Un plan busca regenerar diez millones de hectáreas de pastizales patagónicos hacia 2030

A partir de la mejora de los manejos ganaderos y del cuidado de los pastizales como herramienta frente al cambio climático, The Nature Conservancy (TNC) impulsa un proyecto que busca regenerar 10 millones de hectáreas de pastizales patagónicos bajo manejo sostenible hacia 2030. La iniciativa apunta a combinar producción, conservación y acción climática en una de las regiones de mayor valor ecológico del país.

La propuesta se canaliza a través del programa ESTEPPA (Estrategias de Producción y Pastoreo en la Estepa Patagónica), que se presentará oficialmente en el marco de la 83° Exposición Rural de Neuquén. Se trata de un plan binacional, que se desarrolla en la Argentina y Chile, y que promueve la adopción de prácticas de ganadería regenerativa, la mejora de la salud de los suelos y la generación de créditos de carbono como una oportunidad económica para los productores.

Según se detalla en el comunicado, la Patagonia enfrenta “desafíos complejos para su futuro productivo, rural y ecosistémico”, en un contexto marcado por la variabilidad climática, las sequías, los incendios y la degradación de los suelos. En ese escenario, el programa propone herramientas prácticas y accesibles para sostener la actividad ganadera y, al mismo tiempo, conservar los pastizales naturales.

El programa plantea una estrategia de largo plazo para regenerar pastizales y sostener la producción ganadera en la Patagonia. TNC

Desde TNC explican que ESTEPPA es “un programa integral que promueve un modelo de ganadería sostenible en la Patagonia, combinando producción, conservación y acción climática”.

La organización plantea que la producción ganadera puede ser una aliada en la restauración de los pastizales naturales. valentin argumedo - TNC

El enfoque se basa en promover la producción ganadera como aliada en la conservación y restauración de los pastizales naturales, a través de prácticas regenerativas y un manejo planificado del pastoreo; mejorar la salud del suelo, la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas; desarrollar un proyecto de créditos de carbono de alta integridad bajo estándares internacionales; impulsar la capacitación técnica, el intercambio entre productores y el apoyo financiero para infraestructura clave; y fortalecer el trabajo colaborativo con asociaciones rurales, entidades provinciales, universidades y actores locales.

A través de prácticas regenerativas y manejo planificado del pastoreo, la organización propone fortalecer la resiliencia de los ecosistemas. Bridget Besaw - TNC

El objetivo de largo plazo es regenerar 10 millones de hectáreas de pastizales bajo manejo sostenible hacia 2030. Para alcanzar esa meta, el programa busca canalizar inversiones a través de los mercados voluntarios de carbono, permitiendo que los productores accedan a incentivos económicos vinculados al aumento del carbono orgánico capturado en el suelo. De lograrse ese objetivo, se estima que podría mitigarse más de 5,5 millones de toneladas de CO₂ equivalente por año.

El plan contempla una implementación gradual. Como primer paso, se trabajará en el denominado “Cluster 1”, con la meta de aplicar prácticas regenerativas en 200.000 hectáreas para 2026, sentando las bases para escalar el modelo en el resto de la región. Actualmente, el programa se encuentra en una fase de co-diseño con productores y actores locales, tras haber completado un relevamiento técnico y un análisis de factibilidad.

La iniciativa busca articular producción, conservación y acción climática a escala regional. valentin argumedo - TNC

Las próximas etapas incluyen mesas de trabajo participativas, la puesta en marcha del manejo regenerativo a partir de abril de 2026 y la realización de mediciones de carbono en suelo, comenzando con una línea de base prevista para la primavera de ese año. Luego se avanzará en los procesos de validación y verificación, que permitirán la eventual emisión de créditos de carbono.

El programa apunta a combinar producción ganadera, conservación y acción climática en una de las regiones de mayor valor ecológico del país. TNC

Desde la organización destacan que todo el proceso se desarrollará con acompañamiento técnico y asistencia personalizada para cada establecimiento, y con un fuerte trabajo colaborativo junto a asociaciones rurales, entidades provinciales, universidades y actores locales.

En ese marco, TNC y la entidad de profesionales y técnicos Halkis invitaron a productores, instituciones y medios a conocer más sobre el programa durante la Exposición Rural de Neuquén, donde sus equipos brindarán información y compartirán experiencias vinculadas a la ganadería regenerativa y los mercados de carbono.