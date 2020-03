Un sector de Federación Agraria no hará el cese de comercialización

En soja las retenciones subieron de 30 a 33% Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de marzo de 2020 • 10:33

En medio de una interna intensa con su conducción nacional, un sector ligado a la Federación Agraria Argentina (FAA) resolvió no adherir al cese de comercialización de granos y hacienda que se hará entre el lunes próximo y el jueves 12 .

Se trata de Bases Federadas, donde confluyen productores, cooperativas y mutuales enfrentadas con la conducción de Carlos Achetoni, presidente de FAA, y que tienen simpatía con el gobierno nacional.

En un mensaje en la red Twitter, ese sector celebró que haya compensaciones para los productores de soja de hasta 1000 toneladas. En rigor, se trata de plata que sale del mismo incremento de las retenciones al cultivo del 30 al 33%. Según el Gobierno, con esas compensaciones 3 de cada 4 productores (42.000) afrontarán hasta un 30% de derechos de exportación, en una escala que comienza en 21%, mientras que 1 de 4, poco más de 14.000 productores, tendrán un 33% efectivo.

"La propuesta de rebaja de retenciones para la mayoría de los cultivos y las economías regionales (hay bajas al 5% en economías regionales y girasol pasa de 12 a 7%) va en ese sentido, igual que la compensación a los productores de soja de menos de 10.000 quintales. Este es el camino que proponemos y que estamos empezando a transitar", señaló el grupo.

La agrupación señaló que no fue consultada sobre la medida de fuerza. "La entidad no ha convocado a ninguna instancia orgánica para adherir al paro propuesto por CRA. Ello ha sido una decisión solitaria de escritorio y aire acondicionado", indicó. Agregaron que no se sienten representados por la protesta.

Por otra parte, Federación Agraria Tandil también informó en Twitter que no se adhiere a la protesta. En tanto, Fecofe (Federación de Cooperativas Federadas) se mostró de acuerdo con la compensación para los productores y remarcó que tampoco hará el cese de comercialización.

"La Federación de Cooperativas Federadas no acuerda con el cese de comercialización lanzado hoy (por ayer) por la Mesa de Enlace, por considerar que se trata de una medida netamente política, que no expresa el mandato de nuestras bases", dijo. Luego agregó que "Fecofe reconoce que la segmentación para los pequeños productores es una medida que responde a una demanda histórica del sector, que debe ser celebrada".

Pidió "dejar atrás la dinámica del conflicto para lograr entablar una mesa de diálogo con el gobierno, destinada a resolver las cuestiones que hoy requiere la actividad como el financiamiento y el acceso a la tierra".

En plena campaña electoral, en la sede de Agricultores Federados Argentinos (AFA) de Pergamino, Axel Kicillof fue a hablar con este grupo de productores . Allí estuvieron, además de Fecofe y AFA, la Mutual Federada, Cooperativa de Carnes Alternativas, Fundación Humberto Volando, además de otras filiales de la provincia de Buenos Aires.