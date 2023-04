“Una medida desesperada”: la presidenta de una entidad del campo fustigó el dólar agro

escuchar

SANTA FE.- La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) cuestionó de antemano el anuncio que realizará mañana el gobierno nacional sobre un nuevo dólar agro.

“Otra vez una medida desesperada, sin fundamentos, sin proyección”, sintetizó Sara Gardiol, titular de la entidad integrada por 30 sociedades rurales del interior santafecino.

Gardiol sostuvo: “La primera pregunta que yo le haría al gobierno es qué hizo con los 10.735 millones de dólares, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). que el gobierno recaudó [con las anteriores versiones]. Sería importante saber adónde fueron esos recursos que eran recursos de todos los argentinos y no sabemos qué destino se les dio. Quizá fueron para pagar intereses de deuda. No lo sabemos”, insistió en declaraciones radiales.

Y amplió con una especulación que hacen los productores en los últimos días: “Según la idea que conocemos, ahora sería para que el Fondo Monetario Internacional observe que tenemos suficientes reservas. Pero si es así, eso es no entender la situación por la que estamos pasando y seguir sin analizar las problemáticas colaterales que trae este tipo de deformación de precios”.

La productora, miembro de la Sociedad Rural de Gálvez, 60 kilómetros al sur de esta capital, y la primera mujer que ejerce ese cargo en los 83 años de la confederación ruralista, también habló de la venta de soja que el Gobierno estima tienen los productores actualmente. “Cada uno tiene una visión particular de la problemática del campo ahora, más aún con todo lo que provocó la sequía. Seguramente mi visión es diferente a otro productor, pero en general creo que el que tiene algo guardado es para atender sus obligaciones de pagar insumos, de pagar alquileres, pagar los salarios, sabiendo que lo que se aproxima será una cosecha que podría ser un 25% menos de lo que es una cosecha normal”, explicó.

“Por eso creo que nadie arriesgue esas obligaciones. Tal vez haya un grupo, que pueden no ser los productores sino los exportadores, que pueden tener esa posibilidad. Pero la mayoría está pensando ‘cómo voy a enfrentar el próximo año’ según la situación actual. El gobierno a eso no lo piensa, solo piensa quedar bien con el FMI. Seguro que piensan que “Dios proveerá”. No parece importarle mucho lo que le sucede a la ciudadanía, con las actividades vinculadas, con la situación que podría plantearse de aquí a diciembre, de cómo se enfrentarán las obligaciones. Esta es mi visión de lo que hace el gobierno nacional; veo que lo mismo le hacen a los gobiernos provinciales”, argumentó.

El ministro Sergio Massa hará mañana el anuncio del dólar agro Santiago Filipuzzi - LA NACION

Consultada por LA NACION sobre qué podría ocurrir con el anuncio, la titular de Carsfe sostuvo: “Parece que ese día se va a destapar la caja de la fortuna y ahí aparecerán todas las verdades. Y son enunciados siempre de lo mismo, parches que afectan en forma negativa a la economía en su conjunto. Puede ser que alguno, individualmente, tengan un beneficio pero en el conjunto es otra vez negativo”.

Finalmente, fue categórica respecto de que siguen sin atenderse los reclamos del campo. “Seguimos con parches. Nos envían 600.000 pesos por mes [de un programa tambero] y a una cantidad limitada de gente. El gobierno debe saber, debe darse cuenta que todos estamos afectados, el pequeño, el mediano, el grande y el supergrande de los productores de la Argentina. Para que no queden dudas: lo que vamos a conocer esta semana será, simplemente, pan para hoy, hambre para mañana. Es como si el primer día que cobraste el sueldo te lo gastás pensando que a fin de mes vas a volver a cobrar. En nuestro caso sabemos que tenemos que pagar arrendamientos a valor soja. El gobierno debe saber que se hará de fondos de manera atrasada, porque se atrasó la cosecha. A eso hay que sumarle la actualización de los alquileres para tambos, etc. Hay costos, como los de comercialización, que van asociados a estos valores. Pero en el caso de la lechería, como es mi caso, la situación es mala y estos incrementos la empeoran”, señaló.