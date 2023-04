Un jugador clave del campo llevó dos reclamos al Gobierno y espera una respuesta

escuchar

Los contratistas de maquinaria agrícola, responsables de recolectar con sus equipos en torno del 70% de la cosecha, le llevaron al Gobierno su preocupación por las dificultades para afrontar cuotas de maquinaria. Además, le hicieron saber los inconvenientes que observan con el dólar agro ya que muchos de ellos son productores que ahora verán aumentados los costos de los alquileres que pagan por producir ya que los arrendamientos se hacen en torno de ese grano.

Como informó LA NACION, la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), que preside Jorge Scoppa, le había enviado una carta al ministro de Economía, Sergio Massa, solicitando una audiencia. Allí le planteaban que, en el marco de la sequía, era necesario pasar una cuota por créditos al sector que vence en estos meses para llevarla al último tramo del préstamo.

Ayer Facma tuvo una reunión por este tema con el equipo del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren. “El Ministerio de Economía de la Nación derivó el tema en la citada Secretaría y durante la reunión se expuso la problemática de los contratistas que deben enfrentar el pago de cuotas por la compra de maquinaria agrícola en el contexto de la sequía actual y la necesidad de trasladar aquellas de inminente vencimiento hacia el final del plan del préstamo, pero sin que se vea afectada la calificación del tomador en el Banco Central y en el resto del sistema financiero como suele suceder en las refinanciaciones”, señaló la entidad en una comunicación a la prensa.

Según la cámara sectorial, en el Gobierno “consideraron razonables los reclamos planteados y se comprometieron a estudiarlos para tratar de encontrar a una solución factible que minimice los efectos negativos en el sector”. En la entidad indicaron: “Facma queda a la espera de un nuevo llamado con los resultados de la gestión”.

Sequía

A nivel país hay unos 10.000 contratistas, que en muchos casos además son productores que alquilan campos para producir, y solo en Facma se encuentran los casi 4000 mencionados. “Quien no tiene un compromiso no va a mover la máquina este año; hay zonas muy afectadas, lotes que no se levantan”, señaló Scoppa hace unos días.

El dirigente luego agregó. “La quita de trabajo para nuestro sector va a ser muy importante y no sé qué va a pasar a la hora de pagar [los compromisos]”.

Los contratistas también producen en campos alquilados y deberán afrontar mayores costos Robb Long Photography

El directivo de la cámara sectorial indicó que, por sondeos realizados, “un 30% no va a salir”, es decir a realizar su trabajo. “Hay gente que quiere vender implementos, una cosechadora, vender y pagar para solucionar problemas”, afirmó.

En este contexto, desde Facma le plantearon al equipo de Industria y Desarrollo Productivo su preocupación por el impacto negativo que vislumbran con el dólar agro. Así lo explicaron: “También se aprovechó la oportunidad para plantear la situación de los contratistas productores que arriendan campos de terceros sobre los que recae un grave problema a partir del anuncio del nuevo dólar agro, ya que con una producción muy por debajo de los rendimientos promedios -y en muchos casos directamente sin poder cosechar nada- deben cumplir con los arrendamientos pactados pero a un valor incrementado por el efecto del anuncio. Se explicó que quien no cuenta con granos en su stock y debe pagar con lo producido de la campaña en curso los alquileres, ahora a un mayor valor, tendrá serias dificultades para cancelar sus deudas; por lo tanto se sugirió la necesidad de algún tipo de asistencia económica para que no se corte la cadena de pagos y poder seguir produciendo”.

