Tras 19 años: Entre Ríos reanudó la exportación de carne ovina a Medio Oriente

El Senasa supervisó la faena de 1180 animales en un frigorífico de Gualeguay y certificó el envío de 17.000 toneladas al Sultanato de Omán

Entre Ríos cuenta con más de 650.000 ovinos
Luego de 19 años, la Argentina reanudó sus exportaciones de carne ovina desde la provincia de Entre Ríos hacia el Medio Oriente. Fue así que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) certificó el envío de 17.000 toneladas de ese producto al Sultanato de Omán.

“La última exportación ovina desde esta provincia se había realizado en 2006 desde la ciudad de Concordia, por lo que esta reapertura de mercados internacionales, marca un hito para este tipo de producción entrerriana”, dijeron en el organismo sanitario.

En ese sentido, destacaron que la operación incluyó la faena de 1180 ovinos provenientes de productores entrerrianos de Concordia, Federación (Lazo) y San Lorenzo, en el establecimiento oficial N° 5610 de la ciudad de Gualeguay.

Dijeron que se busca ampliar las oportunidades de comercialización para la producción ovina entrerriana, "a partir del trabajo articulado entre productores, industria frigorífica y operadores comerciales, con el apoyo del Estado"
Remarcaron que la operatoria “se enmarca en una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de comercialización para la producción ovina entrerriana, a partir del trabajo articulado entre productores, industria frigorífica y operadores comerciales, con el apoyo del Estado".

“El proceso se desarrolló bajo la supervisión del Centro Regional Entre Ríos del Senasa que verificó el cumplimiento de los requisitos sanitarios, de bienestar animal y de calidad exigidos por el país de destino", agregaron.

Actualmente, detallaron que Entre Ríos cuenta con más de 650.000 ovinos, y su industria frigorífica está preparada para acompañar el crecimiento del sector y atender la demanda de los mercados internacionales.

“En este marco, se encuentra programada una nueva exportación con destino a Kuwait, cuya carga está prevista para el 12 de enero próximo, lo que reafirma la reapertura y consolidación de mercados internacionales para la carne ovina argentina", dijeron.

Por último, señalaron que “estas acciones reflejan el trabajo articulado entre productores, la industria frigorífica y los organismos sanitarios, fortaleciendo el posicionamiento del país como proveedor confiable de alimentos de origen animal y promoviendo el desarrollo de las economías regionales”.

