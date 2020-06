Entre chispazos en la Mesa de Enlace y una medida del Central

Jorge Chemes (CRA), Carlos Iannizzotto (Coninagro), Carlos Achetoni (FAA) y Daniel Pelegrina (SRA) Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo/Fernando Massobrio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de junio de 2020 • 01:30

Matrimonio difícil

Hubo ruido en la Mesa de Enlace. Y fue por declaraciones de Jorge Chemes, presidente de CRA, a CNN Campo, donde dijo que su entidad no hubiera pedido el programa oficial ATP para pagar sueldos al que recurrió la Rural. Allí también, ante una consulta por una presencia de Coninagro en el Estado (Carlos Iannizzotto está en el Inaes), además del referido ATP de la Rural, dejó trascender que quizá tendría una "facilidad mayor" el planteo del sector si esas situaciones no existieran. Luego, no obstante, aclaró que no se notaron dificultades para el sector. Hubo un diálogo de Daniel Pelegrina, de la Rural, con Chemes tras esas declaraciones.

Reacción

En línea con la reacción de los productores en las redes sociales, que rápidamente salieron a advertir que varias empresas de fertilizantes habían frenado sus ventas tras la medida del Banco Central que significó un nuevo cepo para el acceso a los dólares por parte de los importadores, las firmas del rubro buscaron moverse con celeridad para tratar de tener definiciones de parte de la autoridad monetaria. Es que la promesa del BCRA de analizar el tema si se registran problemas en la operación sirvió para que de a poco se acomode la situación, aunque con foco en atender la campaña de trigo más que los compromisos para más adelante.

Senado bonaerense

La oposición política en la provincia de Buenos Aires se quedó con el control de la Comisión de Asuntos Agrarios en el Senado bonaerense. Felicitas Beccar Varela, de Juntos por el Cambio, fue designada como presidenta de esa comisión legislativa en la provincia.