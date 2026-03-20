Vacunos: cierre de semana en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 8577 animales que hicieron un acumulado semanal de 18.711 animales, un 12,5% inferior a los 21.385 ingresados la semana anterior. Las ventas tuvieron una demanda selectiva, los operadores de compra ejercieron competencia solo por los lotes de calidad.

El Índice General registró una baja respecto al miércoles del 5,92%, de 4027,410 a 3788,929 pesos, mientras que el Índice Novillo perdió un 0,16%, de 4460,5 a 4453,132 pesos por kilo. En el balance semanal, los indicadores ganaron un 5,68% en el General y un 0,68% en el Novillo frente a los 3585,11 y a los 4422,943 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 813 cabezas, representaron el 9,49% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 434 kg; $4750 con 474 kg, y $4700 con 470 kg. Por las mejores vacas se pagó $4450 con 434 kg; $3600 con 530 kg, y $3500 con 487 y con 528 kilos.

El detalle de venta fue 813 novillos; 1983 novillitos; 2741 vaquillonas; 2169 vacas; 631 conservas, y 228 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5700 con 332 kg; $5400 con 363 kg, y $5140 con 393 kg, y en vaquillonas, $5620 con 306 kg; $5000 con 352 kg, y $4600 con 391 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3788,929, mientras que el peso promedio general resultó de 418 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4453,132 con un promedio semanal de $4492,128. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4453,135 y el promedio semanal de $4491,648. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4453,564. Detalle de venta: 813 novillos; 1983 novillitos; 2741 vaquillonas; 2169 vacas; 631 conservas, y 228 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (205) Agrop. Comanhuel vq. 16, 421 kg a $3200; 23, 368 a 3500; Apagren nt. 15, 368 a 4800; Cereseto e Hijos v. 15, 478 a 2800; Santa Elena de Inchauspe v. 23, 442 a 2300. Asoc. de Coop. Argentinas: (168) Casanova n. 32, 555 a 3800; Coop. A. G. de Alsina vq. 15, 487 a 3500; Díaz vq. 26, 348 a 4100; Melamed vq. 31, 358 a 4600; 15, 356 a 4640. Balcarce y Cía. SRL: (86) Suc. Ballester v. 27, 436 a 2100; vq. 17, 428 a 2800. Blanco Daniel y Cía. SA: (565) Agropecuaria Las Marías nt. 35, 379 a 5050; vq. 30, 373 a 4800; Camurri vq. 40, 452 a 4400; Cuevas vq. 29, 390 a 4600; 29, 352 a 5000; Enjonor nt. 18, 332 a 5700; vq. 15, 306 a 5620; Grupo D y V nt. 21, 457 a 4200; n. 39, 470 a 4700; Guillaumet vq. 20, 366 a 4800; Minujin vq. 15, 448 a 4400; 15, 382 a 4700; Baratcabal nt. 35, 491 a 4200; Sol de Mayo nt. 40, 425 a 5000.

Brandemann Consignataria SRL: (156) Lowe v. 16, 639 a 2000. Campos y Ganados SA: (77) González v. 22, 530 a 3600; vq. 55, 310 a 5200. Casa Massola SA: (53) Lena v. 21, 513 a 2700; 16, 516 a 2900; 16, 553 a 3000. Colombo y Colombo SA: (195) Laguna El Ñandu v. 22, 475 a 2800. Colombo y Magliano SA: (470) Agrop. La Criolla vq. 28, 363 a 4750; 15, 351 a 4800; 29, 337 a 5000; El Recado vq. 21, 370 a 4700; 38, 362 a 4800; 21, 329 a 5150; Albín v. 24, 510 a 3350; La Estelita vq. 16, 318 a 4600; 24, 314 a 4800; 15, 307 a 4900; 15, 280 a 4950; 43, 321 a 5200; 40, 309 a 5400; 20, 279 a 5550; Nazar Anchorena vq. 18, 320 a 4400; Viejo Adolfos n. 26, 464 a 4650. Consignataria Blanes SRL: (42) Mlg vq. 42, 432 a 3500.

Consignataria Melicurá SA: (265) 19 de Marzo vq. 15, 382 a 4750; Almarmat v. 18, 448 a 3100; Zubiaurre n. 18, 441 a 4700; nt. 20, 424 a 4700. Crespo y Rodríguez SA: (161) Arancet vq. 21, 417 a 2900; Arieu Pereira Yraola vq. 31, 351 a 3900. Dotras, Ganly SRL: (142) Est. San Javier de Rauch nt. 29, 429 a 4300; 29, 356 a 4500; 26, 381 a 5100; Ganadera Mapa vq. 48, 362 a 4800. Ferias Agroazul SA: (77) El Recuerdo vq. 27, 428 a 1900; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 18, 384 a 4700; vq. 25, 281 a 5150. Gahan y Cía. SA: (207) Campomar n. 41, 463 a 4600; Est. San Javier de Rauch nt. 38, 411 a 4000; 35, 378 a 5100. Gananor Pujol SA: (169) Est. La Yerba v. 16, 515 a 4200; vq. 18, 429 a 4400; Kakel Huincul n. 28, 449 a 4700. Goenaga Biaus SRL: (187) Tres Elviras vq. 50, 359 a 4700; Vibeke v. 19, 592 a 3150.

Gogorza y Cía. SRL: (43) Mariño nt. 26, 405 a 4750; 16, 386 a 5000. Harrington y Lafuente SA: (259) Arambarri n. 24, 445 a 4300; vq. 15, 358 a 4200; Est. María Pilar vq. 37, 375 a 4700; Feria del Norte vq. 50, 332 a 4800; Haras El Bagual Agrop. nt. 17, 350 a 4500; Mammoliti nt. 25, 494 a 3800; Tres Elviras vq. 50, 377 a 4700. Heguy Hnos. y Cía. SA: (54) Cossio vq. 37, 336 a 4000. Hourcade Albelo y Cía. SA: (40) Est. El Ombú nt. 15, 449 a 4400. Irey Izcurdia y Cía. SA: (286) Agritam vq. 17, 410 a 4200; Garruchos nt. 18, 411 a 4860; 45, 397 a 4900; 30, 398 a 5000; 23, 386 a 5100; Salgado nt. 22, 390 a 4800. Iriarte Villanueva Enrique SA: (106) Aremec vq. 26, 382 a 2200; 15, 344 a 3300. Jáuregui Lorda SRL: (66) Campomar nt. 41, 454 a 4700.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (99) Santa Rosa de los Cerrillos v. 16, 765 a 3000; Vejrup vq. 20, 394 a 2000. Llorente-Durañona SA: (46) La Mary de Ferreiro nt. 46, 355 a 4300. Madelan SA: (309) Exportlan v. 15, 440 a 3400; Forestal Euflo nt. 35, 361 a 5050; 16, 315 a 5300; La Sarita v. 17, 540 a 3600; Pinku v. 16, 491 a 2200; Prodeif v. 15, 483 a 3700; San Mariano vq. 30, 403 a 4500; 16, 380 a 4600. Martín G. Lalor SA: (300) Matteucci Consig. vq. 43, 251 a 5000; Polo nt. 32, 400 a 5000; Santa Elena de Inchauspe vq. 21, 390 a 1800; v 22, 508 a 2400; Zanotti vq. 17, 340 a 4600. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (223) Trueba v. 19, 502 a 2100; Villanueva nt. 28, 405 a 4720.

Monasterio Tattersall SA: (1130) Álvaro vq. 16, 388 a 4600; 17, 365 a 4950; Arguero vq. 18, 343 a 4980; 20, 322 a 5000; Berca vq. 17, 303 a 5200; 57, 294 a 5350; 16, 290 a 5450; Canestro vq. 18, 305 a 5100; Cía. Inversora Agropecuaria vq. 25, 417 a 2200; Don Jesús nt. 29, 426 a 4700; Ercom nt. 17, 370 a 5300; Est. La Carucha nt. 19, 393 a 4000; 16, 415 a 4200; Feiba n. 58, 465 a 4750; Galdo vq. 27, 356 a 4850; 16, 360 a 4900; Galdos J. vq. 16, 406 a 4600; 20, 372 a 4700; 22, 318 a 5150; Gorostidi e Hijos nt. 17, 450 a 4200; 22, 423 a 4950; Los Huiliches v. 20, 447 a 2400; Los Potrerillos nt. 23, 393 a 5140; 37, 377 a 5300; Maguos vq. 17, 308 a 5000; Naiquel n. 34, 472 a 4200; Pérez vq. 32, 319 a 5200; Salentinos v. 15, 572 a 2100; Tattersall Argentino vq. 15, 416 a 4400; 19, 357 a 4800. Nieva H. y Asociados SRL: (100) López vq. 15, 388 a 1750; Mogni nt. 48, 354 a 5300. Pedro Genta y Cía. SA: (160) Agrop Las Semillas vq. 21, 370 a 4400; 15, 323 a 4900; Balsategui v. 15, 455 a 2100; Jovanovic nt. 26, 301 a 5400.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (868) Cárdenas vq. 53, 346 a 2200; Delfinagro nt. 29, 459 a 4450; Feiba n. 15, 472 a 4650; 20, 462 a 4750; vq. 15, 330 a 2100; Ganados Don Raulio nt. 64, 381 a 5220; 22, 351 a 5300; 20, 345 a 5350; 74, 347 a 5400; Iruanyak vq. 15, 370 a 4800; 17, 357 a 4900; Jomarca vq. 15, 338 a 4850; 22, 333 a 5100; Las Mozuelas v. 17, 494 a 3300; Marchiaro vq. 24, 317 a 4900; 41, 300 a 5000; 55, 292 a 5100; 20, 294 a 5200; Gaztambide nt. 34, 368 a 5200; Pemag nt. 21, 301 a 5500; vq. 20, 361 a 4670; San Mariano vq. 46, 395 a 4600. Santamarina e Hijos SA: (50) Huelquen v. 17, 560 a 2200; Isla Larga Agropecuaria nt. 22, 434 a 4800. Wallace Hermanos SA: (158) Loma de Langueyu tr. 17, 465 a 3000; Suc. Pecorena vq. 16, 383 a 4300.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (8); Casa Usandizaga SA (114); Consignataria Nieva y Cía. SA (62); Ganadera Salliqueló SA (5); Gregorio Aberasturi SRL (18); Umc SA (27).