calle Tres Arroyos, junto a las vías del tren, y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia con dotaciones de bomberos de distintas localidades de Alto Valle.

Las llamas tomaron rápidamente la estructura y provocaron el derrumbe parcial del techo y de algunas paredes. Según informaron en LN+, la columna de humo era visible incluso desde Neuquén y las pérdidas en el lugar serían totales.

Incendio en Cipolletti

Un incendio de gran magnitud

El fuego afectó un depósito logístico de grandes dimensiones, utilizado para el acopio y la distribución de mercadería hacia distintas sucursales de la empresa La Anónima en la región. Por la magnitud del incendio, trabajaron bomberos voluntarios de Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos y Neuquén, junto con personal de Defensa Civil y servicios médicos.

Las autoridades ordenaron cortar el tránsito en la calle Tres Arroyos y en los accesos linderos para resguardar la zona. También se interrumpió el suministro eléctrico en distintos sectores cercanos, entre ellos los barrios Manzanar, Santa Clara, Mariano Moreno y Belgrano.

Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti, compartió un mensaje en su cuenta de X: “Mucha fuerza para los trabajadores y las familias vinculadas a este depósito que hoy atraviesan un momento muy difícil”, lamentó.

UN INCENDIO QUE NOS TOCA MUY DE CERCA

Esta mañana estuvimos recorriendo junto al jefe de Bomberos y el equipo de Protección Civil de la Municipalidad de Cipolletti la zona del incendio que destruyó por completo el depósito regional de La Anónima sobre calle Tres Arroyos. El fuego… pic.twitter.com/loadSw59A0 — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) June 2, 2026

Un trabajador fue asistido por inhalación de humo

Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad. Sin embargo, un trabajador de la empresa tuvo que ser asistido por personal médico tras inhalar humo.

Ante la emergencia, todo el personal que se encontraba dentro del establecimiento fue evacuado de manera preventiva. Los vecinos de la zona relataron que durante la madrugada escucharon explosiones cada vez más intensas.

Qué se sabe sobre el origen del fuego

Por ahora se desconocen las causas que iniciaron el incendio. Los especialistas recién podrán avanzar con las pericias una vez que las llamas sean controladas por completo y finalicen las tareas de enfriamiento.

Los bomberos también deberán evaluar el estado de la estructura, ya que todavía persiste el riesgo de nuevos derrumbes. En ese marco, desde los organismos de emergencia pidieron a la población evitar acercarse al lugar mientras continúa el operativo.