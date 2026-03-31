Tras fracasar un intento de venta, el frigorífico de una de las familias que creó la marca Paty irá a concurso

En medio de una profunda crisis, con una deuda superior a los $34.000 millones, el frigorífico General Pico confirmó que avanzará con el concurso preventivo y apuntó contra un grupo financiero al que responsabilizó por haber frustrado distintas alternativas para evitar ese desenlace. La compañía es propiedad de la familia Lowenstein, un apellido reconocido en la industria frigorífica nacional por haber sido parte, décadas atrás, de la fundación de la icónica marca de hamburguesas Paty.

A través de un comunicado firmado por Ernesto “Tito” Lowenstein y Alan Lowenstein, presidente y vicepresidente de la compañía, respectivamente, la empresa sostuvo que las negociaciones para encontrar una salida no prosperaron por la actitud de un actor clave dentro de su estructura.

Según señalaron, “las tratativas llevadas adelante con el grupo europeo, no lograron avanzar hacia un acuerdo” y sostuvieron que “un determinado grupo financiero que reviste simultáneamente la condición de accionista y acreedor ha obstaculizado de manera reiterada las distintas alternativas presentadas por la empresa para asegurar la continuidad de la operación, priorizando el recupero de su crédito y contrariando el interés social”.

Según plantearon, ese grupo tenía un rol activo en el proceso y acceso pleno a la información, lo que —desde su visión— terminó condicionando las opciones disponibles.

La empresa acumula una deuda superior a $34.000 millones.

Antes de avanzar con el concurso, la compañía había analizado distintos esquemas para sostener la actividad y evitar una instancia judicial. En ese contexto, detallaron que “estas incluyeron propuestas de terceros que contemplaban esquemas de explotación de la planta en el largo plazo, incluyendo una alternativa cercana a los US$40 millones mediante un esquema de leasing a ocho años, así como también ofertas de resolución inmediata de contado. Ninguna de estas fue aceptada por dicho grupo, que tampoco presentó propuestas superadoras, lo que fue limitando las posibilidades de alcanzar una solución sin intervención judicial”.

Frente a ese escenario, la firma resolvió avanzar con el concurso preventivo para ordenar su situación financiera y ganar margen de maniobra. En ese sentido, señaló que “con el objetivo de blindar de la mejor manera posible la continuidad de la empresa, preservar las fuentes de trabajo y encauzar de forma ordenada su situación financiera, Frigorífico General Pico S.A. se ha visto obligado a iniciar el proceso de concurso preventivo de acreedores”.

Además, planteó que la intención es seguir buscando alternativas que permitan reactivar la operación en un marco más previsible. En esa línea, afirmó que la decisión “busca generar un marco institucional que permita ordenar las obligaciones de la empresa y continuar evaluando alternativas para la reactivación de la operación para procurar una solución sostenible en el tiempo”.

El caso se da luego de semanas críticas para la firma, que ya había paralizado su producción y aplicado suspensiones masivas, en un escenario que refleja tanto problemas internos como tensiones propias del negocio frigorífico.

A ese cuadro se suma además un deterioro financiero que también se refleja en los registros oficiales. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la empresa acumula 1186 cheques rechazados por $15.953.681.046,14, un indicador que da cuenta de las dificultades para sostener la cadena de pagos en los últimos meses.

En enero de este año, la empresa comunicó a los trabajadores un esquema de contención mientras la actividad permanecía paralizada, que incluía el pago de una suma fija mensual y la continuidad de la entrega de carne, en medio de suspensiones masivas y una crisis financiera que ya superaba los $34.000 millones.

Alan y Ernesto “Tito” Lowenstein, su papá fue uno de los impulsores de las hamburguesas Paty, mucho antes de Frigorífico General Pico

En el comunicado, los directivos también buscaron reforzar la idea de continuidad del proyecto y el compromiso de sus socios con la empresa. En ese sentido, remarcaron que “Frigorífico General Pico S.A. es una empresa de carácter familiar, cuyos socios han acompañado de manera permanente el desarrollo de la compañía, sosteniendo su compromiso incluso con sus patrimonios personales”.

Asimismo, destacaron que las inversiones de los últimos años siguen reflejadas en la infraestructura y el equipamiento de la planta de la localidad de Trenel, su principal activo productivo.

En cuanto al funcionamiento interno, defendieron el accionar del equipo de trabajo y el cumplimiento de las directivas. En esa línea, sostuvieron que “los colaboradores han actuado en todo momento de buena fe y conforme a las directivas impartidas”.

Más allá de la crisis, la empresa puso el foco en los activos que aún conserva y en su capacidad de recuperación. En ese sentido, afirmó que “la compañía cuenta con activos productivos relevantes, inversiones recientes y habilitaciones internacionales, que a través de su planta de Trenel le otorgan un importante potencial operativo y comercial”.

Finalmente, indicaron que el objetivo inmediato será retomar la actividad y sostener el impacto económico en la región. “Durante este proceso se continuará trabajando en reactivar en el corto plazo la operación y preservar las fuentes de trabajo, junto con la actividad productiva y el impacto económico y social que la empresa genera en la región”, concluyeron.