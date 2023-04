Un diputado del oficialismo pidió la revisión de créditos y diferir cuotas

escuchar

Roberto Mirabella, diputado nacional por Santa Fe (Frente de Todos), presentó un proyecto de resolución donde solicita al Poder Ejecutivo y el Banco Central (BCRA) “la revisión de los préstamos otorgados para la compra de maquinaria agrícola, así como también la implementación de medidas de alivio para productores y contratistas”.

En la iniciativa propuso el uso del Fondo Nacional para Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios “para el alivio de las deudas de quienes más se vieron impactados por la sequía”, según se informó.

“Esta catástrofe alteró la estructura de las economías regionales y Santa Fe es la provincia más afectada, por eso queremos defender a nuestros productores y llevar sus reclamos ante el gobierno nacional”, dijo. “La situación de sequía que atraviesa el sector agropecuario conlleva una crisis en la cadena de pagos en el interior del país, afectando todos los sectores productivos”, señaló.

Según se indicó, la iniciativa “requiere el establecimiento de mecanismos para diferir cuotas de los préstamos otorgados para la adquisición de maquinaria, sin afectar al sistema bancario, y el posible uso del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios para refinanciar las deudas de ser necesario”.

“Una de las problemáticas que surge es la de los contratistas de maquinarias agrícolas que deben afrontar el pago de cuotas por la compra de estos equipamientos en el contexto de crisis actual”, afirmó el diputado.

Agregó: “Desde el peronismo tenemos un profundo compromiso con todos los sectores productivos del país, por lo que el Congreso de la Nación debe estar a la altura de las circunstancias y apoyar la búsqueda de soluciones”.

Crisis

Como contó LA NACION, hace unas semanas la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma) pidió al Gobierno prorrogar para el final de los créditos cuotas que vencen en estos meses. Facma habló con funcionarios de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, pero no hubo avances.

“Nos iban a convocar [tras esa reunión] y no tuvimos respuestas; no quedan ganas de seguir insistiendo”, señaló a este medio Jorge Scoppa, presidente de Facma. Pasaron los días tras ese encuentro y, como señaló Scoppa, no hubo avances ante un pedido de resolver una situación crítica.

La sequía generó una situación de crisis en el campo LUIS ROBAYO - AFP

En este contexto, hay preocupación en el sector y Luis “Fredy” Simone, contratista bonaerense e integrante de Facma, hizo saber la angustia por la situación en una carta difundida en redes sociales.

“Una vez más, sin respuestas a nuestra problemática, una vez más, siendo ignorados por el poder político, en general. Hoy particularmente nos toca con este gobierno, pero nos ha tocado con otros también. Nunca fuimos visibilizados; es triste golpear puertas explicando nuestra problemática y que nadie nos de una solución”, señaló.

En otro tramo de su carta, apuntó a la “incapacidad” de los políticos para atender a un sector estratégico para que se pueda llevar adelante la producción agrícola.

“El desconocimiento hacia nuestro sector habla, en parte, de la incapacidad de los políticos en sus funciones; habla de no saber en absoluto lo que representamos, de ningunear de alguna manera la actividad del contratista. Cuando en realidad fuimos, somos y seremos un eslabón imprescindible y de suma importancia para la producción agropecuaria del país”, remarcó.

LA NACION