Uno por uno, los escenarios que juegan en torno del trigo

Hay varios factores a la hora de tomar decisiones para el trigo de la última campaña

¿Cuánto trigo 2018/19 queda hasta que ingrese la cosecha 2019/20? Esa es la gran pregunta en especial para los productores que todavía tienen trigo 18/19 sin vender y para los molinos que no tengan en su poder el trigo necesario para moler durante octubre y parte de noviembre, principalmente.

Respecto al trigo que quedará al 30 de noviembre próximo, las estimaciones difieren mucho según la fuente. Pasan desde un mínimo stock disponible hasta 2,6 millones de toneladas del último informe mensual de Estimaciones Agrícolas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca.

Entonces, para quien tiene ese trigo que hoy vale entre US$45-55/t más que el de la nueva campaña, ¿vender o esperar?

Los precios del cereal

Seguramente entran varias cuestiones en juego para contestar esa pregunta, pero quizás la más importante es si ese diferencial de precio se va a achicar porque el disponible cae hasta alcanzar el valor de la nueva cosecha.

O bien están viendo (quienes tienen la mercadería) que el valor de la nueva cosecha puede tener una suba tan fuerte en estos dos meses que alcance al valor del disponible.

Veamos como está la oferta y la demanda del disponible. De acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura, al 18/9 la exportación ya tenía compradas 13 millones de t, mientras que las DJVE al 26 de septiembre alcanzaban 10,3 millones de toneladas.

Exportadores

Es decir que la exportación está más que cómoda si pensamos que sólo quedan dos meses para finalizar este ciclo.

En ese tiempo puede intentar vender al exterior esas 2,7 millones de toneladas "compradas", pero en un mercado en el cual la oferta internacional sigue siendo adecuada en el corto/mediano plazo y los precios FOB de nuestros competidores siguen estando muy por debajo de nuestros valores para el disponible.

En base a estos datos de mercado internacional las estimaciones originales de exportación han ido variando y hoy Agricultura estima que serán en total de 11,5 millones de toneladas y la Bolsa de Comercio de Rosario de 11,9 millones de toneladas.

¿Es posible que con nuestros valores FOB disponibles podamos vender al exterior entre 1,2 y 1,6 millones de t más hasta el 30 de noviembre? Parece difícil por el momento.

Pero asumamos que se lograra vender al exterior el total de 11,5 millones de toneladas, la exportación quedaría con un remanente aproximado de 1,5 millones en este ciclo.

Si eso pasa, ¿pueden decidir achicar ese volumen volcando al mercado interno? ¿Tienen la calidad necesaria para abastecer a los molinos? ¿Lo compraron en los bajos del mercado y les conviene pasarlos a la nueva campaña?

Cualquier respuesta a estas preguntas hace prever que los precios del disponible no tienen muchas chances de seguir subiendo ni de mantenerse en estos niveles.

Si vamos a la molinería, también de acuerdo a Agricultura al 18/9 los molinos tenían compradas 4,4 millones de t. Si pensamos que en este ciclo también lleguen a moler cerca de 6 millones de toneladas (en línea con el promedio histórico), les restarían comprar entre 1 y 1,5 millones de toneladas hasta el 30 de noviembre.

Y acá entra en juego la diversidad de estimaciones de stocks disponibles, pero también lo que pueda ocurrir con las toneladas "compradas" de la exportación.

La campaña

Otro dato importante a seguir es cómo viene el trigo 19/20 tanto para poder definir cuál será el volumen total a cosechar como para estimar cuándo entrarán las primeras toneladas que vayan aliviando a los molinos, principalmente de la zona norte.

Para tener de referencia, de acuerdo a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe PAS del 14 de noviembre del año pasado, la cosecha llegaba a un 16% del área y sumaba 1,9 millones de toneladas.

Este año, por los datos de la misma entidad, los cultivos vienen retrasados en relación a la misma semana del ciclo pasado.

Al 26/9 los trigos en encañazón llegaban al 52%, mientras en la misma semana del 2018 al 74%, algo similar con espigazón con 17% actual vs 37% en 2018.

Más allá de la condición de los cultivos, es muy probable que a mediados de noviembre tengamos avance de cosecha similar al 2018.

En definitiva, a nivel ciclo de cultivo quedaría muy poco tiempo (a partir de hoy, 45 días donde ya podríamos ver ingresadas al circuito comercial cerca de 2 millones de toneladas que se suman al disponible que quede sin vender).

Stocks

Asumiendo el peor escenario dentro de las estimaciones de stocks al final de la campaña, si solo quedaran cerca de 1,5 millones de t sin entrar al circuito comercial hoy, y los molinos necesitaran comprar un millón hasta el 30 de noviembre, parece poco probable que los precios del disponible puedan seguir manteniéndose en los niveles actuales por mucho tiempo más.

La molinería en su conjunto compra históricamente no más de 500.000-600.000 t mensuales. Del total de los molinos, algunos ya tendrán la mercadería para poder llegar a esperar la cosecha, y otros no.

Entonces muchos dirán que una cosa es el Excel y otra muy distinta es el mercado. Con que haya un molino que necesita sí o sí ese trigo y no logre comprarlo en el momento que lo necesita, el precio se puede mantener, pero ¿por cuánto tiempo?

Otro tema no menos importante para quien tiene su trigo 18/19 aún sin vender y debe tomar decisiones: antes de que ingrese fuerte la cosecha 19/20, están las elecciones.

Y no es un tema menor, a igualdad de stocks finales, de volumen de cosecha 19/20, etcétera, entra en juego un riesgo adicional que no hay que dejar de analizar o considerar: es el riesgo de mayores derechos de exportación (y esperemos no tener que analizar cierre de registros de exportación).

Si bien uno puede pensar que para el trigo 18/19 no deberían generar preocupación, para el 19/20 puede cambiar la ecuación. Ya vimos que con solo rumores el mercado automáticamente reacciona, y siempre es a la baja.

Cualquier riesgo de mayor alícuota para la nueva campaña de una forma u otra va a afectar a los valores del disponible también.

Hoy el FOB oficial para el trigo diciembre 2019 es US$183/t. Con el esquema actual de derechos de exportación el descuento por ese concepto es de US$11-12,8/tn (retenciones de entre 6/7%).

Comparto el siguiente cuadro que resume los cambios que hemos tenido en los últimos años, porque creo es importante no olvidar lo que ya hemos tenido.

El esquema de retenciones

Entonces, los invito a sacar cuentas, analizando los mejores y peores escenarios en el tema derechos de exportación.

La cuenta a sacar es simple. FOB hoy: US$183/t *%DE= descuento a realizar al FOB (sólo por ese concepto).

Otro dato adicional es que ese diferencial de precio que está graficado al comienzo de la nota, es muy similar, al que existe entre el valor FOB para embarque cercano y valor FOB para embarque noviembre (en definitiva este diferencial es el que genera el anterior).

FOB cercano: US$228/t

FOB noviembre: US$187/t

Si bien hasta acá he analizado datos que pueden favorecer el achique de ese diferencial, por una baja del disponible, no hay que restar importancia al desarrollo de los nuevos trigos.

Un agravamiento de la situación climática no sólo puede darle soporte a los precios de la nueva cosecha, sino que puede generar alguna mejora (a DE constantes).

Cada uno es dueño de hacer lo que quiera con su trigo. Eso está descontado. La gran pregunta es: ¿prefiero pájaro en mano que cien volando?

La autora es analista en mercados del agro