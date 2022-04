Tractorazo a Buenos Aires: se adhirió la Mesa de Enlace de Córdoba

La Mesa de Enlace de Córdoba resolvió adherir a la marcha a la ciudad de Buenos Aires que harán productores el 23 del actual.

En un comunicado, señaló: “La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba, siguiendo el pedido y mandato de sus entidades de base, acompaña la movilización de productores a Capital Federal prevista para el próximo 23 de abril”.

De esta manera, la agrupación donde confluyen Coninagro Córdoba, Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), participará de la marcha.

La movilización es impulsada por productores autoconvocados y de sociedades rurales de base del interior.

Hace unos días, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), decidió no participar de la movilización. Tampoco lo harían a nivel nacional Coninagro ni FAA, aunque los productores esperan señales de estas entidades. En tanto, desde la sede central de la Sociedad Rural Argentina (SRA) señalaron: “Donde haya un productor, ahí se estará, acompañando. Siempre hubo un representante de la Rural en todas las asambleas y manifestaciones que se hicieron, no habría motivo alguno para que no estemos presentes”.