Una entidad del campo prepara una asamblea multisectorial en la provincia de Buenos Aires

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) realizará el mes próximo una asamblea multisectorial de protesta en territorio bonaerense. Será por temas específicos del sector, como el cepo a la carne, pero también que cruzan a la sociedad, como el respeto a la división de poderes y a la propiedad privada y la independencia de la Justicia.

Así lo confirmó en diálogo con LA NACION Horacio Salaverri, presidente de la entidad de productores. “Estamos trabajando para una asamblea pública y con otras actividades económicas”, señaló el dirigente.

Según precisó, el 29 del actual, durante una reunión virtual del Consejo Directivo de la organización, se definirá el lugar y fecha del encuentro de agosto próximo. “Estamos viendo un lugar del centro de la provincia de Buenos Aires, equidistante de otras ciudades y para los de la provincia de La Pampa”, afirmó.

Entre las ciudades donde se podría llevar adelante la movilización están Azul y la localidad de Olavarría, ambas en el centro bonaerense.

Vale recordar que para el 16 del mes próximo están preparando un acto en la ciudad de Buenos Aires productores autoconvocados que organizaron la movilización del 9 de julio en San Nicolás. Esa marcha, que fue multisectorial, contó con la presencia de 65.000 personas.

“Lo vamos a discutir, puede ser antes o después (de la jornada del 16 de agosto)”, apuntó el presidente de Carbap.

Entre los reclamos que motorizan la asamblea figura el cepo a las exportaciones de carne vacuna, hoy cuotificadas en un 50%. “Uno de los motivos es lo sectorial con la ganadería. Se dijo que se modificaría (el cepo) para la vaca (cuya carne se exporta a China y no es de consumo masivo en el país), pero no hay nada, no se avizora eso”, expresó el dirigente de Carbap en diálogo con este medio.

Cepo

Ayer, en una reunión con los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Luis Basterra (Agricultura) integrantes de la cadena cárnica pidieron eliminar cualquier restricción para avanzar en un plan ganadero. Los ministros admitieron que habrá una flexibilización que iría en línea para la vaca que se vende a China y la carne kosher para Israel.

“Lo que pasó con la vaca que ya no tiene capacidad productiva ha sido desastroso, está al 50% del valor que tenía”, expresó Salaverri.

Más allá de esa vaca para ganadería de carne, es un animal que desde los tambos también salía con destino a faena para China. En rigor, a muchos tamberos les permitió mejorar la ecuación económica de su producción.

“La vaca que vendíamos servía para equilibrar los números del tambo. Muchos impuestos, tasas, los pagábamos con esa vaca que hoy vale el 50%”, señaló el presidente de Carbap, productor tambero en Suipacha, Buenos Aires.

Según indicó, en la asamblea multisectorial que están preparando también se cruzarán aspectos más generales para la sociedad en general, como la división de poderes, independencia de la Justicia y respecto a la propiedad privada.

“Vemos que el Estado se está haciendo omnipresente. El avance del Estado se está haciendo peligroso”, indicó el dirigente. Entre otros puntos, criticó, por ejemplo, que el manejo de la Hidrovía Paraná-Paraguay haya pasado a la Administración General de Puertos (AGP) por decreto presidencial.

