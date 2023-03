Usaron la inteligencia artificial para diseñar la etiqueta de un vino y el resultado fue sorprendente

escuchar

MENDOZA.- Una nueva bodega pisa fuerte en la tierra del sol y del buen vino, con un producto inédito en el diseño: una etiqueta realizada con Inteligencia Artificial (IA), que además permite acceder a un NFT (Non Fungible Token), un activo digital encriptado coleccionable.

Se trata del establecimiento Cimarrón Wines Co, creado por el ingeniero agrónomo Lucca Stradella, integrante de la cuarta generación de Bianchi, una tradicional familia vitivinícola mendocina, que lanzó al mercado “Entre Gallos y Medianoche”, un blend de tintas de Gualtallary, en el Valle de Uco, y San Rafael, en el sur provincial.

La novedosa gráfica se realizó a través de un software al cual se le brindaron palabras, conceptos y estilos para que pueda crear una imagen

Así, el arte exhibido en la botella fue diseñado por IA, siendo la primera etiqueta argentina de este tipo. La novedosa gráfica se realizó a través de un software al cual se le brindaron palabras, conceptos y estilos para que pueda crear una imagen. De esta manera, se buscó saber lo que quería “decir” la máquina a partir del nombre “Entre Gallos y Medianoche” y terminó arrojando el resultado que quedó plasmado.

“Las diferentes indicaciones que le brindamos a la IA se fueron dando a través de las imágenes que esta arrojaba. Además, fuimos trabajándolo junto a la IA según lo que queríamos comunicar y según el concepto de nuestro nombre y de nuestra marca. Siempre queriendo reflejar palabras como unión, naturaleza, montaña, gallos y medianoche entre otras. Y siguiendo un estilo visual que representa nuestro vino”, señaló Stradella a LA NACIÓN.

Asimismo, los consumidores podrán obtener un NFT coleccionable de cada botella como si fuera un ejemplar único, con sólo escanear el código QR de la contraetiqueta y en base al código ubicado debajo de la cápsula de la botella. “Quien tenga una botella de este vino lo obtendrá y podrá llevarlo a su Wallet personal favorita”, indicaron desde la firma sobre ese bien no intercambiable que opera bajo la tecnología blockchain.

El proyecto vitivinícola está basado en el cuidado del medio ambiente y la protección de la tierra

Stradella se posiciona como uno de los nuevos jugadores de la industria vitivinícola argentina tras varios años de experiencia en distintas bodegas del país y de Estados Unidos, acompañado por un equipo de jóvenes profesionales, que apuestan a la vanguardia sin descuidar el valor de las tradiciones y de la experiencia.

El proyecto vitivinícola está basado en el cuidado del medio ambiente y la protección de la tierra. Por tal motivo, indican a LA NACION, que trabajan cada año con diferentes productores asociados con quienes optimizan y cuidan cada uno de los procesos, para así poder obtener la mejor calidad de las uvas de cada terroir, además de realizar un seguimiento anual de los viñedos. “De esta manera se puede obtener información y trazabilidad de las materias primas utilizadas desde las vides hasta cada botella”, señalaron.

Entre los vincos de Cimarrón Wines Co, existen dos líneas. Por un lado, La Contienda, que consiste en un Malbec, mientras se trabaja en un Cabernet Franc y Nebbiolo, entre otras variedades y, en segundo lugar, se encuentra “Entre Gallos y Medianoche”, un Malbec-Malbec que combina las mejores características de dos regiones productivas de Mendoza: San Rafael y Gualtallary.

“El nombre de la etiqueta se basa en una clásica frase de Argentina “Entre Gallos y Medianoche”, que hace referencia a algo inesperado, algo inoportuno, algo que pasa sin planificarse. Un poco el nacimiento de este vino es así, fue algo repentino que realmente necesitábamos y que a la vez estábamos buscando. Como la elección del corte, que por el contrario, fue planificada, pero no esperábamos que se fuera a dar tan bien de esta manera”, expresó el fundador de la bodega.

En todos los procesos de Cimarrón Wines Co buscan innovar y crear nuevos productos. Cuando investigaron sobre Inteligencia Artificial (IA) y sus alcances, conocieron sobre la capacidad de crear imágenes a partir de indicaciones y palabras dadas. “Ante esto, pensamos que podía ser una gran tecnología para desarrollar la nueva etiqueta que estábamos buscando. Creemos que este es uno de los años de la inteligencia artificial como recurso, y queríamos aprovechar sus ventajas y crear con esta herramienta. Utilizando la tecnología para poder mejorar nuestro producto y mostrarlo de una manera diferente”, indicó Stradella.

Por su parte, la idea de los NFT surgió antes de la IA, ya que tenían ganas de incluirlos a un producto “tradicional” como es el vino. “Además, queríamos que los consumidores sumaran algo a su experiencia con el vino, y que tuvieran una especie de reconocimiento por haber probado “Entre Gallos y Medianoche”.

El trabajo con la IA surge luego como herramienta para crear el NFT y el arte de la etiqueta, basándonos en el nombre del vino. Elegimos crear un NFT con la imagen de la etiqueta y con información técnica para mostrar nuestro proceso de creación enológico. Un NFT creado desde la vitivinicultura y su producción para quienes disfrutan de esta”, sumó Nicolás Cuervo, Chief Communications Officer de Cimarrón Wines Co.

En cuanto al proceso creativo de la etiqueta, los jóvenes profesionales señalaron que se realizó durante varios meses de trabajo, donde fueron perfeccionando y puliendo lo que querían mostrar y comunicar. El trabajo de mejorar las indicaciones y palabras fue constante, para encontrar resultados óptimos. Por eso, hacen hincapié en que la diferencia principal de este proceso está en el trabajo colaborativo, ya que al trabajar con IA, brindaron indicaciones sobre lo que buscaban y esta respondía con resultados directos y “a veces incontrolables en el buen sentido”, según explicaron a este diario.

“Creemos que la IA es un recurso interesante y muy útil, siempre y cuando esté acompañada de un proceso creativo humano, donde se opine y se busque innovar y crear. La creatividad humana, potenciada con las funciones de esta herramienta puede generar resultados únicos. Sí, seguramente seguiremos utilizando herramientas de la IA, ya que creemos que junto a ellas podemos lograr diálogos distintos que descubran otros horizontes”, aportó Stradella.

Qué son los NFT

Un NFT (Non Fungible Token) es como su nombre lo indica un activo digital encriptado. Es decir, un bien no intercambiable ya que es único en el mundo. El valor de este, está dado por la oferta y demanda y por su unicidad, ya que solo cuentan con unidades limitadas. En el caso de esta bodega solamente hay 6835 NFT de “Entre Gallos y Medianoche”. Los NFT funcionan a través de la tecnología blockchain o de cadena de bloques, la cual es la misma que la de las criptomonedas. Para demostrar su valor y autenticidad se les asigna una especie de certificado digital de autenticidad, una serie de metadatos que no se van a poder modificar.

“La idea de dar un NFT con el vino fue justamente dar algo más que sumar a la experiencia de tomar nuestro vino. Una especie de reconocimiento o regalo que buscamos dar a las personas que confían en nosotros y nuestros productos. Un elemento coleccionable de cada añada de “Entre Gallos y Medianoche” y de esas botellas descorchadas. Sobre la Wallet, la idea es que una vez reclamado el NFT en la red de Polygon cada persona pueda llevarlo a la su billetera virtual favorita, donde cuenta con todos sus activos digitales”, explicaron desde la compañía.

