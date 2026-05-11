Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la ciudad de Buenos Aires

La inflación en la ciudad de Buenos Aires se desaceleró en abril. Luego del pico del 3% en marzo, el alza del costo de vida el mes pasado fue del 2,5%, por ajustes en rubros sensibles como el boleto del colectivo, los combustibles, las expensas, las tarifas de agua o los alimentos.

Ese encarecimiento de consumos básicos y en muchos casos indispensables, que incluyó subas por encima del promedio (tarifas, comunicaciones, equipamiento del hogar, entre otros), tuvo un efecto directo sobre los umbrales estadísticos que definen el escenario para que una familia tipo de cuatro integrantes que vive en Capital Federal integre formalmente de “clase media”.

Es una vara formal que se actualiza mensualmente y que desde 2025 se ubica por encima de los $2 millones de ingresos al mes.

Ese piso de ingreso mínimo que un hogar tipo de dos adultos mayores y dos menores debe recibir en cada mes para integrar ese estrato socioeconómico llegó en abril a los $2.384.515, de acuerdo con los datos oficiales presentados hoy por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba).

La cifra es establecida por el ente estadístico porteño, a partir de las mediciones realizadas en su propio relevamiento de precios en la Capital. El dato del IPC porteño difundido hoy definió que la inflación del cuarto mes del año fue del 2,5%. De esta manera, se desaceleró tras la suba de marzo, y acumula 11,6% en los primeros cuatro meses del año.

Con esos números, el organismo estadístico produce el informe sobre “Líneas de pobreza y canastas de consumo para la ciudad de Buenos Aires”, en el que define los diferentes estratos de ingresos de la población, que incluye la definición formal de “clase media”, además de los parámetros de pobreza e indigencia.

Según este informe, en abril la canasta de indigencia se encareció 0,8%, mientras que la línea de pobreza subió 1,6%. En ambos casos, son variaciones por debajo de la inflación promedio mensual, que se asocia a que la suba en los alimentos —el principal componente de las canastas que miden indigencia y pobreza— se desaceleró al 1,4% y estuvo por debajo de los ajustes en otras categorías.

Según este informe, en abril la canasta de indigencia se encareció 0,8%, mientras que la línea de pobreza subió 1,6% STRINGER - AFP

En el caso de la línea de la clase media, el ingreso mínimo para esa familia tipo, estimado por el Idecba, considera, entre otros consumos, la compra de los bienes y servicios mínimos para la subsistencia, los gastos vinculados con la adquisición o renovación de bienes durables para la vivienda, la salud y otros rubros como indumentaria y transporte.

Ese umbral es definido para los consumos promedio de un grupo familiar de cuatro integrantes —dos mayores económicamente activos y dos menores— que vive en Capital Federal. En comparación con el mes previo, tuvo un aumento del 1,8%.

En términos absolutos, son $41.654 más que el ingreso mínimo que ese mismo hogar requirió en marzo para seguir siendo considerado estadísticamente de “clase media”. Según datos oficiales, en el tercer mes de 2026 eran necesarios ingresos por al menos $2.342.861.

En términos absolutos, son $41.654 más que el ingreso mínimo que ese mismo hogar requirió en marzo para seguir siendo considerado estadísticamente de “clase media” Andrzej Rostek - Shutterstock

El informe es elaborado con referencia a grupos familiares que son propietarios de su vivienda. Por lo tanto, estas cifras no contemplan entre los gastos mensuales el costo del alquiler de un departamento o casa, algo que sí está presente en la rutina mensual de alrededor de un tercio de las familias que viven en la ciudad de Buenos Aires.

En abril, el valor promedio mensual de un departamento de tres ambientes y 70 m2 en Capital subió a $1.122.961 mensuales, según el Zonaprop Index, un valor que toma en cuenta los precios de los avisos de alquiler publicados en ese sitio de clasificados online. De esta manera, el ingreso mínimo para ser de clase media para una familia que alquila se elevó aproximadamente a $3.507.476 en abril.

El informe del Idecba actualizó también las cifras correspondientes a la canasta básica total (CBT), que define el piso de la pobreza, y de la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el umbral bajo el cual los hogares son considerados indigentes.

Esta última, que contempla un conjunto de alimentos básicos para la subsistencia, se ubicó en $821.208 en abril. De acuerdo con el ente estadístico porteño, los hogares que el mes pasado no consiguieron un ingreso de al menos ese valor fueron considerados estadísticamente indigentes. Esta canasta se encareció en el mes un 0,8%.

La línea de pobreza, que además de alimentos tiene en cuenta otros bienes y servicios no alimentarios (incluye transporte, artículos de limpieza, expensas, tarifas de servicios públicos, ropa, esparcimiento, salud, educación y comunicación, entre otros), se estimó en abril en $1.513.033, con un alza del 1,6% en el mes. Quienes tuvieron en el mes ingresos inferiores a esa cifra fueron considerados estadísticamente pobres.

En tanto, quedaron dentro del grupo de los “no pobres vulnerables” los hogares cuyos ingresos se ubicaron entre esa cifra y $1.907.612.

El estrato del “sector medio frágil” correspondió a quienes tuvieron ingresos de hasta $2.384.515.

El grupo de los “acomodados” correspondió a las familias que el mes pasado percibieron ingresos superiores a $7.630.448.