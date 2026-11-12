Una empresa agropecuaria de Tandil acumula cheques rechazados por más de $2200 millones

Una empresa agropecuaria con más de 15 años de trayectoria en Tandil atraviesa una delicada situación financiera, con cheques rechazados por más de $2200 millones. Se trata de Consultora Agropecuaria Surco Nuevo SA, dedicada a la comercialización de granos, la venta de insumos y maquinaria agrícola y el financiamiento de productores. Según los registros del Banco Central (BCRA), la firma acumula 59 cheques rechazados por falta de fondos y presenta un deterioro de sus calificaciones crediticias ante distintas entidades bancarias. Los 59 cheques rechazados suman $2228,7 millones. De ese total, solo uno figura como regularizado posteriormente, por poco más de $1 millón. En todos los casos, el motivo del rechazo fue la falta de fondos. Entre los documentos hay algunos por montos superiores a los $100 millones e incluso a los $200 millones.

La firma tiene presencia en Tandil Instagram

LA NACION intentó comunicarse con la empresa para conocer su situación, pero no obtuvo respuesta. En el mercado, distintas fuentes del sector atribuyeron las dificultades financieras de Surco Nuevo a una combinación de factores. Entre ellos mencionaron un exceso de stock que la firma no habría logrado vender, inversiones que no habría podido recuperar y créditos tomados en condiciones desfavorables. A esto se sumarían el aumento de las tasas de interés y los márgenes reducidos del negocio agropecuario.

Los problemas también se reflejan en las deudas que la empresa mantiene con distintas entidades financieras. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a septiembre de 2026, varios bancos clasificaron a Surco Nuevo en “situación 3”, una categoría que el Banco Central identifica como “con problemas”. Otros la ubicaron en “situación 2”, que corresponde a clientes “con seguimiento especial”. Estas calificaciones reflejan distintos niveles de dificultad para cumplir con las obligaciones financieras.

Entre las principales deudas aparece una con el Banco Nación por $1323,9 millones. La empresa está en “situación 3”. En julio, la firma estaba en “situación 2”, pero en agosto pasó a la categoría de deudores “con problemas” y se mantuvo allí en septiembre. Algo similar ocurrió con el Banco Provincia de Buenos Aires, donde la compañía registra una deuda de $670,1 millones. En junio tenía una calificación “normal”, en julio y agosto pasó a “seguimiento especial” y en septiembre fue clasificada en “situación 3”.

Otros bancos también informaron dificultades. Credicoop registró una acreencia de $210,5 millones y Supervielle otra de $76,5 millones, ambas en “situación 3”. En tanto, el Banco Galicia informó una deuda de $727,4 millones y BBVA, una de $520,8 millones, pero en estos dos casos la empresa fue clasificada en “situación 2”, es decir, bajo “seguimiento especial”.

En los registros también figuran otras entidades, como Banco Ciudad e ICBC, que ubicaron a la firma en “situación 2”. Por su parte, Santander y Comafi mantenían una calificación “normal”.

La firma se dedica a la comercialización y el acopio de granos, además de la venta de insumos y maquinaria agrícola y el financiamiento de productores Instagram

El deterioro de las calificaciones bancarias se observa principalmente entre julio y septiembre de este año. Como se dijo, en ese período varias entidades pasaron de considerar “normal” la situación de la compañía a clasificarla con “seguimiento especial” o directamente “con problemas”. Sin embargo, los registros del Banco Central no permiten conocer las causas de las dificultades financieras ni significan, por sí solos, que la empresa esté en concurso preventivo o quiebra.

Según la información publicada en su página web, Surco Nuevo comenzó sus actividades en Tandil en 2010 y con el tiempo amplió sus negocios. Actualmente ofrece servicios de comercialización y acopio de granos, venta de insumos y maquinaria agrícola, asesoramiento técnico y financiamiento para productores.

En el negocio de granos, la compañía informa que comercializa más de 40.000 toneladas de cereales y oleaginosas por campaña. También cuenta, según su presentación institucional, con una planta de acopio propia y servicios de transporte para llevar la mercadería a los puertos.

La empresa trabaja, además, en el seguimiento de cultivos. De acuerdo con su sitio web, monitorea unas 12.000 hectáreas en la zona de Tandil, con un equipo de cuatro ingenieros agrónomos que realiza recorridas por los campos y utiliza imágenes satelitales y otras herramientas para evaluar el estado de los cultivos. En cuanto a la venta de maquinaria agrícola, la firma señala que entrega más de 30 equipos por año, entre nuevos y usados. En 2023, además, inauguró un depósito de insumos de 600 metros cuadrados.

Otra de sus actividades es el financiamiento. Según informa la compañía, desde 2024 trabaja con bancos y sociedades de garantía recíproca (SGR) para ayudar a los productores a conseguir créditos destinados a la compra de insumos, maquinaria y otras inversiones.