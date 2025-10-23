“Un segundo, 10 millones de pesos”: el drama de un productor al que un rayo le mató seis animales

Un violento temporal que se desató en la mañana del jueves provocó la muerte de seis vacunos en un campo de la zona de Quehué, en la provincia de La Pampa. Según informó el diario La Arena, los animales murieron luego de ser alcanzados por un rayo que impactó en esa región.

“Qué lindo que es el campo”, se escucha decir al productor mientras recorre la zona del desastre. En el video que él mismo grabó mientras recorría el lugar del hecho repite frases que reflejan la impotencia y frustración frente a un nuevo golpe climático.

La reacción de un productor al encontrar las vacas muertas

“Qué lindo, qué hermoso es el campo. Después queremos que llueva”, señala el productor indignado, de quien se desconoce su identidad. El ganadero mostró los animales tendidos en el suelo y debajo de un árbol, donde aparentemente estaban en el momento del trágico hecho.

Parte de los animales que mató el rayo en La Pampa Gentileza La Arena

El episodio, según relató él mismo en el clip, ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, luego de una intensa tormenta eléctrica que afectó gran parte del territorio pampeano.

Visiblemente afectado por las pérdidas productivas, el productor estimó el daño económico que sufrió en una sola frase: “Un segundo, 10 millones de pesos”.

El fenómeno volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas productivos ante los eventos climáticos extremos, que en los últimos meses se intensificaron en distintas regiones del país.

Clima

Este jueves el Servicio Meteorológico Nacional también emitió una alerta por fuertes tormentas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. Según destacaron en el último informe, en esas provincias un aire cálido y húmedo, cargado de inestabilidad, podría desarrollar tormentas fuertes sobre la zona central del país.

El impacto del rayo en un árbol Gentileza La Arena

Estas precipitaciones podrían trasladarse al norte del país, a partir de este viernes por la tarde, donde se prevén chaparrones. Se esperan distintos milimetrajes acumulados para las próximas 24 horas en Buenos Aires, sur de Córdoba, La Pampa y San Luis. En las provincias de la Patagonia, además, no se descartan lloviznas y nieve sobre Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.