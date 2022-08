Un estudio reveló un dato impactante sobre la sostenibilidad del campo argentino

ROSARIO.- Los productores agropecuarios realizan prácticas sustentables en sus campos y tienen un nivel de sostenibilidad que va en torno de los seis puntos sobre diez. El dato surge a partir de un estudio realizado por un equipo de RedES y presentado por una experta de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) en el marco del Congreso de Aapresid.

La intención de la encuesta, que presentó Karen Kazlauskas, de la institución educativa, era detectar y medir la sustentabilidad a través de acciones que se llevaron a cabo en los campos. “Detectamos que el promedio de los productores tienen un nivel de prácticas que consideramos sostenibles. El general de los productores está en la mitad superior de la escala”, aseguró. Según explicó, participaron, en total, 170 encuestados entre varias provincias del país, pero la mayoría se dio entre Buenos Aires (48,8%) y Córdoba (20%), donde también se pudo ver que estos tienen mayores valores de sostenibilidad que el resto.

El dato se dio a partir del estudio realizado en dos instancias entre 2020 y 2021, donde se midió la sostenibilidad de los productores en una escala del 0 al 10, en donde seis fue el número promedio arrojado por la evaluación. Por otra parte, Kazlauskas advirtió que se detectó que los agricultores realizan prácticas adoptadas más o menos frecuentes en sus campos, y aclaró que, si bien existe un número levemente superior a la mitad, ellos no definen si los establecimientos son o no son sostenibles. “No es que a partir de tal puntaje sos o no sostenible, sino que tenés un nivel de sostenibilidad”, amplió.

Karen Kazlauskas: “Detectamos que el promedio de los productores tienen un nivel de prácticas que consideramos sostenibles" LA NACION

“Faltan cosas para hacer para llegar al diez, pero a su vez hay un interés de parte de los productores de ser más sostenible porque hay una gran demanda social y por interés propio porque les interesa cuidar su campo. También en el contexto internacional que se necesitan productos de mejor calidad, producidos por sistemas que son más amigables con el medio ambiente”, detalló.

La evaluación sobre la sostenibilidad se hizo de acuerdo con la adopción de algunas prácticas agropecuarias. “Hubo un aumento del área cultivada, también un incremento en el uso de insumos como fitosanitarios y fertilizantes”, sostuvo. La experta añadió que los sistemas agroalimentarios han estado sujeto a cambios en distintas magnitudes desde mediados de la década del 90, algunos de estos son, por ejemplo, la extensión de la frontera agrícola.

“La adopción de distintos sistemas de información y modernización llevó, en muchos casos, a un gran incremento de la productividad tanto en términos globales como en también por unidad de superficie. No obstante, los posibles efectos de estos grandes cambios e intensificación de la agricultura sobre el medio ambiente pueden situarse bajo una idea de sostenibilidad de la producción”, expresó y agregó que la intención es monitorear los efectos posibles en el medio ambiente.

Según explicó, la intención era conocer su nivel de adopción que iban de acuerdo a la variabilidad del tipo de suelo LA NACION

La encuesta se divulgó a través de distintos canales de difusión y tenía un total de 57 preguntas que hacían alusión a las prácticas sostenibles, tanto en lo productivo como en lo social. El enfoque, dijo, estaba puesto en la interacción de la comunidad de la empresa o establecimiento que lo rodea en las cuestiones ambientales que lo manejan en el campo. Todo esto, para saber si hay un modelo de adopción de las distintas prácticas, sus niveles de adopción o si hay algún patrón a seguir.

Las consultas estaban puestas en el uso de maquinaria agrícola en los campos, manipuleo y aplicación de fitosanitarios, y el uso de las bandas de los productos, entre otras mediciones y prácticas tecnológicas, junto a su nivel de adopción que iban de acuerdo a la variabilidad del tipo de suelo. Según explicó, se apuntó a productores agrícolas extensivos, diferenciando entre campos ganaderos o mixtos.

RedES lo conforman un coordinador general, Diego O. Ferraro-Fauba, junto a un grupo ampliado de expertos representando a todas las instituciones. Karen Kazlauskas (Fauba), Rodolfo Gil, Andrés Madias, Tomás Coyos y María Florencia Accame (Aapresid), Emilio H. Satorre y Gustavo Martini (Aacrea), Jorge Luis Mercau, Alfredo Cirilo y Marcelo López de Sabando (INTA).