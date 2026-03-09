La guerra en Medio Oriente sacude al agro: volatilidad en la soja y disparada de más de US$200 en la urea

La guerra en Medio Oriente está sacudiendo a los mercados agrícolas internacionales. En la Bolsa de Chicago, la soja llegó a tocar US$446,34 por tonelada durante la rueda nocturna, uno de los niveles más altos desde junio de 2024, aunque luego las subas se moderaron y el contrato más cercano, mayo, terminó en US$439,56 por tonelada, una baja de US$1,65 versus el viernes pasado. La volatilidad responde en gran parte a los movimientos del petróleo y a la incertidumbre financiera global. Al mismo tiempo, el conflicto también impacta en los fertilizantes: la urea, clave para el trigo y el maíz, subió más de US$200 por tonelada en el mercado internacional en apenas una semana.

El movimiento se dio durante una jornada muy volátil. Según explicó Eugenio Irazuegui, analista de mercados de Zeni, la soja amagó con extender las subas durante la rueda nocturna, pero luego el mercado perdió fuerza con la aparición de ventas y tomas de ganancias. Así, las posiciones más cercanas terminaron retrocediendo.

“La soja amagó con extender la tendencia alcista durante la rueda nocturna, que posteriormente fue irrumpida por una toma de ganancias que puso paños fríos en la primera hora de la apertura tradicional”, explicó el especialista. Tras la suba inicial, muchos inversores decidieron vender ante los precios más altos para asegurar ganancias, lo que frenó el impulso del mercado. Además, la fuerte participación de los fondos de inversión generó movimientos distintos según los contratos: los más cercanos registraron bajas, mientras que los más lejanos lograron mantenerse con subas.

La volatilidad en los granos también estuvo influida por el salto del petróleo, que durante la jornada llegó a acercarse a los US$120 por barril Fotokostic - Shutterstock

El analista también destacó que uno de los movimientos más marcados se observó en el aceite de soja, que llegó a subir más de US$65 por tonelada durante la jornada, aunque luego recortó gran parte de ese avance.

Irazuegui vinculó ese comportamiento con el mercado energético. En las primeras horas de este lunes el petróleo WTI llegó a dispararse hasta un 28%, bordeando los US$120 por barril, aunque con el correr del día moderó la suba y terminó avanzando 4,7%, hasta los US$95 por barril.

En la misma línea, Ariel Tejera, de la corredora Grassi, sostuvo que la rueda estuvo marcada por fuertes oscilaciones en energía y materias primas. “Las commodities cerraban una jornada muy volátil. El crudo iniciaba la semana con importantes ganancias, que finalmente se diluyeron. Las commodities agrícolas en Chicago operaron con fuertes subas en la sesión nocturna, pero perdieron impulso en el transcurso de la jornada, para finalizar con pérdidas”, señaló.

Tejera remarcó que este comportamiento refleja el vínculo cada vez más evidente entre ambos mercados. “El nexo entre mercados de combustibles y commodities agrícolas se está mostrando con contundencia”, afirmó. Además advirtió que los precios en Chicago permanecen bajo fuerte influencia de los fondos especulativos, en un contexto de creciente incertidumbre internacional.

Un diagnóstico similar planteó Bruno Todone, analista de granos de AZ-Group, quien señaló que la rueda terminó con pérdidas en Chicago pese a haber comenzado con subas superiores al 2%.

Según explicó, en el mercado local el comportamiento fue similar aunque con menor intensidad. Cuando parecía que la soja, el trigo y el maíz podían avanzar entre US$5 y US$10, finalmente la jornada cerró en baja.

En el segmento disponible se registraron pérdidas para la soja, valores prácticamente sin cambios para el maíz y subas para el trigo. Hacia el final de la rueda, agregó, el mercado mostró cierta calma luego de que Donald Trump expresara que la guerra podría finalizar pronto, además de la posibilidad de que los países del G7 utilicen estratégicamente sus reservas para reducir la dependencia del estrecho de Ormuz y bajar las primas de riesgo.

Cabe recordar que el viernes pasado el mercado ya había cerrado con importantes subas. En Chicago, la soja posición mayo aumentó US$7,90 y terminó en US$441,20 por tonelada, mientras que el maíz subió US$2,76 y cerró en US$181,29.

Fertilizantes

Otro efecto del conflicto se refleja en el mercado de fertilizantes. Según explicó Jeremías Battistoni, analista de AZ-Group, la urea registró un fuerte salto en los mercados internacionales tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

El conflicto afecta directamente al estrecho de Ormuz, una vía clave por la que circula entre el 25% y el 33% de los flujos mundiales de urea, lo que vuelve al mercado especialmente sensible frente a cualquier interrupción logística.

En ese contexto, Battistoni detalló que los precios FOB de la urea en Medio Oriente subieron hasta los US$647 por tonelada, cuando antes del conflicto se ubicaban cerca de US$425, lo que implica una suba superior a US$200 por tonelada en apenas una semana.

La soja estuvo muy volátil

Además del conflicto, el alza también se explicó por el encarecimiento del gas natural, principal materia prima utilizada para producir este fertilizante.

Battistoni señaló que el salto internacional todavía no se trasladó completamente al mercado argentino. Antes del conflicto, la urea local se negociaba entre US$550 y US$580 por tonelada. Con el aumento de los valores internacionales, la paridad teórica de importación se habría elevado ahora hasta alrededor de US$830 por tonelada.

“Mientras tanto, los precios de cobertura que han estado mencionando los proveedores comerciales se ubicaron, la semana pasada, entre US$650 y US$700 por tonelada, en un contexto caracterizado por una elevada volatilidad y pocas ofertas firmes”, dijo.

El analista sostuvo que no se esperan problemas de abastecimiento, ya que parte de la urea consumida en el país se produce localmente. “El problema no radicaría en la disponibilidad del producto, sino en el nivel de cotizaciones, especialmente al considerar la relación de la urea con el trigo de la campaña 2026/27”, señaló.

En el caso de los fertilizantes fosfatados precisó que el impacto del conflicto en los precios ha sido considerablemente menor. “Esto se debe a que estos productos provienen de otros orígenes —como Marruecos, Rusia y Estados Unidos— por lo que responden a una dinámica distinta, aunque ya venían mostrando ciertas restricciones de oferta", dijo.

De todos modos, indicó que, no se ha observado un salto de magnitud comparable con el de la urea. “En el mercado interno se pasó de valores cercanos a los 880 dólares por tonelada antes del conflicto a aproximadamente 900 dólares hoy, replicando las cotizaciones observadas en el mercado internacional”, indicó.