Vacunos: cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso normalizado de 8168 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 26.001 animales, un 26,91% superior a los 20.488 ingresados la semana anterior. Las ventas tuvieron una demanda selectiva y los operadores de compra buscaron los lotes de calidad, por los que se ofrecieron valores superiores a los de la rueda precedente.

El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 1,42%, al pasar de 3369,154 a 3417,118 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,03%, tras variar de 3999,176 a 3958,094 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 2,59% en el General y un 2,39% en el Novillo frente a los 3507,861 y a los 4054,966 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 943 cabezas, representaron el 11,65% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4550 con 453 kg; $4400 con 478 kg, y $4300 con 523 kg. Por las mejores vacas se pagó $3800 con 435 kg; $3600 con 457 y con 482 kg, y $3500 con 559 kilos.

El detalle de venta fue 943 novillos; 2011 novillitos; 2109 vaquillonas; 2278 vacas; 474 conservas, y 280 toros ESV

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4700 con 311 kg; $4620 con 354 kg, y $4500 con 418 kg, y en vaquillonas, $4700 con 291 kg; $4320 con 371 kg, y $4300 con 398 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3417,118, mientras que el peso promedio general resultó de 432 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3958,094 con un promedio semanal de $3999,189. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3958,099 y el promedio semanal de $3999,211. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3989,907. Detalle de venta: 943 novillos; 2011 novillitos; 2109 vaquillonas; 2278 vacas; 474 conservas, y 280 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (312) Agrop. Arg. Centro Sud nt. 23, 429 kg a $3600; v. 25, 517 a 2000; Juamarita vq. 27, 373 a 2000; v. 25, 446 a 2350; 45, 418 a 2600; 15, 572 a 3000; Santa Elena de Inchauspe v. 27, 595 a 2100; Suri Pintado vq. 17, 305 a 4500. Asoc. de Coop. Argentinas: (80) López v. 15, 454 a 2700. Blanco Daniel y Cía. SA: (916) Abdo vq. 15, 331 a 4500; Agropecuaria Las Marías nt. 23, 311 a 4700; vq. 17, 362 a 4300; 30, 313 a 4600; Dalceggio v. 25, 446 a 2100; Dinagro nt. 45, 394 a 4400; García nt. 75, 404 a 3200; Grupo D y V nt. 136, 411 a 4200; vq. 44, 346 a 4300; Hijas de Arrouy de Bariffi vq. 40, 389 a 3500; Malianni v. 23, 571 a 3100; Pittameglio nt. 35, 404 a 4400; 35, 354 a 4620; Prinos Pampa vq. 16, 292 a 4700; Rodríguez n. 18, 439 a 4400; nt. 18, 429 a 4400; vq. 16, 371 a 4200; 16, 325 a 4500; Rodríguez M. nt. 20, 350 a 4500; Stertz vq. 110, 335 a 4300.

Casa Usandizaga SA: (184) Arias v. 16, 489 a 3100; Est. El Jabalí vq. 23, 389 a 2200. Colombo y Colombo SA: (171) Adm. de Campos La Colina n. 41, 460 a 3500; Deagro v. 38, 442 a 1600; Cipollone vq. 16, 332 a 4300. Colombo y Magliano SA: (648) Agrosila n. 15, 438 a 4300; Butynski nt. 15, 397 a 4000; vq. 20, 347 a 3850; Colombo y Magliano vq. 26, 352 a 4200; 31, 345 a 4250; El Recado nt. 21, 373 a 3450; vq. 19, 348 a 4250; Establecimiento Maraljo vq. 21, 313 a 4400; Granja y Est. Doña Sara vq. 40, 375 a 4300; Henriques n. 27, 534 a 4150; Isatis nt. 25, 403 a 3950; Pita vq. 20, 375 a 4150; Odello vq. 20, 296 a 4440; Rincón del Chañar n. 24, 455 a 4400; Suc. Blanco Villegas n. 27, 439 a 4300; 18, 478 a 4400; v. 23, 566 a 3000; 27, 620 a 3100. Consignataria Blanes SRL: (49) Chachai Comp. Agrop. vq. 42, 426 a 3900.

Consignataria Melicurá SA: (192) El Broquel nt. 34, 359 a 3850; Grosso n. 35, 515 a 4050; Los Jeger nt. 15, 419 a 4400. Crespo y Rodríguez SA: (135) Desinagro vq. 50, 429 a 3800; La Entrega nt. 40, 373 a 3550; La Noria nt. 31, 403 a 3500. Dotras, Ganly SRL: (102) La Dorita Est. v. 29, 549 a 2000; Paletta v. 25, 457 a 3600; 15, 435 a 3800. Ferias Agroazul SA: (28) Bodegas y Viñedos Pucara vq. 17, 336 a 3700. Gahan y Cía. SA: (228) Corrales Ganad de Tandil v. 16, 455 a 2600; El Silencio tr. 15, 561 a 2400; Granums v. 23, 564 a 3300; La Independencia n. 35, 481 a 3500; La Romelina nt. 18, 423 a 3800; 15, 375 a 3850; Paso Rocha vq. 17, 387 a 3700. Ganadera Salliqueló SA: (24) El Cuña vq. 23, 398 a 3200. Gananor Pujol SA: (195) Agrop. Los Blancos vq. 15, 360 a 1900; L.L. tr. 22, 564 a 2450; Las Víboras nt. 16, 411 a 4400; vq. 25, 280 a 4600; 19, 288 a 4620. Goenaga Biaus SRL: (105) Naiquel vq. 50, 326 a 3970.

Gogorza y Cía. SRL: (85) Peiretti vq. 24, 315 a 3950; Suc. Pecorena vq. 44, 374 a 3900. Harrington y Lafuente SA: (162) Agropecuaria Engomajo n. 40, 475 a 4150; Kawil Sq nt. 20, 310 a 4200; 16, 310 a 4550. Irey Izcurdia y Cía. SA: (102) Agrop. Los Pinares vq. 16, 370 a 4200; 18, 352 a 4300; Est San Francisco v. 18, 718 a 2300. Jáuregui Lorda SRL: (184) Monayer v. 17, 465 a 2820; Selpro v. 22, 530 a 2900.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (138) Gaztambide vq. 57, 298 a 4450; Roos nt. 18, 363 a 4300. Lartirigoyen & Oromí SA: (53) Guarda Pampa v. 15, 430 a 3000. Llorente-Durañona SA: (196) Binaghi vq. 23, 412 a 2000; Don Alberto n. 42, 445 a 4000; El Negro nt. 29, 401 a 3900; Magsal n. 32, 464 a 3800. Madelan SA: (311) Bazterrica vq. 35, 304 a 3550; Blasfer nt. 18, 380 a 4400; Grondona Hnos. nt. 19, 388 a 4250; 19, 356 a 4450; Harriott nt. 29, 389 a 4350; San Mariano nt. 38, 436 a 4500; Van Cauwenberghe v. 15, 466 a 2800. Martín G. Lalor SA: (595) Alliaud vq. 17, 418 a 2200; Balbín n. 15, 461 a 4450; Dorotea v. 66, 526 a 3200; 60, 530 a 3250; vq. 64, 496 a 3500; El Titi v. 17, 502 a 3000; Ganadera Don Osvaldo v. 18, 546 a 3100; Naiquel n. 40, 453 a 4550; vq. 50, 332 a 4470; Portela n. 25, 456 a 3800; Santa Elena de Inchauspe v. 33, 511 a 2000; 15, 620 a 2400; Zanotti nt. 80, 424 a 4000.

Mendizábal A. J. y Cía. SA: (524) Agrop. Las Coloradas vq. 32, 340 a 3450; 33, 319 a 3500; El Pajonal vq. 16, 408 a 4060; 36, 377 a 4200; 38, 356 a 4250; Fundación Funisal nt. 17, 368 a 4400; 17, 358 a 4500; 17, 343 a 4550; 19, 326 a 4600; Ganad. Verdes Pampas vq. 16, 358 a 4250; 16, 347 a 4300; Ameijeiras nt. 15, 335 a 4600; La Fe vq. 18, 340 a 4250; 20, 315 a 4440; Mic Agropecuaria nt. 30, 402 a 4000; 17, 361 a 4050.

Monasterio Tattersall SA: (755) Agrop. Don Lalo nt. 58, 328 a 3900; Agrop. La Criolla nt. 28, 395 a 4420; 35, 366 a 4550; Algarra Hnos. vq. 17, 369 a 1600; Arrechea v. 20, 565 a 2600; Cien Olmos vq. 16, 343 a 4250; 29, 330 a 4300; Coilpeco nt. 15, 318 a 3900; Granja y Est. Doña Sara vq. 18, 398 a 4300; 17, 371 a 4320; La Mary de Ferreiro tr. 30, 636 a 2400; Ravotti e Hijos vq. 17, 331 a 4000; Naiquel vq. 50, 329 a 4500; Nicsor vq. 17, 326 a 4400; Novak v. 15, 524 a 2100; Suc. Urruty vq. 15, 333 a 4400; Tattersall Argentino vq. 29, 378 a 3250; Teresa Josefina v. 19, 441 a 2700. Pedro Genta y Cía. SA: (79) Lomendia nt. 39, 407 a 4300; Willgan vq. 21, 422 a 2400.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (338) Camurri Hnos. v. 33, 482 a 3600; Lacau e Hijos vq. 15, 414 a 1800; Estab. Maraju nt. 35, 367 a 3400; La Pintoresca v. 15, 545 a 2250; Maguire vq. 32, 413 a 3000; Maguire v. 18, 517 a 1800; 17, 530 a 2000; San Mariano nt. 25, 428 a 4500. Santamarina e Hijos SA: (55) Battistessa v. 16, 465 a 2700; Kreff v. 18, 490 a 2700. Wallace Hermanos SA: (70) Berciano nt. 29, 427 a 4400.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (4); Brandemann Consignataria SRL (45); Consignataria Nieva y Cía. SA (23); Heguy Hnos. y Cía. SA (3); Hourcade Albelo y Cía. SA (55); Nieva H. y Asociados SRL (65); Umc SA (23).