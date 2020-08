El CAA apunta a exportar por más de US$100.000 millones. Los productores alertan que debe bajar la presión impositiva Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Un grupo de productores autoconvocados de 14 provincias, nucleados en la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (Aapa), alertaron que la representación del campo en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se encuentra "diluida" y que las iniciativas del CAA favorecen a la industria antes que al sector productor.

Este grupo de autoconvocados se reunió ayer con los integrantes de la Mesa de Enlace, Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria (FAA); Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Norberto Niclis, vicepresidente de Coninagro. Tras el encuentro, Aapa emitió un duro comunicado sobre el CAA. Además, dejó abierta la posibilidad para una movilización al señalar: "La pandemia no debe impedir que llegado el momento movilicemos".

Vale recordar que el CAA, que integran más de 50 cámaras e entidades del sector, elaboró una propuesta para que el país pase de exportar 65.000 a 100.000 millones de dólares. Entre otras iniciativas, el CAA impulsa reintegros y medidas para estimular las ventas al exterior.

Los productores críticos del CAA dicen que no ven ahí iniciativas para bajar la carga impositiva y alertan una supuesta intención, en cambio, de volver a retenciones diferenciales en soja -eliminadas por el gobierno de Mauricio Macri- en favor de la industria. El CAA tuvo reuniones con ministros, gobernadores y Alberto Fernández y Cristina Kirchner, además de legisladores de la oposición.

De las entidades del agro, en el CAA están CRA, FAA y Coninagro, pero no la SRA, que prefirió no sumarse y seguir con otro grupo que ya venía trabajando en propuestas desde el año pasado.

Según el grupo de autoconvocados, los dirigentes de las entidades gremiales que están en el CAA "coincidieron" que forman parte para "promover los cambios desde adentro y que ante cualquier motivo de perjuicio a la producción primaria se levantarían de dicha mesa".

Los autoconvocados señalaron que en la reunión se remarcó que "la representación del campo estaba diluida en el CAA, siendo 3 vs más de 50 entidades de bolsas y cámaras, etc. Y que eso no correspondía, que el campo y las economías regionales es un par con la agroindustria por su importancia económica y distribución geográfica".

Indicaron que "los proyectos que se conocen del CAA favorecen enormemente a la industria, con la excusa del valor agregado, siendo que hay trabajos que demuestran que el agregado de valor no siempre es tal y que sí sólo se apoya en el diferencial de DEX es una carga más al sector primario sin ningún beneficio real al país ni a los productores, sólo se benefician industriales y los consumidores del exterior".

Los productores también reclamaron la eliminación de las retenciones y señalaron que para un "aumento de las exportaciones no basta con bajar los DEX". Agregaron: "La eliminación del cepo cambiario y un tipo de cambio único, es condición indispensable para el desarrollo de inversiones a largo plazo".