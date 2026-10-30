Vacunos: cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 3791 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 13.513 animales, un 36,22% inferior a los 21.187 de la semana anterior.

Las ventas se concretaron con demanda selectiva y los operadores de compra buscaron los lotes de calidad, en especial los de haciendas livianas. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 3,58%, al pasar de 3586,424 a 3714,877 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 2,08%, tras variar de 4095,652 a 4010,328 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 7,14% en el General y un 2,14 en el Novillo frente a los 3467,319 y a los 3926,156 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 493 cabezas, representaron el 12,79% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4820 con 439 kg; $4600 con 440, 452 y con 487 kg, y $4300 con 610 kg. Por las mejores vacas se pagó $3500 con 558, 568 y con 660 kg; $3300 con 449 y con 503 kg, y $3050 con 716 y con 739 kilos.

EL detalle de venta fue 493 novillos; 767 novillitos; 1226 vaquillonas; 1091 vacas; 171 conservas, y 106 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5200 con 327 kg; $5050 con 332n 338 y con 360 kg, y $4980 con 386, 393 y con 413 kg, y en vaquillonas, $5050 con 274 kg; $4670 con 350 y con 364 kg, y $4300 con 391 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3714,877, mientras que el peso promedio general resultó de 430 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4010,328 con un promedio semanal de $4114,492. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4010,330 y el promedio semanal de $4114,504. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4151,250. Detalle de venta: 493 novillos; 767 novillitos; 1226 vaquillonas; 1091 vacas; 171 conservas, y 106 toros. Base 10 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (151) Acuña nt. 14, 365 kg a $4800; 17, 319 a 4900; Gobarza vq. 18, 328 a 4800; Juamarita vq. 24, 334 a 2500; v. 13, 454 a 3000; 13, 486 a 3300. Aguirre Urreta Jorge SA: (35) Est. Tres Bonetes n. 34, 516 a 3700. Balcarce y Cía. SRL: (62) Puntana n. 20, 451 a 3200; 10, 517 a 3500; nt. 15, 465 a 3400; 17, 489 a 3500. Blanco Daniel y Cía. SA: (60) Grupo D y V nt. 11, 482 a 4100; n. 15, 452 a 4600; 17, 433 a 4800; nt. 17, 419 a 4800. Brandemann Consignataria SRL: (52) El Mate de Ameghino vq. 12, 332 a 4700.

Casa Usandizaga SA: (174) Belich vq. 21, 380 a 2700; Ganadera La Providencia vq. 16, 354 a 2700; Hapaypa v. 11, 546 a 2900; 22, 519 a 3000; Rangitata Explotaciones v. 26, 431 a 2650. Colombo y Colombo SA: (27) El Claritrato vq 16, 318 a 4450. Colombo y Magliano SA: (293) Avestruz nt. 15, 413 a 3900; 11, 399 a 3920; 14, 377 a 3950; Bravo v. 14, 493 a 3100; Bravo J. n. 12, 474 a 4100; vq. 12, 318 a 4400; 16, 335 a 4800; 32, 292 a 5000; Colombo y Magliano vq. 14, 382 a 4100; 11, 342 a 4150; 13, 354 a 4250; Hoteles y Estancias v. 11, 542 a 3100; Nazar Anchorena nt. 11, 274 a 4700; 14, 302 a 4800; vq. 25, 280 a 4850; Simón n. 16, 487 a 4600; 22, 439 a 4820.

Consignataria Melicurá SA: (113) Aramburu v. 13, 456 a 3300; 11, 530 a 3400; El Broquel v. 11, 772 a 3200; Pastores vq. 18, 382 a 4500; 19, 333 a 4700. Crespo y Rodríguez SA: (56) Basso Dastugue vq. 13, 337 a 3900; Esain vq. 13, 335 a 3900; Franco nt. 15, 387 a 5000. Dotras, Ganly SRL: (90) Bastanchuri n. 14, 395 a 2700; v. 13, 572 a 2000; Estacias La Dorita vq. 51, 378 a 3000. Ferias Agroazul SA: (40) Consultora Agropecuaria nt. 40, 359 a 3700.

Ganadera Salliqueló SA: (68) Fidelle Hnos. n. 24, 446 a 3800; nt. 10, 418 a 3800. Goenaga Biaus SRL: (24) Tummer v. 12, 567 a 2100. Gogorza y Cía. SRL: (51) Provinvest nt. 20, 357 a 4000; 19, 405 a 4300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (176) Barbero Hnos. nt. 15, 327 a 5200; vq. 25, 337 a 4900; Parissia nt. 34, 367 a 4900; 14, 332 a 5050; vq. 26, 302 a 5000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (39) Miramontes vq. 10, 295 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (38) Patagro nt. 10, 328 a 5100.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (35) Est. Tres Bonetes n. 35, 508 a 3700. Madelan SA: (329) Blasfer nt. 40, 428 a 4650; Agrop. Don Carlos nt. 20, 411 a 4800; vq. 20, 363 a 4100; Estancias La Dorita vq. 29, 398 a 3500; 13, 369 a 3600; Font de Bazterrica nt. 26, 379 a 3800; 19, 374 a 3850; Iriarte vq. 12, 310 a 4200; La Sarita vq. 15, 325 a 4600; 19, 302 a 4800; Los Barones v. 12, 556 a 2750; 12, 649 a 2850; Pincen v. 11, 467 a 3440; vq. 23, 424 a 4300; San Pedro Agropecuaria vq. 45, 361 a 4700. Martín G. Lalor SA: (192) Adm. Duhau v. 23, 543 a 2700; Agrop. Valverde nt. 36, 371 a 3900; Da-Nes nt. 12, 408 a 4950; 28, 360 a 5050; Ganados Don Raulio vq. 19, 326 a 4750. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (123) Diralbi v. 14, 562 a 3400; Otondo v. 15, 503 a 3300; Polo v. 11, 473 a 3000; 10, 518 a 3200; Zunino v. 11, 451 a 2800.

Monasterio Tattersall SA: (487) Agropecuaria Santa Celia vq. 16, 395 a 4500; 24, 352 a 4600; 20, 351 a 4670; Cavalieri vq. 30, 308 a 5000; Gorostidi vq. 14, 364 a 4670; 14, 340 a 4700; 10, 309 a 5000; Ipsden vq. 30, 318 a 5000; 18, 274 a 5050; La Bertha nt. 19, 426 a 4950; Lahore Hnos. v. 12, 483 a 3400; Laino vq. 10, 300 a 4900; Vila n. 15, 444 a 4750; nt. 14, 413 a 4980; Tattersall Argentino nt. 16, 393 a 4980; vq. 21, 398 a 4400; 15, 345 a 4700; Troya v. 10, 670 a 2800. Nieva H. y Asociados SRL: (120) Campos del Triángulo v. 26, 529 a 2000; 19, 553 a 2100; Coop. Agr. Ganad. de Puán vq. 15, 352 a 3600; 12, 326 a 3750; Issaly Hnos. v. 21, 476 a 3000. Pedro Genta y Cía. SA: (57) Nard vq. 10, 317 a 4400; 47, 284 a 4500.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (501) Benedetti-Cerbino vq. 12, 400 a 4500; 17, 365 a 4520; 16, 380 a 4550; Campora vq. 10, 358 a 2850; Delfinagro v. 12, 431 a 2700; 17, 545 a 2800; Est. Tres Bonetes n. 35, 501 a 4250; Estancias La Dorita vq. 16, 410 a 3600; 36, 374 a 3700; Kuphal vq. 14, 342 a 4700; 10, 308 a 4900; Olmedo Ganadera nt. 15, 338 a 5050; vq. 13, 326 a 4700; 17, 309 a 4800; Puntana n. 62, 469 a 3650; Regueira n. 14, 611 a 4300; 43, 545 a 4400; 23, 547 a 4500. Santamarina e Hijos SA: (79) Agrop. El 26 nt. 46, 431 a 4550; La Guardia v. 11, 474 a 3400. Umc SA: (22) El Sauco Agrop. vq. 16, 385 a 2700. Wallace Hermanos SA: (32) Miquelez vq. 13, 407 a 2800.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (3); Campos y Ganados SA (32); Casa Massola SA (8); Consignataria Nieva y Cía. SA (50); Gahan y Cía. SA (8); Gananor Pujol SA (49); Harrington y Lafuente SA (8); Heguy Hnos. y Cía. SA (23).